Пленник наемников РФ Синченко в Донецком СИЗО вскрыл себе вены из-за пыток, - мать

Григорий Синченко, захваченный в плен наемниками РФ, из-за пыток в Донецком СИЗО вскрыл себе вены.

Об этом Укринформу сообщила его мать Татьяна Гулевская, передает Цензор.НЕТ.

"Его зверски избивали, требуя отказаться от нашего адвоката и подписаться под того, которого они хотят. Гриша порезал вены и кровью в камере написал протест против пыток", - сказала Татьяна.

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Григорий сейчас находится в больнице при СИЗО, в одиночной камере, уточнила Гулевская. Она добавила, что по словам сына, к пыткам и избиению причастен следователь Станислав Кошевой.

Как сообщалось, 25-летний Григория Синченко был арестован в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 г. Его обвиняли якобы в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора. В декабре 2017 г. Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину. В октябре 2019-го Синченко снова задержали "спецслужбы "ДНР". Долгое время родные не знали, где находится Григорий. В июле этого года ему удалось бежать. Около месяца ему удавалось скрываться в Донецке. Все это время на местном телевидении показывали фото Григория со следами шрамов и ожогов на лице, обещая награду за его поимку. Татьяна Гулевская думает, что его сдали наемникам РФ те люди, к которым он обратился за помощью. Что касается Станислава Кошевого, до оккупации Донецка он работал следователем Горняцкого РО Макеевки.