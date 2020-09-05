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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Силовики задержали около 30 человек за участие в акциях протеста в Минске, - ГУВД

Силовики задержали около 30 человек за участие в акциях протеста в Минске, - ГУВД

За участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу уже задержаны около 30 человек.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает Цензор.НЕТ.

"На настоящее время задержаны около 30 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - проинформировала Ганусевич.

"Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала", - продолжила она.

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"Задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - уточнила Ганусевич.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

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Новая волна протестов спровоцирована задержаниями студентов Минского лингвистического университета: когда омоновцы ворвались в холл заведения и начали выносить молодежь. При этом администрация вуза стояла рядом и просто наблюдала за происходящим. 1 сентября, в День знаний, белорусские студенты прошли колонной с бело-красно-белыми флагами в центр Минска. Тогда силовики жестко задерживали отдельных участников, буквально охотясь на молодежь по всей столице.

Автор: 

Беларусь (7889) задержание (6675) Лукашенко Александр (3611) МВД (9318) репрессии (2767) Минск (1562)


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Топ комментарии
+2
Силовики задержали около 30 человек за участие в акциях протеста в Минске, - ГУВД - Цензор.НЕТ 8274
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05.09.2020 21:00
+2
Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра
В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. Лукашенко, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.
https://www.svoboda.org/a/30789452.html
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05.09.2020 21:43
+1
На йотафон, мабуть, пише
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05.09.2020 21:02
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Цирк триває.
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05.09.2020 21:00 Ответить
Силовики задержали около 30 человек за участие в акциях протеста в Минске, - ГУВД - Цензор.НЕТ 8274
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05.09.2020 21:00 Ответить
На йотафон, мабуть, пише
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05.09.2020 21:02 Ответить
На бога воно не тягне. Божок для малоросів.
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05.09.2020 21:10 Ответить
🤣🤣🤣Зачьотний тролінг.
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05.09.2020 22:28 Ответить
Позорный пример торжества бабла над законом и договорняк над здравым смыслом !

***
Григорий Суркис незадолго до получения выгодного для него решения Печерского суда побывал в Офисе президента Зеленского, где встретился с его первым помощником - очевидно, речь идет о Сергее Шефире.
Цена лояльности высших должностных лиц могла достигать трети от суммы иска - а это около $ 100 млн.

Незадолго до того, как Печерский суд принял свое одиозное решение, один почетный президент ФФУ разговаривал с одним почетным первым помощником президента. И разговор этот был результативным на все 33% от суммы иска в 350 млн долл. за решение в пользу истцов. Кстати, списать эти деньги со счетов банка могут уже сегодня, не дожидаясь будущих апелляций............. Силовики задержали около 30 человек за участие в акциях протеста в Минске, - ГУВД - Цензор.НЕТ 8459
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05.09.2020 21:08 Ответить
Силовики задержали около 30 человек за участие в акциях протеста в Минске, - ГУВД - Цензор.НЕТ 336
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05.09.2020 21:18 Ответить
Силовики задержали около 30 человек за участие в акциях протеста в Минске, - ГУВД - Цензор.НЕТ 4132
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05.09.2020 21:19 Ответить
Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра
В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. Лукашенко, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.
https://www.svoboda.org/a/30789452.html
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05.09.2020 21:43 Ответить
Вообще подурели.
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05.09.2020 23:06 Ответить
 
 