Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова выехала в Польшу
Ольга Ковалькова была задержана ОМОНом 24 августа у проходной Тракторного завода в Минске, после чего арестована на 10 суток.
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова уехала в польскую столицу Варшаву. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря совета Антона Родненкова. передает Цензор.НЕТ.
"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", — сообщил Антон Родненков.
Позже отъезд Ковальковой прокомментировал Госпогранкомитет Беларуси: "5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши".
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Сократ.
сЦарь лапотно-лохлой РАБссии Петя Первый принял РАБссию с населением 34 миллиона,когда в 1725 году сдох население РАБссии стало почему то 18 миллионов...рехВОРматор блин...
Революционеры хреновы.