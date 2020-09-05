Фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев": только враги Украины могут быть против проверки фактов, - Лерос

Обнародованные нардепом "ЕС" Владимиром Арьевым материалы по "делу вагнеровцев" являются доказательствами спецоперации, существование которой отрицает руководство государства. Ермак, СБУ и новое руководство ГУР солгало, что не было никакой спецоперации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из фракции "СН" нардеп Гео Лерос, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это важные доказательства спецоперации, существование которой отрицает руководство государства! Напомню, Ермак, СБУ и новое руководство ГУР солгало, что не было никакой спецоперации. Ознакомьтесь с письмом начальника 5 управления СБУ, департамента контрразведки, от 13 июля 2020 года. В нем он информирует руководителя главного следственного управления, что в рамках уголовного дела, которое расследуется с мая 2014 г. относительно агрессии России против Украины. Оперативник украинских спец служб установил анкетные данные и опросил 40 человек, готовых, по легенде, для отправки в Венесуэлу и Сирию и взял у них свидетельства о преступлениях в Украине.

Есть протокол осмотра носителей информации от 25 июля 2020 г. в рамках этого уголовного дела о нападении России. Протокол подписан следователем СБУ и содержит фамилии "вагнеровцев", чьи личные данные и разговоры с которыми были на этих носителях информации.

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Вагнеровцы должны были вылетать через Беларусь на Стамбул 25 июля по билетам взятыми за 10 дней до того. Однако, по обнародованной информации, факты еще надо подтвердить, (вылет. - Ред.) был перенесен из-за указания Зеленского и Ермака. Боевики остались в Беларуси, а уже 29 июля, после вероятного слива информации, они были задержаны местным КГБ.

В качестве примера приведен, боевик Сергей Павленко, который в разговоре с вербовщиком признается, что находился в диверсионной группе, которая 14 июня 2014 г. сбила ИЛ-76. Тогда погибли 40 бойцов 25-й бригады и 9 членов экипажа.

Еще один боевик. Александр Руденко, находившийся на Луганщине в 2014-16 годах в составе БТГ "Степь", причастного к сбиванию нескольких украинских военных судов.

У народного депутата Владимира Арьева есть полный пакет документов по всем вагнеровцам, задокументированным украинскими спецслужбами. Протоколы расшифровок разговоров вербовщика с вагнеривцами, подписанные старшим следователем СБУ, подозрения, которые направлялись в суд и подписанные ответственным лицом Офиса Генерального прокурора.

Боевики были операторами переносных зенитно-ракетных комплексов и других военных специальностей, которые не связаны с возможными уличными столкновениями, поэтому синхронная версия Офиса президента и Лукашенко - ложь! Их целью была явно не Беларусь.

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Только враги Украины могут быть против установления истины, проверки фактов, путем создания парламентской ВСК. Уважаемые народные депутаты, мы должны сделать все возможное для семей и памяти погибших украинских воинов!

Напомню, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК". - написал Лерос.









































Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.