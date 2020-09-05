Марионетка Кремля Аксенов утверждает, что встретился со Стивеном Сигалом в оккупированном Крыму
Американский актер Стивен Сигал, поддержавший оккупацию Крыма и получивший в 2016 году российское гражданство, встретился с марионеткой Кремля Сергеем Аксеновым. Последний утверждает, что снимок сделан в Симферополе.
Об этом Аксенов сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала", - написал Аксенов.
В соцсетях Стивена Сигала нет информации о поездке в Крым и встрече с Аксеновым.
По информации Крым.Реалии, Стивен Сигал зарегистрировал строительную компанию вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области России Александром Бабаковым. Но спустя две недели он перерегистрировал ее, чтобы скрыть связь с российским политиком, который находится в санкционном списке Минфина США.
Ранее издание сообщало, что Стивену Сигалу поручили продвигать российский туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства", маршруты которого пролегают по территории Крыма.
По данным из открытых источников, Сигал посещал оккупированный Крым в 2014-м и 2015 году. В мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила Сигалу въезд в Украину на пять лет.
Осенью 2016 года президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Стивену Сигалу.
У него также есть сербское гражданство.
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почему его в сша не забанят пусть сосет в террорестической рф
Кстати, Депардье не выдержал напор- я,говорит, в этот сарай больше не ногой
запитав едного:
в чiм ся еден скрепу видить,
Та чи знае Бога...
P.S. Ви ж, москалi пiдневiльнi,
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