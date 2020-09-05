Силовики задержали около 30 человек за участие в акциях протеста в Минске, - ГУВД
За участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу уже задержаны около 30 человек.
Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает Цензор.НЕТ.
"На настоящее время задержаны около 30 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - проинформировала Ганусевич.
"Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала", - продолжила она.
"Задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - уточнила Ганусевич.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
Новая волна протестов спровоцирована задержаниями студентов Минского лингвистического университета: когда омоновцы ворвались в холл заведения и начали выносить молодежь. При этом администрация вуза стояла рядом и просто наблюдала за происходящим. 1 сентября, в День знаний, белорусские студенты прошли колонной с бело-красно-белыми флагами в центр Минска. Тогда силовики жестко задерживали отдельных участников, буквально охотясь на молодежь по всей столице.
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https://www.svoboda.org/a/30789452.html