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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Ковалькова рассказала, как ее выдворили из Беларуси: Приехали в изолятор, надели капюшон, положили на заднее сиденье и вывезли

Ковалькова рассказала, как ее выдворили из Беларуси: Приехали в изолятор, надели капюшон, положили на заднее сиденье и вывезли

Во время пресс-конференции в Польше член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что не планировала уезжать из Беларуси. Ночью ее вывезли из ИВС на Окрестина, где она отбывала 15 суток ареста, и отвезли на пограничный пункт "Брузги".

На пресс-конференции в Польше Ольга Ковалькова сказала, что ее вывезли из страны также, как раньше вывезли Светлану Тихановскую, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by.

— Я не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси и скоро я туда вернусь, — заявила Ольга Ковалькова.

По ее словам, когда она находилась на Окрестина, к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то не выйдет очень долго.

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— Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". (…) Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву, - рассказала Ковалькова.

А вот как прокомментировал отъезд Ковальковой Погранкомитет Беларуси:

— 5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши.

Ситуацию с политиком также прокомментировало МВД. Члена президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову отпустили из ЦИП на Окрестина по состоянию здоровья, она заявила о необходимости пройти лечение, сообщилив ведомстве.

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Напомним, Ольгу Ковалькову задержал ОМОН 24 августа у проходной Тракторного завода, куда она приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициировали забастовку. 3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут вновь судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле отеля "Планета" 23 августа. Она вину не признала.

5 сентября стало известно, что Ковалькова находится в Варшаве.

Автор: 

Беларусь (7889) Лукашенко Александр (3611) Польша (8407) репрессии (2767) Коваль Дмитрий (5) Ковалькова Ольга (2)


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Топ комментарии
+12
А можно у нас так же Медведчука на Крым десантировать?
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05.09.2020 19:37
+6
"Добрейшей" души люди. А могди и в Беловежскую пущу отвезти. В лес. К слову, ни кто не знает, в 2013 - 14 годах, когда подонки из беркутни наших сдудентов избивали-убивали, она на чьей стороне была?
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05.09.2020 19:36
+4
Какая гуманная власть.
Привезли на пограничный пункт.
Привезли вещи.
Предложили подвезти на территории Польши...
Водители узнают.
Радуются, что на свободе.
Телефона не было, но смогла позвонить из автомата.
Посол привёз в Варшаву...
Какая идиллия.
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05.09.2020 19:51
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Правила форума Совет форумчан
Чета и Нас подобное то было??
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05.09.2020 19:35 Ответить
..у Нас.🤗
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05.09.2020 19:36 Ответить
Два з половиною роки тому.
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07.09.2020 09:19 Ответить
"Добрейшей" души люди. А могди и в Беловежскую пущу отвезти. В лес. К слову, ни кто не знает, в 2013 - 14 годах, когда подонки из беркутни наших сдудентов избивали-убивали, она на чьей стороне была?
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05.09.2020 19:36 Ответить
з чудовою легендою ФСБ впроваджує своїх агентів на Захід…
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05.09.2020 21:28 Ответить
Ну да. Вывезли из сизо.. Телефона нет, денег нет, но витка есть!!!
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06.09.2020 06:51 Ответить
Краткая справка.
Ольга Ковалькова, выпускница Академии МВД, бывшая помощница назначенного «депутата» «палатки» Анны Канопацкой, дочери Трухановича Анатолия Ивановича, первого легального долларового миллионеар РБ. А таковыми в Беларуси могут стать только очень приближённые к телу люди, которым дарована честь быть личными кошельками тела. Видимо послана с заданием представлять на Западе оппозиционные круги, оттесняя реальные фигуры.
Теперь еще и жестоко потерпевшая от режима! Далеко мадамочка пойдет. Главное- образование для жизни подходящее: нигде не пропадет.
Ковалькова - ловушка КГБ для простаков.

И ещё.

Погранкомитет Беларуси:
- 5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги".
В Брузгах нет пешего перехода через границу. Пешеходов на пограничный переход не пускают. Пешком перейти через границу нельзя, только на транспорте.
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05.09.2020 21:37 Ответить
А можно у нас так же Медведчука на Крым десантировать?
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05.09.2020 19:37 Ответить
нє..пукін одразу нападьоть..
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05.09.2020 19:41 Ответить
Напукать нам на пукина !
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05.09.2020 19:54 Ответить
мЕРТВЕЧУК от Крыма не расстроится, у него там дворец,бизнес да и куманек частенько наведывается. Лучше в тайгу, туда, где у оКСАНЫ мАРЧЕНКО нефтяные вышки. Пусть падло москитов покормит.
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05.09.2020 19:44 Ответить
краще - Жовті Води..
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05.09.2020 20:46 Ответить
Какая гуманная власть.
Привезли на пограничный пункт.
Привезли вещи.
Предложили подвезти на территории Польши...
Водители узнают.
Радуются, что на свободе.
Телефона не было, но смогла позвонить из автомата.
Посол привёз в Варшаву...
Какая идиллия.
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05.09.2020 19:51 Ответить
И не говори, зверь презик у них, Лукашенко
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05.09.2020 19:55 Ответить
А чего ты гнида юродствуешь?? Тролькремлядский!!
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05.09.2020 19:56 Ответить
Я вкратце пересказал рассказ Ковальковой.
А чего тебя так колбасит?
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05.09.2020 20:02 Ответить
https://twitter.com/syhiv25
https://twitter.com/syhiv25

Староста Сихова

@syhiv25

·https://twitter.com/syhiv25/status/1301958318957748224 22 ч

А цей все по ресторанах бродить шо то я не так реформи уявляв

Ковалькова рассказала, как ее выдворили из Беларуси: Приехали в изолятор, надели капюшон, положили на заднее сиденье и вывезли - Цензор.НЕТ 3213
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05.09.2020 20:08 Ответить
положили на заднее сиденье и вы...Та Фрейд тут вообще не при чём.
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05.09.2020 20:18 Ответить
Яке прикре самогубство..
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05.09.2020 20:21 Ответить
Отличный план! Сначала вытеснить всех политиков в Польшу и Литву, а потом обвинять Польшу и Литву, что они вмешиваются в дела Беларуси!
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05.09.2020 21:28 Ответить
Как же я рада Вас вновь здесь видеть!
Уважаемый Бяка, за время вашего отсутствия на Цензоре здесь несколько изменились правила. И для того, что бы мне иметь возможность читать Ваши комментарии, Вы (если Вы не против этого, конечно) должны зайти в свою "ленту событий" и справа вверху нажать оранжевую надпись "подписчики", и на открывшейся странице подтвердить своё согласие на мою подписку на Ваши комментарии. Я была бы очень Вам признательна.
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05.09.2020 21:48 Ответить
Здравствуйте.
Сделал все, как Вы сказали.
Не ожидал, что очередь ожидающих подтверждения будет за сотню. Не предполагал такого интереса к моей скромной персоне.
Никому не отказал.
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06.09.2020 18:49 Ответить
1. Ким працювала "революціонерка" до початку протестів ?
2. У неї з собою був закордонний паспорт ? І речі ? І гроші ?
3. Де її родина ?
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05.09.2020 21:56 Ответить
Ну протесты пошли на пользу . Раньше по приказу Луки одевали капюшон и вывозили в лес , а сейчас за пределы страны .
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05.09.2020 22:54 Ответить
 
 