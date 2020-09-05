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Новости ДТП
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Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик прокомментировал ДТП с участием сына: "Происшествие в реестре и будет рассмотрено по закону"

Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик прокомментировал ДТП с участием сына:

3 сентября в Кривом Роге недалеко от "тысячки" водитель Volkswagen сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Водителем авто оказался сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика

Об этом пишет местное издание Krivbass.city, передает Цензор.НЕТ.

На своей странице в Facebook Дмитрий Шевчик так прокомментировал ситуацию: "Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации.

Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка", – отметил кандидат, пишут Украинские новости.

Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик прокомментировал ДТП с участием сына: Происшествие в реестре и будет рассмотрено по закону 01

Автор: 

ДТП (7672) Кривой Рог (1402) Шевчик Дмитрий (8)


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Топ комментарии
+15
Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Пошли отмазки и ложь от ЗЕбила
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05.09.2020 19:03
+10
Происшествие в реестре и будет рассмотрено по закону.

А закон как дышло, куда повернёшь туда и вышло
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05.09.2020 19:05
+9
бидлоеліта не живе по закону..то для лохторату..бидлоеліта живе по поняттях..як і лічить славним нащадкам червоних директорів, партєйних функціонерів, кдбешних сексотів та іншої наволочі..
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05.09.2020 19:11
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Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Пошли отмазки и ложь от ЗЕбила
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05.09.2020 19:03 Ответить
Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Боже! У цьому реченні все, що небхідно виборцям, для уявлення про моральні якості кандидата. медаль за ДТП, уходил от столкновения? А швидкість у місті 50 км/год. Це не для Вас шановні? Люди схаменіться. Не шукайте винних. Ви наполегливо обираєте депутатами людей, які пропонують продавати собак, щоб заплатити за комунальні послуги. Вас штрафують за маски, а самі у "Велюрі" шикують.Це Вам за гречку.
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05.09.2020 20:44 Ответить
Происшествие в реестре и будет рассмотрено по закону.

А закон как дышло, куда повернёшь туда и вышло
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05.09.2020 19:05 Ответить
рог кривой - столица вселенной!
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05.09.2020 19:10 Ответить
бидлоеліта не живе по закону..то для лохторату..бидлоеліта живе по поняттях..як і лічить славним нащадкам червоних директорів, партєйних функціонерів, кдбешних сексотів та іншої наволочі..
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05.09.2020 19:11 Ответить
По правде говоря, в основном, наша Ылита совсем не партийные функционеры, это нувориши, такие себе скоробогачи, кто вырвался из грязи в князи и сделав из Украины свою феодальную вотчину, у меня был одноклассник сын первого секретаря города, который сбил тоже ребенка, но отсидел.
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05.09.2020 19:18 Ответить
є і ліві персонажі..але це лише на перший погляд..а здебільшого: кучмо - червоний директор, кравчук - партєєц, мертвечук - сексот та агент кдб..петя- син червоного директора..там якщо глибше копнути..
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05.09.2020 19:23 Ответить
Это долгая история, как формировалось слияние бывшей партийной элиты, криминала, разных спецслужб, после распада СССР, в чем-то вы и правы
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05.09.2020 20:06 Ответить
звісно я спрощую..
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05.09.2020 20:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/22212 Червоні,це і є ліваки.Якщо ви це маєте на увазі.Та й всі сьогоднішні молодняки,також ліві.
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05.09.2020 20:49 Ответить
я мав на увазі випадкові..а молодняк їх це вже не ліваки, ще вже феодали різного рангу..
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05.09.2020 20:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/22212 Багато хто з сьогоднішніх молодих високопосадовців,ліваки і глобалісти.При них також добра не буде.Як і від проросійських сил.
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05.09.2020 20:58 Ответить
маючи дідуся\батька комуняку та ще з великим шнебелєм, то важко не бути ліваком та глобалістом..
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05.09.2020 21:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/22212 Та не тільки так.Наша молодь ліва.І чим вона молодша,тим лівіша.Не вся,але дуже багато.Це зараз Європа і США стала ліва.Але в них,хоча би є якісь запаси.Для бідної країни,це погано закінчиться.Ліваки не здатні боротися з ворогами.
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05.09.2020 21:19 Ответить
є таке..так жваво нищили усі праві течії, що навіть не помітили, що опинилися у концтаборі псевдолібералізму..де будь яка думка, що не відповідає певній концепції, переслідується, а її носії зазнають утисків (поки що лише утисків та цькуванню)..культура, наука і освіта повністю підконтрольні..
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05.09.2020 21:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/22212 Це нео комунізм.Ми і так від комунізму настраждалися,навіщо він нам взагалі? Я переписувався колись в твітері з українкою,яка живе в Каліфорнії,напевне і навчалася в там в лівацькому університеті.Так там мізки промиті,напевне десь бігає по мітингах блмщиків чи антіфа.Я навіть не знаю,чи Україні буде куди вступати,якщо би трапилась нагода.Маю на увазі Євросоюз.Там через 10 років будуть ще мільйони мігрантів.Навряд чи Європа це переварить.
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05.09.2020 22:06 Ответить
я теж схиляюсь до думки, що НАТО - так, а ЄС - ні..
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05.09.2020 22:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/22212 Штука в тому.що і в НАТО ті ж глобалісти.Це все пов'язано.
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05.09.2020 22:35 Ответить
А есть другие? Кто у вас в городе местный депутат? У меня мой- торговал соломкой по молодости
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05.09.2020 20:31 Ответить
соломка то ж не "чорна"..
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05.09.2020 20:36 Ответить
его, рога, новости должны всех интересовать!
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05.09.2020 19:13 Ответить
его бы слова,да богу в уши...
единственно насторожило желание взять на себя будущее ребенка.бо кроме как в плесень затянуть ,иного не получится
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05.09.2020 19:13 Ответить
И биография как чистый лист бумаги.
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05.09.2020 19:18 Ответить
Мы провели исследование и выяснили, что общественность опасна для Марика.И общественность надо изолировать, мы выделили 16 миллиардов. Марика послали на насильственное лечение в Монте-Карло пожизненно. Он не вернется больше в наш город. Потому что город для него опаснее.
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05.09.2020 19:14 Ответить
угу.. а закон, это коррумпированные судьи и прокуроры..
знаем.. проходили..
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05.09.2020 19:16 Ответить
Ващето усем мажорам нада пакрасить авто в какойто пугающий усех колер...малиновый , шоли..Не??
🤔
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05.09.2020 19:17 Ответить
Просто напишите с какой скоростью он ехал, если превысил пожизненное лишение, непозволительная роскошь с 18 лет калечить людей за рулем авто.
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05.09.2020 19:17 Ответить
напишите на сколько он укололся
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05.09.2020 19:20 Ответить
пьяный был или под наркотой?
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05.09.2020 19:19 Ответить
ну и почему мне по винту, шо там в том роге, хоть и не патриотично?
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05.09.2020 19:21 Ответить
Якщо не перевищував швидкість, не тікав, зупинився, був тверезим, не знімав номери, то можна про щось розмовляти. Винен, звісно, але ніхто з водіїв від такого не застрахований.
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05.09.2020 19:22 Ответить
наркоман он
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05.09.2020 19:28 Ответить
а подлицейские его покрывают
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05.09.2020 19:29 Ответить
До того моменту доки банда зєлєнського не буде відірвана від державного корита, про Закон в Україні можна забути.
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05.09.2020 19:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/107742 Так і при попередній владі все те саме було.Давили людей однаково.
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05.09.2020 20:46 Ответить
как б*ядей катать - он мачо, как ответ держать, он - ребенок из пеленок
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05.09.2020 19:44 Ответить
умиляют новости...

what do think, mister President about russian interference in
american election?
"they were not there....." - абздец и точка!
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05.09.2020 19:44 Ответить
батя - спасибо за прямой!
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05.09.2020 20:10 Ответить
Автошколу уже начали проверять?
Как учился, как сдавал экзамены?
Видео сдачи экзаменов покажут?
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05.09.2020 20:11 Ответить
Никогда не пропускаю и не уступаю дорогу машине на украинских номерах, кацапским кстати тоже(исключения деу и фуры- знаю что роботяги). 90% едет какой то 314др☝
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05.09.2020 20:29 Ответить
даже если ты едешь на второстепенке? бетмен)))
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05.09.2020 20:46 Ответить
https://twitter.com/artnataliwood5
https://twitter.com/artnataliwood5

NinaBoi

@artnataliwood5

·https://twitter.com/artnataliwood5/status/1301623272765878297 3 сент.

Україна при Янику - знаєш точно кому і скільки треба занести, щоб все порішать.
Україна при Пороху - не дай Бог хтось подумає, що ти занесла - порішать на місці
Україна при ПростиГосподи Полшестого преЗеденті - носиш всім, просять носити ще більше, ніхто нічого не рішає
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05.09.2020 20:42 Ответить
Насправді цей кандидат вважає людей за сміття і лайно.Що це за така в нас демократія? Паскуди людей давлять,.бандюки людей убивають,наркомафія людей травить.Ми обираємо владу,щоб з цим всім боролася.Попередники вважалися патріотичними,але вся ця сволота,почувала при них,себе більш ніж комфортно.
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05.09.2020 20:45 Ответить
Ведане - сегодня мы на сдачу и я таки етот позор досмотрю до конца.
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05.09.2020 20:48 Ответить
Та раптом виграєте ?
Наші вчора ВСЬО.
Воротар - хороший.
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05.09.2020 23:22 Ответить
а навить як виграемо?
там вже зли тампабейци зубами стукають - порвуть не замитять))
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05.09.2020 23:28 Ответить
ну не можемо мы на сьогодни.. - але як умога дали!
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05.09.2020 23:38 Ответить
примерно так....
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06.09.2020 03:17 Ответить
Ще два періоди.
Може, зараз вийдуть і порвуть айлендерців ...
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06.09.2020 03:21 Ответить
рватели закончились - когда самый заметный игрок на скользанке Абел Кубел - команды нет.
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06.09.2020 03:24 Ответить
шо хотят то те айлендесы и творят...
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06.09.2020 03:46 Ответить
Як є. Не витягують флаєрси ...
От. Бачте.
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06.09.2020 03:53 Ответить
даже попытки не вижу со с стороны Flyers выровнять игру...
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06.09.2020 03:51 Ответить
клюшки поменьше и в дырку в земле кусок плассмасы загонять...

долбаные инвалиды-гольфисты )))
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06.09.2020 03:56 Ответить
мои поздравления Айленедерс - красиво, четко и без сомнений.
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06.09.2020 04:50 Ответить
Наступного сезону буде новий кубок.
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06.09.2020 05:05 Ответить
Я ему верю, ибо сам часто брешу.
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05.09.2020 21:04 Ответить
"...Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход..."

Щось мені здається, що він в телефоні або читав щось, або писав.
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05.09.2020 21:33 Ответить
этот *******, начинает разговор с того что, МОЙ СЫН УХОДИЛ ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. уже нашли терпилу, который за 10 или болье тыщ у. е. скажет, что он ненамеренно испугал МАЛЬЧИКА случайным, неуклюжим маневром. ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! терпило,получит не большой строк, а МАЛЬЧИК будет давить нас при каждом неудобном случае
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05.09.2020 21:37 Ответить
Бідняга мабуть їхав на зелений перехрестям, зліва на червоний вискочив невідомий , Марко вмить руля вправо а там хлопчик пішоходом .
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05.09.2020 21:39 Ответить
Ага.......Головне , щоб пішохідний перехід не зник...бо хлопчика зроблять винним.
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06.09.2020 00:59 Ответить
І матір хлопця згадав у своєму псто. Мабуть, з нею вже професійна вурла працює, щоби не варнякала.
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06.09.2020 03:32 Ответить
 
 