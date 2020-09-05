В управлении внутренних дел Минска отчитались, что отпустили 25 из 34 задержанных 5 сентября на акциях протеста

Отпущены 25 из 34 студентов, которые были задержаны на акциях протеста в Минске 5 сентября.

Об этом сообщила корреспонденту "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях за субботу задержано 34 студента. "Все привлечены к административной ответственности, 25 человек отпущено, девять будут находиться в местах временного содержания до суда", - рассказала она. Ганусевич пояснила, что эти девять человек "повторно привлекаются к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

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За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Новая волна протестов спровоцирована задержаниями студентов Минского лингвистического университета: когда омоновцы ворвались в холл заведения и начали выносить молодежь. При этом администрация вуза стояла рядом и просто наблюдала за происходящим. 1 сентября, в День знаний, белорусские студенты прошли колонной с бело-красно-белыми флагами в центр Минска. Тогда силовики жестко задерживали отдельных участников, буквально охотясь на молодежь по всей столице.

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5 сентября в Минске милиция задержала более 30 человек.