Российский террорист Безлер зарепостил заявление 503-го батальона ВСУ, где главу "ДНР" Пушилина назвали "мавпой с триколором"

Российский террорист Игорь Безлер переопубликовал сообщение 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, в котором главаря "ДНР" Дениса Пушилина назвали "мавпой с триколором".

Об этом написал в Твиттере блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

Блогер опубликовал соответсвующие скриншоты.













