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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Марионетка Кремля Аксенов утверждает, что встретился со Стивеном Сигалом в оккупированном Крыму

Марионетка Кремля Аксенов утверждает, что встретился со Стивеном Сигалом в оккупированном Крыму

Американский актер Стивен Сигал, поддержавший оккупацию Крыма и получивший в 2016 году российское гражданство, встретился с марионеткой Кремля Сергеем Аксеновым. Последний утверждает, что снимок сделан в Симферополе.

Об этом Аксенов сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала", - написал Аксенов.

Марионетка Кремля Аксенов утверждает, что встретился со Стивеном Сигалом в оккупированном Крыму 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский террорист Безлер зарепостил заявление 503-го батальона ВСУ, где главу "ДНР" Пушилина назвали "мавпой с триколором"

В соцсетях Стивена Сигала нет информации о поездке в Крым и встрече с Аксеновым.

По информации Крым.Реалии, Стивен Сигал зарегистрировал строительную компанию вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области России Александром Бабаковым. Но спустя две недели он перерегистрировал ее, чтобы скрыть связь с российским политиком, который находится в санкционном списке Минфина США. ​

Ранее издание сообщало, что Стивену Сигалу поручили продвигать российский туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства", маршруты которого пролегают по территории Крыма.

По данным из открытых источников, Сигал посещал оккупированный Крым в 2014-м и 2015 году. В мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила Сигалу въезд в Украину на пять лет.

Также читайте: Марионетка Кремля Аксенов в 2014-м помогал террористу Гиркину удержаться в оккупированном Донбассе, - СМИ

Осенью 2016 года президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Стивену Сигалу.

У него также есть сербское гражданство.

Автор: 

Крым (26376) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+16
Лучше бы ты мудак с Создателем встретился и поговорил с Ним как ты мразь сдавал Крым кацапам !!!
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05.09.2020 23:52
+15
Сцывен Сцыгал ажыревший балерун, уже не знает каким па де де привлечь к себе внимание
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05.09.2020 23:52
+14
Марионетка Кремля Аксенов утверждает, что встретился со Стивеном Сигалом в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 675
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05.09.2020 23:55
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Лучше бы ты мудак с Создателем встретился и поговорил с Ним как ты мразь сдавал Крым кацапам !!!
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05.09.2020 23:52 Ответить
Сцывен Сцыгал ажыревший балерун, уже не знает каким па де де привлечь к себе внимание
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05.09.2020 23:52 Ответить
Гутарят сигал беременный от аксенава !
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06.09.2020 00:04 Ответить
да там не поймешь, надо ДНК делать с привязкой к ***** и **************.Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4508
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06.09.2020 00:21 Ответить
Сигал сиганул помеж рог гоблину,а потом зиганул.
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06.09.2020 00:24 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3781
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06.09.2020 07:43 Ответить
Это рубрика-"в мире животных".
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05.09.2020 23:59 Ответить
Сигал - Бомжара за 3 копейки хоть на край света - ВАТА обожает этого Жирдяя из 90х и кипятком сытся когда он приезжает в гости ...
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05.09.2020 23:53 Ответить
Марионетка Кремля Аксенов утверждает, что встретился со Стивеном Сигалом в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 675
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05.09.2020 23:55 Ответить
Якось пофігу.
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05.09.2020 23:56 Ответить
ничего не утверждаю но вот кусочек из вики про Сигала "Существует мнение, что умения Сигала в дисциплине айкидо на самом деле является мистификацией. Критики считают, что Сигал очень слаб как боец, а большинство его успехов не выходят за пределы посредственного любителя "
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05.09.2020 23:56 Ответить
я добавлю - и как человек оно полное(от слово совершенно полное) дерьмо !! (это говорят те люди которые его знали лично).. итог - два конченных гАвна нашли друг-друга !!!
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06.09.2020 00:00 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3066
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06.09.2020 07:44 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9717
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06.09.2020 09:05 Ответить
🤣🤣🤣🤮
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05.09.2020 23:57 Ответить
Этот мешок говна КТО? СИГАЛ? Це хто таке взагалі, шоб на нього увагу звертати? Клоун як і зе. Тільки ще лапками ******** нібито моцне створіння. Насамперед звичайний клоун.
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05.09.2020 23:58 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 372
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06.09.2020 07:46 Ответить
их звезды закатились давно- там два варианта сниматься в 5 сортном шлаке на третьих ролях и ездить по всяким помойкам собирать подачки
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05.09.2020 23:59 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3768
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06.09.2020 07:54 Ответить
Аксенов, ну ты крут! А еще достижения за 6 лет оккупации Крыма есть?
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05.09.2020 23:59 Ответить
и это усе "аргументы"...?! придурок-а теперь запости фото крымских пляжей в 2013 и 2016 годах...
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06.09.2020 00:37 Ответить
спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала"

почему его в сша не забанят пусть сосет в террорестической рф
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06.09.2020 00:00 Ответить
правду кажуть..зірки сходять на заході, а зникають з небосхилу на сході..
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06.09.2020 00:01 Ответить
Слышал, что на американских форумах запрещено задавать вопрос, кто победит Чак Норис или Стивен Сигал. Считается, что если приёмами айкидо, Сигал спроектирует силу Чака против него самого, то Чак возможно выживет, но вот Вселенная может быть уничтожена..
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06.09.2020 00:07 Ответить
відсип травички..
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06.09.2020 00:18 Ответить
Це гриби-галюциногени...
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06.09.2020 00:30 Ответить
не думаю..писати би не міг..умнякова індіка..
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06.09.2020 00:37 Ответить
это вообще-то старая американская шутка, там про Чака их сотни!
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06.09.2020 10:00 Ответить
Сергію, розсуди..
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06.09.2020 00:38 Ответить
А в США другие невостребованные из-за старости шлю#хи ещё есть? Если есть, тащите свою задницу в РФ, там "залюбят" до смерти.
Кстати, Депардье не выдержал напор- я,говорит, в этот сарай больше не ногой
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06.09.2020 00:34 Ответить
ну усё-теперь в Крыму появится вода...а если ещё и Депардье приедет-попрут наконец-то и "турысты"...
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06.09.2020 00:35 Ответить
а депардье принял гундяевскую веру...апокалипсис насувайеться...
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06.09.2020 00:36 Ответить
Як то Сигал, актор бравий,
запитав едного:
в чiм ся еден скрепу видить,
Та чи знае Бога...

P.S. Ви ж, москалi пiдневiльнi,
Та й вiдповiдайте;
Ви актору не брешiть -
Голу правду дайте.
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06.09.2020 01:50 Ответить
Даже если взять во внимание, шо у Сигала пра-кто-то из предков - нарабсеянин, то всеравно ты не уйдешь от мысли , мол, чтобы скрепу найти в клоаке, это або с дуба нужно грохнуться(головою вниз) , або нужно понимать , шо восточное единоборство - дело не шутейное, мозги вышибает напрочь... ЗЫ. А на заточку посмотришь, да в кафтане представишь... а я то думаю, чавой меня все тянет назвать Сигала по отчеству, кагбэ, Пашамовичем... такой себе скромный Сигал Пашамович ( в чайхане и тюбетейке)... ХМЫ...
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06.09.2020 02:17 Ответить
У Сигала , sure, делишки пошли вниз (кризис жанра), клюет на Аксенова, поди снизошел до Лабуды, за гроши выкладываться по полной на симбирских корпоративах... Одного Сигал не догоняет, шо от тех корпоративов кондратий цепляет, как С.РОтару...
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06.09.2020 02:05 Ответить
К примеру, один из участников Дип Перпл, нашел скрепу в Беларуси у одной жанчины, туда и пристал... Нынче выжил бы, сердечко не на шутку прихватило... А ваапше-та, чему удивляться , если скрепу ищет по транссибу даже Ян Гилан с ДП... Один Блэкмор им нос утер, дальше Петербурга - ни ногой... ДЫк, потому его и не принимают в Дип Перпл.
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06.09.2020 03:40 Ответить
С нетерпением ждем-с обновления первой шпальты в "Миротворце"...
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06.09.2020 02:14 Ответить
как грится богу богово, а каличкам умишкой общение с Валуевым, або с психотерапевтом.
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06.09.2020 02:20 Ответить
А выаапше-та прикольно, это того стоит: Сигал в чуме , чукчей веселит, под растертый в пыль и запаренный мухомор(вместо шампусика)... Доффай, СИГАЛ, ЖГИ... Корпоратив дело добровольное, когда ты больше нигде не востребован.
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06.09.2020 02:23 Ответить
Сигал оказался говнишком согласным за деньги брать в рот любую морковку
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06.09.2020 02:35 Ответить
у него отмазка, кто-то из его предков - выходец из лаптеунтии.
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06.09.2020 02:41 Ответить
Сумно спостерігати за прогресуючою деменцією.
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06.09.2020 04:33 Ответить
Кого? Там обидва олігофрени.
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06.09.2020 05:49 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4816
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06.09.2020 06:03 Ответить
И в чем тут новость? "Какая нам разница", что какой-то Сигал с российским паспортом, приехал в наш временно оккупированный Крым? Что делать? Головой о стенку биться или что-то еще? Туда таких сигалов мордовских понаехало почти миллион. Работать над освобождением нашего Крыма надо, а не пиарить какого-то сигала выкрашенного.
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06.09.2020 06:46 Ответить
он еще и музыкант ???
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06.09.2020 07:03 Ответить
Да и хрен на них. Не стоят эти нафталиновые персоналии нашего внимания.
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06.09.2020 07:37 Ответить
гоблин встретился и с удоваольствием у сигала пососал.
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06.09.2020 08:20 Ответить
Фиг их там знает, кто у кого... Но нам какая разница? Это внутреннее дело __дорасов
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06.09.2020 10:25 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9953
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06.09.2020 09:08 Ответить
У Сигала есть арендуемые в Украине гектары..Если не ошибаюсь,около 100000 га.Кто-то может сделать выводы?.И у Депардье -тоже.
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06.09.2020 09:17 Ответить
Бацкі нема часу зараз цього кролика годувати. Зголоднів.. До інших "хазяїв" подався.. ))
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06.09.2020 13:03 Ответить
 
 