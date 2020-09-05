Пленник наемников РФ Синченко в Донецком СИЗО вскрыл себе вены из-за пыток, - мать
Григорий Синченко, захваченный в плен наемниками РФ, из-за пыток в Донецком СИЗО вскрыл себе вены.
Об этом Укринформу сообщила его мать Татьяна Гулевская, передает Цензор.НЕТ.
"Его зверски избивали, требуя отказаться от нашего адвоката и подписаться под того, которого они хотят. Гриша порезал вены и кровью в камере написал протест против пыток", - сказала Татьяна.
Григорий сейчас находится в больнице при СИЗО, в одиночной камере, уточнила Гулевская. Она добавила, что по словам сына, к пыткам и избиению причастен следователь Станислав Кошевой.
Как сообщалось, 25-летний Григория Синченко был арестован в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 г. Его обвиняли якобы в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора. В декабре 2017 г. Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину. В октябре 2019-го Синченко снова задержали "спецслужбы "ДНР". Долгое время родные не знали, где находится Григорий. В июле этого года ему удалось бежать. Около месяца ему удавалось скрываться в Донецке. Все это время на местном телевидении показывали фото Григория со следами шрамов и ожогов на лице, обещая награду за его поимку. Татьяна Гулевская думает, что его сдали наемникам РФ те люди, к которым он обратился за помощью. Что касается Станислава Кошевого, до оккупации Донецка он работал следователем Горняцкого РО Макеевки.
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без жодних перебільшень
Если Зеля и дальше этого хочет, значит он агент пуйла и "русского мира" в Украине.
Значит Зеля хочет уничтожения Украины, путём типа мира с оккупантами.
Мир в его понятии, любой ценой, то есть путём капитуляции перед оккупантами из кремля.
Ибо, мир бывает только в двух случаях, или путём победы над врагом, либо подписанием безоговорочной капитуляцией.
Но так как зеля не собирается добиваться мира путём военной победы над рашистским врагом, то логически он видет мир только через капитуляцию и Украину как колонию рашки.
Если у тебя нет ссылки на документ, где это написано, то ты гавно пуйловское.
Організація з безпеки і співпраці в Європі http://www.osce.org/ru/home/123807?download=true оприлюднила в суботу текст Меморандуму про виконання положень протоколу за результатами консультацій тристоронньої контактної групи щодо спільних кроків, спрямованих на імплементацію мирного плану президента України Петра Порошенка та ініціатив президента Росії Володимира Путіна, підписаного у п'ятницю в Мінську.
1. Припинення застосування зброї вважається спільним.
2. Зупинення підрозділів і військових формувань сторін на лінії їхнього контакту за станом на 19 вересня 2014 року.
3. Заборона на застосування всіх різновидів зброї і ведення наступальних дій.Шестой год уже соблюдаем,а ты так и не второпав...
Когда украинский народ будет уважать государство в котором живет и жить патриотизмом к своей земле тогда будет уважение мира
Очень жаль что много людей погибло за уважение к Украине, но народ устал от войны и выбрал шоу и шабаш вместо государства
В одній із стате й мати казала, що від вернувся, щоб помститися.
Помстився ?