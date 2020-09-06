Оккупанты "ЛНР" отказываются от водоснабжения с подконтрольной Украине территории, - глава Луганской ОГА Гайдай
Оккупационные власти "ЛНР" планируют со следующего года отказаться от водоснабжения, которое Украина осуществляет во временно неподконтрольные районы.
Об этом в комментарии hromadske сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Идут такие разговоры на уровне Трехсторонней контактной группы, что с января они могут вообще отказаться", - сказал глава ОГА. По его словам, боевики уже уменьшили объем воды, которую они отбирают через Попаснянский водоканал.
Гайдай отметил, что в результате этого у водоканала будет от 7 млн до 12 млн грн убытков.
Он также рассказал, что сейчас ведутся переговоры о компенсации, которую так называемая "ЛНР" должна заплатить за потребленную воду.
"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить где-то 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - добавил Гайдай.
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Ладно, возьмём сренее значение - 10 миллионов в год! Вода подаётся 5 лет.( 83:5= 16.6 миллиона) Это убыток при подаче воды ! ВЫГОДНЕЕ - СОВСЕМ НЕ ПОДАВАТЬ !!!
И это если заплатят "где-то 87"...
ТОЛЬКО ПУСТЬ НЕ КРИЧАТ ПОТОМ О ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЕ И ИЗВЕРГАХ - УКРАИНЦАХ- ФАШИСТАХ . "УТРОМ ДЕНЬГИ -ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ" (С)
Я ДУМАЮ,ЕСЛИ БЫ НЕ ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ В КРЫМ,БЫЛА БЫ (С ОПЛАТОЙ) ТАКАЯ ЖЕ "СИТУЁВИНА"
тарифов......
А нафіга??
За Мій кошт??
Верещали-хрін їм...
🤪
С Северо-востока от Мариуполя находится Кальчикское (Старокрымское) водохранилище (19 млн куб. м., водное зеркало 23 км), которое сейчас используется для водоснабжении Мариуполя. Это водохранилище составляет только 20% от водостока Павлопольского водохранилища. Для организации водоснабжения Мариуполя необходимо 415 млн гривен (строительство канала длиной 19 километров) и проблема с водой для южного региона донецкой области будет решена. Тем более, что искусственное русло Павлопольского водохранилища перебрасывает воду в Тельмановский район, оккупированный ДНР. Но это "может вызвать недовольство путина", вот ЗЕ и отворачивается от простого решения проблемы - пустить речку Кальмиус по старому руслу, которое она промыла за миллионы лет.
даже наш проигрывает на етом зеленом фоне....
Для японцев не стоит вопрос кто живёт на Курилах. Для них это вопрос "северных ТЕРРИТОРИЙ"
.Ті су..сепарські здається ще до війни і не дуже платили за воду та інш.
А вообще дело правильное - предатели Родины дамбасы как и крысчане обязаны пить из канализации, а не из каналов.
ступило за 6 лет..........