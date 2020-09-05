Марионетка Кремля Аксенов утверждает, что встретился со Стивеном Сигалом в оккупированном Крыму

Американский актер Стивен Сигал, поддержавший оккупацию Крыма и получивший в 2016 году российское гражданство, встретился с марионеткой Кремля Сергеем Аксеновым. Последний утверждает, что снимок сделан в Симферополе.

Об этом Аксенов сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала", - написал Аксенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский террорист Безлер зарепостил заявление 503-го батальона ВСУ, где главу "ДНР" Пушилина назвали "мавпой с триколором"

В соцсетях Стивена Сигала нет информации о поездке в Крым и встрече с Аксеновым.

По информации Крым.Реалии, Стивен Сигал зарегистрировал строительную компанию вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области России Александром Бабаковым. Но спустя две недели он перерегистрировал ее, чтобы скрыть связь с российским политиком, который находится в санкционном списке Минфина США. ​

Ранее издание сообщало, что Стивену Сигалу поручили продвигать российский туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства", маршруты которого пролегают по территории Крыма.

По данным из открытых источников, Сигал посещал оккупированный Крым в 2014-м и 2015 году. В мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила Сигалу въезд в Украину на пять лет.

Также читайте: Марионетка Кремля Аксенов в 2014-м помогал террористу Гиркину удержаться в оккупированном Донбассе, - СМИ

Осенью 2016 года президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Стивену Сигалу.

У него также есть сербское гражданство.