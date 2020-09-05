Российский террорист Безлер зарепостил заявление 503-го батальона ВСУ, где главу "ДНР" Пушилина назвали "мавпой с триколором"
Российский террорист Игорь Безлер переопубликовал сообщение 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, в котором главаря "ДНР" Дениса Пушилина назвали "мавпой с триколором".
Об этом написал в Твиттере блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Блогер опубликовал соответсвующие скриншоты.
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свой из плешивой задницы выми, а у уже потом кукарекай...
https://www.mk.ru/incident/2020/09/05/rf-ulichila-strany-nato-v-proizvodstve-veshhestv-iz-gruppy-novichok.html
У Зєлі нема до неї питання: «Как вам спітся» ?
Або просто «заглянуть єй в глаза, і увідєть мір»?
за этого поца ???
не поменяешь ник
первый ник был tector и если вруг окажется что я аж на пол дня раньше тебя
зарегился не вешайся это просто ничегонезначит...........