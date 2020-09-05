Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова выехала в Польшу

Ольга Ковалькова была задержана ОМОНом 24 августа у проходной Тракторного завода в Минске, после чего арестована на 10 суток.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова уехала в польскую столицу Варшаву. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря совета Антона Родненкова. передает Цензор.НЕТ.

"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", — сообщил Антон Родненков.

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Позже отъезд Ковальковой прокомментировал Госпогранкомитет Беларуси: "5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши".