Ковалькова рассказала, как ее выдворили из Беларуси: Приехали в изолятор, надели капюшон, положили на заднее сиденье и вывезли

Во время пресс-конференции в Польше член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что не планировала уезжать из Беларуси. Ночью ее вывезли из ИВС на Окрестина, где она отбывала 15 суток ареста, и отвезли на пограничный пункт "Брузги".

На пресс-конференции в Польше Ольга Ковалькова сказала, что ее вывезли из страны также, как раньше вывезли Светлану Тихановскую, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by.

— Я не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси и скоро я туда вернусь, — заявила Ольга Ковалькова.

По ее словам, когда она находилась на Окрестина, к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то не выйдет очень долго.

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— Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". (…) Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву, - рассказала Ковалькова.

А вот как прокомментировал отъезд Ковальковой Погранкомитет Беларуси:

— 5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши.

Ситуацию с политиком также прокомментировало МВД. Члена президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову отпустили из ЦИП на Окрестина по состоянию здоровья, она заявила о необходимости пройти лечение, сообщилив ведомстве.

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Напомним, Ольгу Ковалькову задержал ОМОН 24 августа у проходной Тракторного завода, куда она приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициировали забастовку. 3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут вновь судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле отеля "Планета" 23 августа. Она вину не признала.

5 сентября стало известно, что Ковалькова находится в Варшаве.