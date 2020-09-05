У США пока нет доказательств отравления Навального, как и причин сомневаться в выводах Германии, - Трамп
Соединенные Штаты "очень внимательно" отнесутся к возможному отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По его словам, у США пока нет доказательств, что Навальный был отравлен, однако у него нет причин сомневаться в выводах правительства Германии, установившего, что Навальный был отравлен ядом, схожим с печально известным "Новичком".
Ранее США выразили России "серьезную озабоченность" в этой связи.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Случаи применения отравляющих веществ:
9 февраля 2000 г. - Анатолий Собчак, Светлогорск
19 апреля 2002 г. - Хаттаб (участник вооруженного сопротивления в Чечне), Чечня
6 июня 2002 г. - Дмитрий Рождественский (основатель компании "Русское видео"), Петербург
6 декабря 2002 г. - Салман Радуев, "Белый лебедь", Пермская область
3 июля 2003 г. - Юрий Щекочихин, Москва
12 марта 2004 г. - Лечи Исламов (участник вооруженного сопротивления в Чечне), СИЗО, Краснодар
28 мая 2004 г. - Хизри Алданов (представитель А.Масхадова), Грузия
2 сентября 2004 г. - Анна Политковская, Беслан
5 сентября 2004 г. - Виктор Ющенко, Киев
6 сентября 2004 г. - Нана Лежава (грузинская журналистка), Беслан
24 сентября 2004 г. - Роман Цепов, Петербург
16 октября, 26 октября, 1 ноября 2006 г. - Александр Литвиненко, Лондон
12 февраля 2008 г. - Бадри Патаркацишвили, Лондон
9 ноября 2012 г. - Александр Перепеличный, Париж
28 апреля 2015 г. - Емельян Гебрев, София
26 мая 2015 г., 2 февраля 2017 г. - Владимир Кара-Мурза, Москва
3 февраля 2016 г. - Вячеслав Синев (председатель исполнительного совета Российского антидопингового агентства - РУСАДА), Москва
14 февраля 2016 г. - Никита Камаев (бывший исполнительный директор Российского антидопингового агентства - РУСАДА), Москва
26 ноября 2016 г. - Сергей Мохов (супруг Любови Соболь), Москва
4 марта 2018 г. - Сергей и Юлия Скрипали, Солсбери, Великобритания
30 июня 2018 г. - Дон Стерджесс и Чарльз Роули, Эймсбери, Великобритания
12 сентября 2018 г. - Петр Верзилов, Москва
20 августа 2020 г. - Алексей Навальный, Томск
Случаи массового применения отравляющих веществ:
- Чечня, с 2000 г.,
- Норд-Ост, 26 октября 2002 г.,
- Сирия, с 2015 г.
У Трампа тоже наверное кольцо в жопе. И этот по кругу бегает.....