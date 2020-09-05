Если формирования РФ обстреляют территорию Украины, Командование ОС ответит всеми имеющимися силами и средствами, - командующий Кравченко

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко вместе с руководителем украинской стороны СЦКК Александром Борщевским проверил факты, изложенные в заявлении главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом говорится в заявлении Кравченко, опубликованном пресс-центром ОС, передает Цензор.НЕТ.

По результатам проверки установлено, что "обвинения не соответствует действительности и являются провокационными и влекут за собой политическую составляющую", цель которой - "срыв договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня".

"За указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, как и противоположная сторона.

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В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", - подчеркивает Кравченко.

Напомним, террористическая организация "ДНР" пригрозила уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.

5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесён утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.

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