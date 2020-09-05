Ковалькова рассказала, как ее выдворили из Беларуси: Приехали в изолятор, надели капюшон, положили на заднее сиденье и вывезли
Во время пресс-конференции в Польше член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что не планировала уезжать из Беларуси. Ночью ее вывезли из ИВС на Окрестина, где она отбывала 15 суток ареста, и отвезли на пограничный пункт "Брузги".
На пресс-конференции в Польше Ольга Ковалькова сказала, что ее вывезли из страны также, как раньше вывезли Светлану Тихановскую, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by.
— Я не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси и скоро я туда вернусь, — заявила Ольга Ковалькова.
По ее словам, когда она находилась на Окрестина, к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то не выйдет очень долго.
— Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". (…) Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву, - рассказала Ковалькова.
А вот как прокомментировал отъезд Ковальковой Погранкомитет Беларуси:
— 5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши.
Ситуацию с политиком также прокомментировало МВД. Члена президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову отпустили из ЦИП на Окрестина по состоянию здоровья, она заявила о необходимости пройти лечение, сообщилив ведомстве.
Напомним, Ольгу Ковалькову задержал ОМОН 24 августа у проходной Тракторного завода, куда она приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициировали забастовку. 3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут вновь судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле отеля "Планета" 23 августа. Она вину не признала.
5 сентября стало известно, что Ковалькова находится в Варшаве.
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Ольга Ковалькова, выпускница Академии МВД, бывшая помощница назначенного «депутата» «палатки» Анны Канопацкой, дочери Трухановича Анатолия Ивановича, первого легального долларового миллионеар РБ. А таковыми в Беларуси могут стать только очень приближённые к телу люди, которым дарована честь быть личными кошельками тела. Видимо послана с заданием представлять на Западе оппозиционные круги, оттесняя реальные фигуры.
Теперь еще и жестоко потерпевшая от режима! Далеко мадамочка пойдет. Главное- образование для жизни подходящее: нигде не пропадет.
Ковалькова - ловушка КГБ для простаков.
И ещё.
Погранкомитет Беларуси:
- 5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги".
В Брузгах нет пешего перехода через границу. Пешеходов на пограничный переход не пускают. Пешком перейти через границу нельзя, только на транспорте.
Привезли на пограничный пункт.
Привезли вещи.
Предложили подвезти на территории Польши...
Водители узнают.
Радуются, что на свободе.
Телефона не было, но смогла позвонить из автомата.
Посол привёз в Варшаву...
Какая идиллия.
А чего тебя так колбасит?
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Староста Сихова
@syhiv25
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А цей все по ресторанах бродить шо то я не так реформи уявляв
Уважаемый Бяка, за время вашего отсутствия на Цензоре здесь несколько изменились правила. И для того, что бы мне иметь возможность читать Ваши комментарии, Вы (если Вы не против этого, конечно) должны зайти в свою "ленту событий" и справа вверху нажать оранжевую надпись "подписчики", и на открывшейся странице подтвердить своё согласие на мою подписку на Ваши комментарии. Я была бы очень Вам признательна.
Сделал все, как Вы сказали.
Не ожидал, что очередь ожидающих подтверждения будет за сотню. Не предполагал такого интереса к моей скромной персоне.
Никому не отказал.
2. У неї з собою був закордонний паспорт ? І речі ? І гроші ?
3. Де її родина ?