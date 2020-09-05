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Новости Агрессия России против Украины
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Украина созывает экстренное заседание ТКГ в связи с заявлениями главаря "ДНР" Пушилина, - Кулеба

Украина созывает экстренное заседание ТКГ в связи с заявлениями главаря

Украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире "Прямого" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - отметил он.

Напомним, самопровозглашенная "Донецкая народная республика" пригрозила уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже есть дата встречи советников "нормандской четверки", - Кулеба

5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесен утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что в случае обстрелов ОС ответят всеми имеющимися силами и средствами.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Пушилин Денис (134) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+45
Теперь из-за каждого пятуха заседания созывать? По моему это зашквар.
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05.09.2020 22:31
+24
пвсля кожної такої заяви варто без попередження знищувати ракетним ударом одну позицію сепарів. так так знищквати, щоб вони пвдгузки міняли в прямому етері контактної групи
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05.09.2020 22:36
+23
Ви за рік президенства зе хоча б раз чули за санкції? за їх посилення? то ви думаєте, що воно віддасть наказ на якісь там ракетні удари по кацапам?
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05.09.2020 22:49
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Надо обращаться в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и обсуждать вопрос в нормандском формате, а не с марионетками и их кукловодами заискивать. Международная политика на нулевом уровне, впрочем рыба гниёт с головы, особенно если голова изначально гнилая.
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06.09.2020 00:12 Ответить
Обращайся.Ну,выразят 6799976 ю озабоченность,а дальше что
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06.09.2020 01:38 Ответить
Это усилит международную поддержку Украины и будет способствовать сохранению санкций против РФ.
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06.09.2020 01:54 Ответить
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06.09.2020 03:36 Ответить
наверно ты турбо суслика обчитался ухахахахаа
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07.09.2020 00:06 Ответить
Дибилы мля.Вас повесят за беспредел.Найдут,шото общее
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06.09.2020 00:37 Ответить
Лідер терористів Пушилін «призначив» обстріл українських позицій на 7 вересня за ніби-то «порушення перемир'я» та дав точне місце обстрілу - село Шуми, у передмісті Горлівки. Переконаний, саме туди мають бути перенесені зустрічі мінської групи під керівництвом Кравчука-Фокіна.(с)
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06.09.2020 00:51 Ответить
Тут видно многахадовачку зразу. Х-лу треба ескалація перед виборами, щоб ЗаЖОП могла ефективніше використовувати гасла «за мір». А решта все просто надумані приводи. П. Душилін - просто маріонетка, яка озвучує волю Х-ла. І на життя військових і цивільних їм начхати.
З іншого боку Україна може чудово демонструвати світу хто ж насправді прагне війни, лише б дипломати вірно розігнали хвилю. В комплекті з Навальним можна такі санкції ім. Душиліна вибити, що придушать добряче.
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06.09.2020 01:00 Ответить
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06.09.2020 12:07 Ответить
До НГ произойдет аншлюсс Белоруссии,так что самый рокн-ролл начнется в марте.
Почему в марте?А потому что сегодня Бундестаг и Меркель окончательно развязали Кремлю руки,выступив за достройку СП 2,-сообщает Блумберг.
Пушилин это отвлекающий маневр
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06.09.2020 01:35 Ответить
Скорей всего "не лох-миротворец" отведет военных. "Что бы не поддаваться на провокации"...
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06.09.2020 01:45 Ответить
Краще налаштувати артилерійські радари і замість теревенити і "лякатись" гепнути у відповідь. Це ми що? маємо просити ***** зупинити під*****вника? Призначити нагороду за голову провокатора. Мені навіть цікаво як довго те чмо проживе.
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06.09.2020 04:52 Ответить
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06.09.2020 07:54 Ответить
Спробуют пошукати мир в очах?
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06.09.2020 06:18 Ответить
Нормальний командувач прийняв би заходи по захисту особового складу і очікував би напад. Після нападу вийти із заявою, що відтепер в України роз'вязані руки
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06.09.2020 06:19 Ответить
Цього "зашквару" і перелолоху й добивається пуцькін від України,а треба підготовлено,спокійно чекати на дії бойовиків і якщо треба, то дати гідну відповідь....
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06.09.2020 06:36 Ответить
А території які здали свідомо і без бою окупантам сам зеленський разом з дефективними нардепами піде в атаку визволяти? Дебілоіду ж всі говорили що Путіну мир не потрібен йому потрібна колоніальна Україна на колінах із ставлениками кремля.
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06.09.2020 06:51 Ответить
Из за осла уже любой пенис душилин копыта вытирает об Украину..
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06.09.2020 06:52 Ответить
Презик теперь обеспокоен, какое же оно чмошное. Этот Зебил уже не раз пожалел, что стал президентом, т.к. президент должен быть с яйцами,а их нет!
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06.09.2020 07:09 Ответить
Замість того що б захищати національні інтереси України,наші так звані переговорники будуть умоляти терористів і йти на їхні поступки все заради піару клоуна,який хоче путіну в очі подивитись.
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06.09.2020 08:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wJaIvvHrrT0 ПОЗИТИВ. СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ понесла "первая славянская бригада".
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06.09.2020 08:53 Ответить
«Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!» (с)
Шоб вам там вже засідало, тварюки-зрадники.
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06.09.2020 10:52 Ответить
Душилін, якщо чим і командує, то тільки своїм пенісом. Це спроба раші та зелені ввести в переговори представників окупаційних адміністрацій і звести агресію рф до громадянського конфлікту в Україні і таким чином вивести рашку з під санкцій. Зелені зраджують Україну на кожному кроці.
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06.09.2020 12:16 Ответить
Главное, чтоб фокин там всем объяснил, что пушилина можно понять...
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06.09.2020 13:30 Ответить
Пениса Душилина понимает только кремлевский упырь , так как он Душилин , действует только по его указаниям !!
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06.09.2020 15:32 Ответить
Вообще это хороший шанс разорвать все предательские договоренности и оставить ОРДЛО-ХРЕНЛО в сегодняшнем статусе Зоны опущенных дамбаских Петушар. Пусть жрут то, что насосали у Хренла Обнуленного.
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06.09.2020 13:42 Ответить
Это ж дамбасы завтра собираются тверезеть и огонь открывать? А сегодня только готовятся, расчехляются, похмеляются.
Ну вот нам надо по ним ПРЯМО СЕЙЧАС - 6 СЕНТЯБРЯ ОТХРЕНЯЧИТЬ ГАУБИЦАМИ И УРАГАНАМИ так, чтобы у гомика Пушилки каждое 7 число месяца понос от перепуга приключался. И не только по позициям, и по конуре самого Пушилки хренякнуть так, чтобы оно цементный пол в бомбоубежище целовало, молясь черту о спасении. Ольха достанет любую точку позорного Дамбаса, где прозябают униженные предатели Родины.
Україна скликає екстрене засідання ТКГ через заяву ватажка "ДНР" Пушиліна, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1928
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06.09.2020 13:49 Ответить
ДАЙТЕ ЗА ГОЛОВУ ПУШИЛИНА ХОТЬ 100 ТЫСЯЧ $ !!! ЧЕРТИ ПРИВЛАСТНЫЕ !!!
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06.09.2020 14:22 Ответить
ИТАК. За неделю ОБСЕ зафиксировало:
- активное вооружение противника на 8-ми участках, в том числе гаубицы "Гвоздика", буксировочные гаубицы "Жаба", СРЗО двух видов, танки, ЗРК.
- на 3-х участках противник продвинулся и занял "серую зону"
Мир Зеленского... млеать!
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06.09.2020 15:29 Ответить
Украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины Источник: https://censor.net/ru/n3217784

Налякали їжака голою сепарською сракою
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06.09.2020 16:43 Ответить
президент зеленский надуй щёки и призывай опомнитесь, опомнитесь, давайте совещаться, ведь нас же сам пушилин *рочит.
зеленского ведут как бычка, не сделаешь так, откроем огонь.
И откроют огонь, будут бить из всех калибров, а зеленский будет совещания собирать.
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06.09.2020 19:41 Ответить
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
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06.09.2020 20:14 Ответить
Таке враження що працюють па дєбільному. Де зустріч в Мінську?
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06.09.2020 21:21 Ответить
Схід України- це земля України.і коли чутно прізвища Пушиліна і іншого Лайна, то я особисто відчуваю небезпеку і беззахистність. К коли чутно прізвище Медведчука..то виникає недовіра до кожного. Бо цей зрадик ходить серед нас сумісно з іншими зрадниками просторно і привільно з молодчиками Киви з готовністю.....вішати все,що нагадує йому..Україну. Куди нас завів демократичний посил...
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06.09.2020 22:06 Ответить
Комиссия, комиссией но наших вояк ( как я уже прочитал) заставили закапывать окопы на этом участке.. В общем позорище и унижение и армии и народа. Представляю состояние военных вот в такой ситуации. Хоть бросай оружие и иди куда глаза глядят.
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06.09.2020 23:20 Ответить
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