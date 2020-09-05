Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик прокомментировал ДТП с участием сына: "Происшествие в реестре и будет рассмотрено по закону"
3 сентября в Кривом Роге недалеко от "тысячки" водитель Volkswagen сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Водителем авто оказался сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика
Об этом пишет местное издание Krivbass.city, передает Цензор.НЕТ.
На своей странице в Facebook Дмитрий Шевчик так прокомментировал ситуацию: "Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины.
Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации.
Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка", – отметил кандидат, пишут Украинские новости.
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А закон как дышло, куда повернёшь туда и вышло
единственно насторожило желание взять на себя будущее ребенка.бо кроме как в плесень затянуть ,иного не получится
знаем.. проходили..
🤔
what do think, mister President about russian interference in
american election?
"they were not there....." - абздец и точка!
Как учился, как сдавал экзамены?
Видео сдачи экзаменов покажут?
https://twitter.com/artnataliwood5
NinaBoi
@artnataliwood5
·https://twitter.com/artnataliwood5/status/1301623272765878297 3 сент.
Україна при Янику - знаєш точно кому і скільки треба занести, щоб все порішать.
Україна при Пороху - не дай Бог хтось подумає, що ти занесла - порішать на місці
Україна при ПростиГосподи Полшестого преЗеденті - носиш всім, просять носити ще більше, ніхто нічого не рішає
Наші вчора ВСЬО.
Воротар - хороший.
там вже зли тампабейци зубами стукають - порвуть не замитять))
Може, зараз вийдуть і порвуть айлендерців ...
От. Бачте.
долбаные инвалиды-гольфисты )))
Щось мені здається, що він в телефоні або читав щось, або писав.