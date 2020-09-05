Украина созывает экстренное заседание ТКГ в связи с заявлениями главаря "ДНР" Пушилина, - Кулеба
Украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
Об этом в эфире "Прямого" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - отметил он.
Напомним, самопровозглашенная "Донецкая народная республика" пригрозила уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.
5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесен утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.
Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что в случае обстрелов ОС ответят всеми имеющимися силами и средствами.
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З іншого боку Україна може чудово демонструвати світу хто ж насправді прагне війни, лише б дипломати вірно розігнали хвилю. В комплекті з Навальним можна такі санкції ім. Душиліна вибити, що придушать добряче.
Почему в марте?А потому что сегодня Бундестаг и Меркель окончательно развязали Кремлю руки,выступив за достройку СП 2,-сообщает Блумберг.
Пушилин это отвлекающий маневр
Шоб вам там вже засідало, тварюки-зрадники.
Ну вот нам надо по ним ПРЯМО СЕЙЧАС - 6 СЕНТЯБРЯ ОТХРЕНЯЧИТЬ ГАУБИЦАМИ И УРАГАНАМИ так, чтобы у гомика Пушилки каждое 7 число месяца понос от перепуга приключался. И не только по позициям, и по конуре самого Пушилки хренякнуть так, чтобы оно цементный пол в бомбоубежище целовало, молясь черту о спасении. Ольха достанет любую точку позорного Дамбаса, где прозябают униженные предатели Родины.
- активное вооружение противника на 8-ми участках, в том числе гаубицы "Гвоздика", буксировочные гаубицы "Жаба", СРЗО двух видов, танки, ЗРК.
- на 3-х участках противник продвинулся и занял "серую зону"
Мир Зеленского... млеать!
Налякали їжака голою сепарською сракою
зеленского ведут как бычка, не сделаешь так, откроем огонь.
И откроют огонь, будут бить из всех калибров, а зеленский будет совещания собирать.