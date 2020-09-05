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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова выехала в Польшу

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова выехала в Польшу

Ольга Ковалькова была задержана ОМОНом 24 августа у проходной Тракторного завода в Минске, после чего арестована на 10 суток.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова уехала в польскую столицу Варшаву. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря совета Антона Родненкова. передает Цензор.НЕТ.

"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", — сообщил Антон Родненков.

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Позже отъезд Ковальковой прокомментировал Госпогранкомитет Беларуси: "5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши".

Автор: 

беженцы (1639) Беларусь (7889) Лукашенко Александр (3611) Польша (8407) репрессии (2767) Ковалькова Ольга (2)


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Топ комментарии
+4
Короче, самые пламенные и непримиримые разбежались по заграницам и оттуда будут призывать работяг и студентов не сдаваться.
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05.09.2020 18:47
+2
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова выехала в Польшу - Цензор.НЕТ 6759
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05.09.2020 18:57
+2
Навертели и свалили, ничего не меняется.
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05.09.2020 19:08
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https://sprotyv.info/news/cherez-zrostannya-aktivnosti-rf-u-baltijskomu-regioni-estoniya-zakupit-morski-mini Через зростання активності РФ у Балтійському регіоні Естонія закупить морські міни
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05.09.2020 18:41 Ответить
9 миллионов Белорусов отправить в страны НАТО,оставить Лукашеску и его КГБ...пусь выращивают картоху сами... Вагнеров Путлера вернуть...
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05.09.2020 18:46 Ответить
Короче, самые пламенные и непримиримые разбежались по заграницам и оттуда будут призывать работяг и студентов не сдаваться.
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05.09.2020 18:47 Ответить
Новичка Навального бояцца...
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05.09.2020 18:48 Ответить
Это на руке Батьке, утверждающему что протесты управляются из Польши.
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05.09.2020 18:49 Ответить
Ты коцапский проксеныш или американец?🌷
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05.09.2020 19:02 Ответить
Как всегда глазки в пол?😂🌷
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05.09.2020 19:06 Ответить
Президиум, это видимо серьезные ребята, еще не победили а президиум уже есть, эти далеко пойдут, пока студентов набутыливают, эти уже президиум в изгнании замутили
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05.09.2020 18:50 Ответить
Вот как можно вести за собой людей и...тикать,при малейшем намеке на опасность? А,как же люди,которые пошли за тобой,поверили тебе?Х.з...
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05.09.2020 18:53 Ответить
Це ж як всігда. У всіх трибунівських кулявлобів, під час реальної жесті, якісь невідкладні діла були. Єдиний хто залишився Ніщук (потім міністр культури). От йому реальна повага.
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05.09.2020 19:02 Ответить
а откуда госпогранкомитет беларуси знает,какого именно автобуса она дождалась?они что,следили за ней нелегально на территории польши?или у них кроты там имеются?
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05.09.2020 18:53 Ответить
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова выехала в Польшу - Цензор.НЕТ 6759
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05.09.2020 18:57 Ответить
Сознательные граждане, целый автобус.
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05.09.2020 19:09 Ответить
и почему то сознательные не по отношению к польше,а по отношению к лукашенке
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05.09.2020 19:21 Ответить
Каждый народ достоин своего правителя.

Сократ.
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05.09.2020 19:27 Ответить
Историческая хроника...
сЦарь лапотно-лохлой РАБссии Петя Первый принял РАБссию с населением 34 миллиона,когда в 1725 году сдох население РАБссии стало почему то 18 миллионов...рехВОРматор блин...
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05.09.2020 18:54 Ответить
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова выехала в Польшу - Цензор.НЕТ 2182
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05.09.2020 18:57 Ответить
Боширов и Петров уже в Минске....ищут Лукашеску Маргарита Симонян приедет позже...брать интервью..
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05.09.2020 19:01 Ответить
Навертели и свалили, ничего не меняется.
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05.09.2020 19:08 Ответить
Крысы бегут с тонущего корабля.
Революционеры хреновы.
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05.09.2020 19:14 Ответить
Та ладно... там весь народ за Бацьку. Разобрались уже.
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05.09.2020 19:21 Ответить
а чё не в россию...?
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05.09.2020 21:56 Ответить
 
 