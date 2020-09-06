Суд приговорил к 3 месяцам тюрьмы Раева - фигуранта дела об убийстве сына депутата Киевоблсовета Соболева

Святошинский суд Киева приговорил к трем месяцам заключения Александра Раева, который скрыл информацию об убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Это первый приговор по делу.

Об этом сообщили hromadske следователь по делу Александр Омельченко и пострадавший Вячеслав Соболев, передает Цензор.НЕТ.

Текст приговора опубликован в реестре.

Александр Раев - бывший член националистической организации "Традиция и порядок" по прозвищу Майор. Он признал вину и был освобожден в зале суда, поскольку уже отбыл свой срок в СИЗО.

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По данным следствия, Александр Раев 1 декабря 2019 года - в день покушения на жизнь депутата Соболева, во время которого и погиб его трехлетний сын, якобы узнал от подозреваемых Андрея Лавреги и Евгения Семенова о том, что они убили ребенка. Подозреваемые, вероятно, попросили Раева найти им место, где они могли скрываться. Тот согласился и заселил их в комнату своего знакомого в общежитии. На следующий день там двух предполагаемых исполнителей задержала полиция, а самого Раева - через несколько месяцев.

В то же время, потерпевший по делу Вячеслав Соболев заявил о фабрикации расследования и отметил, что все причастные к этому правоохранители понесут наказание.

"Скажите, пожалуйста, человек, который возил подозреваемых на стрельбище, который привозил велосипед, ночью прятал подозреваемых исполнителей, он является соучастником преступления? Только правоохранители очень много скрыли из материалов дела, а у меня все это есть. И этот Майор, он не раз возил подозреваемых, у меня эти доказательства. Потому что сначала номер в хостела сняли не на том этаже, и он возил Лаврегу (подозреваемый стрелок. - Ред.) на стрельбище, чтобы тот еще раз простреливал оружие, потому что высотность была другой. Господин Мамедов (заместитель генерального прокурора. - Ред.) и господин Смих (следователь. - Ред.) - два крупнейших преступника. А также я посажу на скамью подсудимых человека, который проводил полиграф", - сказал Соболев.

По его словам, следствие не заинтересовано в поисках заказчиков, а также задержании двух подозреваемых организаторов, которые находятся в международном розыске.

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Кроме того, по информации пострадавших, из дела вывели подозреваемого соорганизатора Ибрагима Шахгириева по прозвищу Орц, которого задерживали вместе с Раевым. Сейчас ему инкриминируют только незаконное хранение оружия. Прокурор по делу данную информацию изданию не прокомментировал.

Поэтому, по последней информации, в деле осталось четверо подозреваемых: вероятные организаторы Юсуп Абуев и Юрий Ткаченко, объявленных в розыск, и двое предполагаемых исполнителей преступления - Андрей Лаврега и Евгений Семенов. Относительно последних следствие открыло пострадавшим материалы для ознакомления и может вскоре направить в суд обвинительный акт.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

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2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?