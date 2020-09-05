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Новости Агрессия России против Украины
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Если формирования РФ обстреляют территорию Украины, Командование ОС ответит всеми имеющимися силами и средствами, - командующий Кравченко

Если формирования РФ обстреляют территорию Украины, Командование ОС ответит всеми имеющимися силами и средствами, - командующий Кравченко

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко вместе с руководителем украинской стороны СЦКК Александром Борщевским проверил факты, изложенные в заявлении главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом говорится в заявлении Кравченко, опубликованном пресс-центром ОС, передает Цензор.НЕТ.

По результатам проверки установлено, что "обвинения не соответствует действительности и являются провокационными и влекут за собой политическую составляющую", цель которой - "срыв договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня".

"За указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, как и противоположная сторона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток обстрелов со стороны противника на Донбассе не зафиксировано, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", - подчеркивает Кравченко.

Если формирования РФ обстреляют территорию Украины, Командование ОС ответит всеми имеющимися силами и средствами, - командующий Кравченко 01

Напомним, террористическая организация "ДНР" пригрозила уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения. 

5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесён утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.

Также читайте: Российский террорист Безлер зарепостил заявление 503-го батальона ВСУ, где главу "ДНР" Пушилина назвали "мавпой с триколором"

Автор: 

Донбасс (26955) Пушилин Денис (134) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766) Кравченко Владимир (27)


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Топ комментарии
+48
Если формирования РФ обстреляют территорию Украины, Командование ОС ответит всеми имеющимися силами и средствами, - командующий Кравченко - Цензор.НЕТ 2450
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05.09.2020 21:22
+39
Щоб дати агресору "атвєт" - потрібно мати мужність і яйця. Ні у говнокомандувача ЗЕ, ні у начштаба, ні у вас прихлєбатєлєй ЗЕлених - ні того ні іншого немає.
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05.09.2020 21:17
+35
Та ми вже бачили, як =************= =атвічаєт= ...
Гундосий нарик накаже і заткнетеся, ще й своїх звинуватите.

Тля заборонила рятувати Журавля - то ви і сиділи тихо, =камандуюсчі= ...
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05.09.2020 21:26
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Немає в Україні головнокомандувача тому рашисти й нахабність.
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05.09.2020 22:04 Ответить
Если у вас нету дома,
Пожары ему не страшны.
И жена не уйдет к другому,
Если у вас,
Если у вас,
Если у вас нет жены.
Нету жены.
Если у вас нет собаки,
Её не отравит сосед.
И с другом не будет драки,
Если у вас,
Если у вас,
Если у вас друга нет.
Друга нет.
Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами
Иметь или не иметь.
Если у вас нету тёти,
То вам её не потерять.
И если вы не…
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06.09.2020 14:42 Ответить
Нужно обеспечить тылы, пока нет активных действий. Это азы.
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05.09.2020 22:04 Ответить
Типо у вас есть выбор.Огонь на поражение
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05.09.2020 22:10 Ответить
А що тут нового - завжди ж так атвічялі...
Чи за рік які нові небачені "сили і срєцтва" з'явилися?
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05.09.2020 22:20 Ответить
"У разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України".
Він вчадів?! Вони на території України товчуться вже 6 років.

Ідіот не розуміє, що він ідіот. Тому що ідіот
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05.09.2020 22:24 Ответить
не довіряю я цьому апологету клована... не довіряю...
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05.09.2020 22:32 Ответить
а еще б-52 пусть скинет тоже привет
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05.09.2020 22:42 Ответить
Извините, но сомневаюсь. Зеленский с Ермаком вам запретят.
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05.09.2020 22:48 Ответить
Пора Пионы к горловке подтягивать
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05.09.2020 22:58 Ответить
Пионы можно и не подтягивать, а стрелять там где они стоят, за 30 км)
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06.09.2020 08:31 Ответить
Единственно правильным ответом было бы помочь хитросделанному узбеку (коренному населению Даунбаса) встретиться с моторолой, куриным маршалом и кобздоном.
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05.09.2020 23:13 Ответить
Уже было.

Не ответили. На позиции не вернулись. Отвели войска еще дальше.
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05.09.2020 23:25 Ответить
Вы ***** Журавлля уже спасли Воин умер через двое суток от потери крови , а зелёное чмо взяло ситуацию под контроль и укатило в отпуск
Вялого нынешнее командование у чепушило может только взять , а не ответку
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05.09.2020 23:28 Ответить
Головне в деталях... "усіма наявними засобами " ... а з наявних що зрадник Зеленський залишив? Автомати й міномети до 80мм ?
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05.09.2020 23:41 Ответить
"и противоположная сторона".

хихихихи
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06.09.2020 00:20 Ответить
всё верно.
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06.09.2020 00:21 Ответить
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,

где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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06.09.2020 00:42 Ответить
За Вашим посиланням: https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny, Помилка виконання запиту .
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06.09.2020 07:41 Ответить
кожен мокшанський бот, і ти - https://censor.net/ru/user/399648, не виключення - намагаєтесь щось спростувати. Ну, обрізало ссиль в хлопця, недогледів, вийшло "404". Але сам бот https://censor.net/ru/user/399648 навіть не намагається подивитись, хоч це елементарно: https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny "На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини"

Бот звинувачує... Хех... На, ще:

https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny
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06.09.2020 11:07 Ответить
я дивився його в'ю на каналі по ссиллі знизу.

З Ілларіоновим можна було би погодитися в цьому питанні, у всьому погодитися (і навть з прикладами по Ельзасу та Лотарінгії), якби... 1.Якби до цих переговорів Україну не примушували би німці, французи і все інше ЄС. 2.Якби ми, Україна, були би настільки сильні. що могли би послати нафік оцих "примушувачів"..., а так... 3.Якби ми не потребували допомоги з всього цивілізованого світу у нашій війні проти касапів; в т.ч. санкціями (якими вони не є; але хотілось би більших) проти касапів.
А так доведеться мурижитися з цими переговорами, допоки вони йдуть, і нам по-факту допомагають. Поки що допомагають - зебіли/кловани їх на всі сто ще не злили..
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06.09.2020 00:53 Ответить
дивлюсь на цей зелений цирк на передовій-і було мабуть смішно якби не 6 років війни та боротьби з їб_ми кацабами...а хтось в ОП вирішив що за рік може все "парешать"...і наразі-ні стратегії ні тактики...одне балабольство та зашквари...навіщо було хайпувати і лізти в президенти в країні що бореться з страшним ворогом...?! щоб просто здати країну олігархам та пуйлу...?!!!
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06.09.2020 00:45 Ответить
Російський політик, екс-радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів, чому https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/3483-peremirie-na-donbasse-eks-glava-sbu-nazval-neozhidannuyu-prichinu-zatishya на Донбасі немає активних бойових дій .
«(Українські військові на Донбасі - ред.) не гинуть не тому, що було досягнуто угоди (про перемир'я - ред.). Скільки таких угод було до того, вони не виконувалися. Те, що зараз не стріляють, є результатом того, що в Білорусі відбувається революція, і вся увага Кремля і Путіна приділяється зараз Білорусі. Йому просто не до цього. Займається Білоруссю, тому що це зараз найважливіше питання», - зазначив Ілларіонов.

За його словами, після вирішення ситуації з Білоруссю військові дії на Донбасі відновляться.
«Просто на даний момент Білорусь є більш слабким плодом, який йому хотілося б забрати. Тому не відбувається ніяких бойових дій. Як тільки закінчиться питання Білорусі, все це відновиться», - заявив екс-радник Путіна.
https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/4187-na-donbasse-tiho-ne-iz-za-peremiriya-eks-sovetnik-putina
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06.09.2020 00:45 Ответить
А гавнокомандующий Зеленский об этом знает?
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06.09.2020 06:23 Ответить
Тим по кому перші вгатять з Градів, їм буде вже байдуже хто там дасть команду Кравченко чи прямо сигнал надійбе в ООС з ОПУ.
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06.09.2020 07:19 Ответить
давно пора.а то сопли жуют.люди гибнут а достойных ответок нет.СЛАВА УКРАИНЕ.
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06.09.2020 08:21 Ответить
Вот кто только может дойти до Урала...
Якщо формування РФ обстріляють територію України, Командування ОС відповість усіма наявними силами і засобами, - командувач Кравченко - Цензор.НЕТ 6166
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06.09.2020 08:33 Ответить
Не перебирай. А що - бздошно?
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06.09.2020 10:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wJaIvvHrrT0 ПОЗИТИВ. СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ понесла "первая славянская бригада".
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06.09.2020 08:51 Ответить
ртом відповість комундування ООС? Так вже відповів і далі що?? Сепари злякались чи як??
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06.09.2020 10:11 Ответить
причина проста.Против Путина собираються ввести новые санкции за Навального.он пытается предупредить Европу,начав новый виток войны на Донбассе
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06.09.2020 11:23 Ответить
Почему бы Владимиру Кравченко вместе с Александром Борщевским не взять под личный контроль ситуацию в населенном пункте Шумы и быть там 7 числа со всеми имеющимися силами и средствами.
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06.09.2020 11:30 Ответить
Я так полагаю свой пост тьі написал находясь на СП на "нуле"?
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06.09.2020 18:00 Ответить
Я как и ты, нахожусь на наблюдательной позиции.
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06.09.2020 19:53 Ответить
"Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины"
Боюсь, что с понедельника Конституционный суд Украины постановит, что военный ответ агрессопу является неконституционным...))))
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06.09.2020 11:32 Ответить
"Если формирования РФ обстреляют территорию Украины..."
Він так каже, що, начебто, до тепер формування РФ обстрілювали лише Гондурас.
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06.09.2020 11:35 Ответить
интересно, а зеленое говно которое трижды уклонист, че молчит? обосралось по самое не балуй,чмо оманское .
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06.09.2020 11:42 Ответить
Правильно! Смешать с землей трусливых дамбаских шавок Хренла Обнуленного.
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06.09.2020 13:35 Ответить
а где же возврат на старые позиции после отвода, яйца у вас зеленые цирк скоморохов.
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06.09.2020 13:36 Ответить
Просто так они обстреливать не будут, просто попрут уже на всю катушку.
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06.09.2020 14:18 Ответить
Думаю що ніякі наші позиції рашка не обстрілюватиме,як Пушилін грозився завтра зранку,бо або наші вийдуть звідти,або в Мінську щось здадуть.
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06.09.2020 15:28 Ответить
писькограй так и не проснулся от кокса
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06.09.2020 19:13 Ответить
И правильно сделают.
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06.09.2020 19:23 Ответить
уничтожить пушилина ивсю его армию
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06.09.2020 19:39 Ответить
Генерал-Лейтенант не подведи Украину!
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06.09.2020 19:55 Ответить
Поки з нашої сторони не буде адекватної відповіді,ну як,адекватної- з того місця,звідки був обстріл,не повинно лишитись зовсім нічого- ну зовсім,плять,пустеля там повинна бути,от може тоді щось там і вийде. І сепари повинні про це знати.А так- це все піз#ож на користь ублюдків.Беріть приклад з Ізраїлю.
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06.09.2020 20:21 Ответить
что то формулировка этого командующего непонятна, мягко говоря. Что значит формирования рф обстреляют территорию Украины?! эти формирования уже 6,5 лет на территории Украины, стреляют когда хотят и в кого хотят, в Крыму так вовсе вполне себе официально едва ли не ядерное оружие разворачивают. Что он несет?
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06.09.2020 20:36 Ответить
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