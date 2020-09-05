У США пока нет доказательств отравления Навального, как и причин сомневаться в выводах Германии, - Трамп

Соединенные Штаты "очень внимательно" отнесутся к возможному отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, у США пока нет доказательств, что Навальный был отравлен, однако у него нет причин сомневаться в выводах правительства Германии, установившего, что Навальный был отравлен ядом, схожим с печально известным "Новичком".

Ранее США выразили России "серьезную озабоченность" в этой связи.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

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Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.