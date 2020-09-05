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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ на Донбассе размещают тяжелую артиллерию с нарушением договоренностей, - штаб ООС

Наемники РФ на Донбассе размещают тяжелую артиллерию с нарушением договоренностей, - штаб ООС

Во время выполнения наблюдательного полета беспилотника миссии ОБСЕ на Донбассе было зафиксировано вооружение с нарушением линии отвода. Данный факт говорит о нарушение минских соглашений и достигнутых 22 июля договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

На учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области миссия ОБСЕ зафиксировала двенадцать самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), девять буксируемых гаубиц (Д-30А "Жаба", 122 мм).

Также на учебном полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области была выявлена одна реактивная система залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня

Кроме того, представители ОБСЕ зафиксировали вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области двадцать реактивных систем залпового огня (9K51, БМ-21 "Град", 122 мм).

Также зафиксировано вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

  • на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области семнадцать танков, три зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10");
  • на учебном полигоне вблизи населенного пункта Круглик Луганской области двадцать пять танков;
  • вблизи населенного пункта Лутугино Донецкой области десять танков;
  • на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области девять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), двенадцать буксируемых гаубиц (Д-30 "Жаба", 122 мм), один танк (Т-64), четыре зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10").

"Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО и в дальнейшем используют коварную практику наращивания вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения. Тем самым они еще раз демонстрирует устойчивое нежелание соблюдать достигнутые договоренности", - говорится в сообщении.

Наемники РФ на Донбассе размещают тяжелую артиллерию с нарушением договоренностей, - штаб ООС 01
Наемники РФ на Донбассе размещают тяжелую артиллерию с нарушением договоренностей, - штаб ООС 02

Автор: 

ОБСЕ (4876) оружие (10208) Донбасс (26955) СЦКК (725) наемники рф (2079) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Это они не прицельно...тфу...не специально... случайно...😃
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05.09.2020 16:16
+16
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3959
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05.09.2020 16:29
+12
Зеля, они утром 7 сентября из них пульнут по нашим траншеям. Пенис Душилин предупредил, чтобы людей там не было, поэтому поедь туда сам со своей свитой. Из вас, уродов, ни одного человека нет, так что вас не жалко.
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4615
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05.09.2020 16:27
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Это они не прицельно...тфу...не специально... случайно...😃
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05.09.2020 16:16 Ответить
ненароком
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05.09.2020 16:19 Ответить
..случайно.. зашел на ссученый телеканал ZIC. Там вовсю с экстазом бородатенького ведущего обсуждается тема,что,оказывается,Майдан-это госпереворот. Молчим дальше,авось пронесет?
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05.09.2020 16:31 Ответить
мертвечуковская помойка, прокремлевские ублюдки свое дело знают
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05.09.2020 16:43 Ответить
"надо просто не стрелять " ...... пусть куярят
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05.09.2020 16:19 Ответить
А наше вояцтво відвели з укріплених позицій в чисте поле, а московити в свою чергу постійно зміцнюються в тому числі і бетоном. Тобто наслідки першого же артналіту можуть стати жахливими.
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05.09.2020 16:20 Ответить
7 сентября
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05.09.2020 16:21 Ответить
Може миролюбці домовляться - пустять воду в Крим, наприклад.
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05.09.2020 16:23 Ответить
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3959
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05.09.2020 16:29 Ответить
Неужели даже несколько слов нельзя без ошибок написать?
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05.09.2020 16:34 Ответить
Но они же не собираются стрелять. Это просто так, на всякий случай.
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05.09.2020 16:21 Ответить
почту проверьте лузеры
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05.09.2020 16:21 Ответить
Зеленський має визначитися кого він боїться більше- Кадирова, чи українського народу.
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05.09.2020 16:22 Ответить
А он есть этот народ? После выборов ,у меня очень большие сомнения. Народ не может выбирать клоунов и тем более предателей иноверцев.
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05.09.2020 16:26 Ответить
Разуй гляделки, оно уже полтора года как определилось.
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05.09.2020 16:36 Ответить
Не пугайте вислюка,он и так памперсы не снимает.
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05.09.2020 16:22 Ответить
Расплачтесь ещё,и европе нажалуйтесь что тасторона плохие,Зебилы!!фу мерзость до чего довел армию клоун
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05.09.2020 16:23 Ответить
Доложите об этом преЗеденту, а то оно, зачарованное, в «мир» верит........😡
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05.09.2020 16:25 Ответить
не пугайте зеленое уё, а то он уже памперсы меняет чаще маски, вазелина хватает пусть 73% разминают очко.
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05.09.2020 16:25 Ответить
Наемники РФ на Донбассе размещают тяжелую артиллерию с нарушением договоренностей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9366
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05.09.2020 16:26 Ответить
Наемники РФ на Донбассе размещают тяжелую артиллерию/ Любить так лабрадора, воровать так всю Украину. Не переводит Путин украинское Приднестровье из горячего состояния в холодное по желанию Моники-четыреждыуклониста .
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05.09.2020 16:26 Ответить
Зеля, они утром 7 сентября из них пульнут по нашим траншеям. Пенис Душилин предупредил, чтобы людей там не было, поэтому поедь туда сам со своей свитой. Из вас, уродов, ни одного человека нет, так что вас не жалко.
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4615
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05.09.2020 16:27 Ответить
заходит джо в бар - покрутил барабан - население бара притихло....
старый ковбой спрашивает бармена - "а хто етот мощный джентльмент?"
- "ето самый сильный ковбой в нашем штате, сер."
старый ковбой берет джона и выбрасывает через окно и к бармену - "вы же говорили шо он самый сильный"
- он сильный, но легкий, сер...
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05.09.2020 16:30 Ответить
где смеяться ?
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05.09.2020 16:32 Ответить
тебе - нигде.
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05.09.2020 16:34 Ответить
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 284
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05.09.2020 16:31 Ответить
трандец пилимирию? - кацапы как всегда не при чем.
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05.09.2020 16:33 Ответить
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8486
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05.09.2020 16:40 Ответить
Зеленский взял курс на диктатуру: как далеко мы позволим ему зайти?
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05.09.2020 16:41 Ответить
Шахтеры снова наткнулись на залежи

Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1055
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05.09.2020 16:41 Ответить
Султан Эрдоган в Сирии и Ливии показал как надо мочить в сьртире рюсскае быдло....Дроны Дроны Дроны....С-400 говоритте? ну ну...
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05.09.2020 16:41 Ответить
ескадрон кацап зелючих....
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05.09.2020 16:47 Ответить
Пушилин назначил обстрел украинских позиций на понедельник
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05.09.2020 16:48 Ответить
А при Пете Пениска уже лифт на себя примерял бы за такой базар..
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05.09.2020 19:01 Ответить
На дату, указанную пенисом душилиным или денисом петушилиным, все разведанные и выявленные вражеские обьекты должны быть под прицелами артой в т.ч. реактивной и далекобойной, а дроны, ударные в т.ч. должны полностью перекрыть над ними небо.
Посмотрим как отреагирует командование и верховный главнокомандующий.
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05.09.2020 17:25 Ответить
Договора с расеей не стоят и туалетной бумаги, а слова Зеленского стоят даже меньше ломанного гроша
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1797
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05.09.2020 17:37 Ответить
Історія вчить, що нічому не вчить. Коли на чолі зграї левів баран, то це закінчиться погано.
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05.09.2020 18:10 Ответить
Да это они так, не специально, попутали......
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05.09.2020 18:44 Ответить
Я надіюсь ми теж адекватно підтягуємо? Лиш Хомчаку і вище нього клоунам не повідомляйте, бо відмінять.
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06.09.2020 09:17 Ответить
 
 