Цивилизацию на значительную территорию России принесли украинцы. РФ должна помнить об этом, - Кулеба

Последние годы Россия планово зачищает свою территорию от независимых украинских организаций.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя решение Омского областного суда о запрете организации украинцев "Серый Клин", передает Цензор.НЕТ.

"Здесь надо шире смотреть. Это же не какой-то единичный случай. Последние годы Россия планово зачищает свою территорию от независимых украинских организаций. То есть все, что не инфильтрировано, не контролируется полностью ФСБ, все подвергается уничтожению. Так было с библиотекой украинской в ​​Москве. И так сейчас произошло с "Серым Клином". Меня вся эта ситуация приводит только к одному мнению. Нам нужно сделать одну вещь. Сказать нам нужно сейчас (и я воспользуюсь вашим эфиром), что, дорогие украинцы России, как бы вам сложно не было сейчас, но Украинское государство всегда будет помнить о вас, о ваших прадедах, которые строили целые города, строили, приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации. Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, развивали хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне", - заявил Кулеба.

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"И второе, нам вообще нужно очень серьезно переосмыслить нашу политику в отношении иностранных украинцев, в частности как мы можем помогать украинцам в России в тех условиях почти тотального контроля ФСБ, под которым они находятся. Это очень серьезная задача. Наш инструментарий действий в России очень ограничен. Но этим нужно заняться", - резюмировал глава МИД.