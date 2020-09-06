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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты "ЛНР" отказываются от водоснабжения с подконтрольной Украине территории, - глава Луганской ОГА Гайдай

Оккупанты
Фото: ИА «Вчасно»

Оккупационные власти "ЛНР" планируют со следующего года отказаться от водоснабжения, которое Украина осуществляет во временно неподконтрольные районы.

Об этом в комментарии hromadske сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Идут такие разговоры на уровне Трехсторонней контактной группы, что с января они могут вообще отказаться", - сказал глава ОГА. По его словам, боевики уже уменьшили объем воды, которую они отбирают через Попаснянский водоканал.

Гайдай отметил, что в результате этого у водоканала будет от 7 млн ​​до 12 млн грн убытков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя", - представитель президента в АРК Кориневич

Он также рассказал, что сейчас ведутся переговоры о компенсации, которую так называемая "ЛНР" должна заплатить за потребленную воду.

"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить где-то 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - добавил Гайдай.

Автор: 

ОГА (2390) водоснабжение (722) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+94
Только идиоты снабжают оккупантов водой, газом, электроэнергией и товарами потребления.
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06.09.2020 00:49
+33
За которую они еще и не платят - долг то 170 миллионов. ( это где то 1,5 годовая задолженность). а он рассказывает об " ущербе" случае их отказа.. Странная " математика" Хотя согласен снабжение оккупированных территорий это дело оккупантов.. а если они говорят , что их там нет. , то это дело "независимых реПублик" ( назвался груздем полезай в кузов) которые до этого по их словам" кормили "всю Украину.
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06.09.2020 01:15
+18
Так это прекрасно."Кормильцы" Украины должны обеспечивать себя сами.
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06.09.2020 01:00
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Правила форума Совет форумчан
Только идиоты снабжают оккупантов водой, газом, электроэнергией и товарами потребления.
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06.09.2020 00:49 Ответить
хм??неужели есть сомнения!!??(что таки ИДИОТЫ!!??)
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06.09.2020 00:52 Ответить
А кремлёвская гаварящая лошадь проржала ,Дебилы ***,, 🤣🤪
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06.09.2020 01:02 Ответить
ще зрадники
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06.09.2020 00:59 Ответить
За которую они еще и не платят - долг то 170 миллионов. ( это где то 1,5 годовая задолженность). а он рассказывает об " ущербе" случае их отказа.. Странная " математика" Хотя согласен снабжение оккупированных территорий это дело оккупантов.. а если они говорят , что их там нет. , то это дело "независимых реПублик" ( назвался груздем полезай в кузов) которые до этого по их словам" кормили "всю Украину.
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06.09.2020 01:15 Ответить
Вы не понимаете. Это стёб над Крымом. Дескать, видите, будете вести переговоры в правовом поле соединённых украинских республик, и будет вам вода.
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06.09.2020 01:47 Ответить
Все правильно. Но.. Мариуполь получает воду через оккупированный Даунбасс. И это заявление-шантаж ,-Мариуполь грозят отрезать от водоснабжения..Зеля,посмотри еще раз в глаза ..уйлу.
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06.09.2020 02:01 Ответить
Мариуполь через донецкую обл снабжается..а это луганская! Хотя и там могут такой финт выкинуть.Надо прокладывать новую трубу минуя лугандон
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06.09.2020 08:01 Ответить
За пять лет-через Марс воду можно было протянуть.То так хотели.А пенсии тем,чьи дети или внуки воюют против Украины?Наши люди пля...
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06.09.2020 09:19 Ответить
за 6 лет...
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06.09.2020 10:10 Ответить
"Как http://dnews.dn.ua/news/541248 ранее уточнял заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, перекрыть воду «ДНР» невозможно, т.к. через неподконтрольную территорию идет канал, поставляющий воду в Мариполь."
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06.09.2020 09:57 Ответить
скорее колаборанты и кроты
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06.09.2020 11:03 Ответить
вообщето идиоты это терпят уже 6-й год........
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06.09.2020 18:13 Ответить
Так это прекрасно."Кормильцы" Украины должны обеспечивать себя сами.
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06.09.2020 01:00 Ответить
Garry.как быть с Мариуполем?
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06.09.2020 02:03 Ответить
Это игра ..уйла-не даете воду в Крым? Мы не даем воду в Мариуполь..через Даунбасс. Непростое решение ..
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06.09.2020 02:14 Ответить
Сделать часть ветки альтернативную той,что проходит по территории даунбасят надо было уже давно. Как обычно ждём пока кацапообезьяны ультиматум поставят.
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06.09.2020 06:10 Ответить
даже больше. Целенаправленно и планомерно подставляют Украину для того чтобы у кацапорылых были возможности для шантажа.
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06.09.2020 06:30 Ответить
за 6 років цю проблему можна було вирішити, не хотіли по-доброму - буде копанцями під зад, але їїї все рівно буде вирішено
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06.09.2020 07:21 Ответить
ай яй яй, шо ж теперь делать??? может создать ЗЕ-комиссию по уговариванию "ЛуганДона"? Чтобы сепары, таки да, наконец-то согласились получать воду из Украины? Может теперь вся фракция "зеленых слуг" каждый день, прям с утра, будет целовать задницы каждому сепару из ОРДИЛОСОСии, чтобы он соблаговолил испить украинской водицы? Да гнать нах эту зеленую падаль, которая буквально издевается над нашей страной... Хотите заглядывать в задницу каждому сепару? Собирайте манатки и нах в ваш ЗЕ-ЛуганДон...
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06.09.2020 01:00 Ответить
170 - 87 = 83 миллиона. Убытки 7 или 12 миллионов в год? Разбег - "плюс минус 2 кирпича....?
Ладно, возьмём сренее значение - 10 миллионов в год! Вода подаётся 5 лет.( 83:5= 16.6 миллиона) Это убыток при подаче воды ! ВЫГОДНЕЕ - СОВСЕМ НЕ ПОДАВАТЬ !!!
И это если заплатят "где-то 87"...
ТОЛЬКО ПУСТЬ НЕ КРИЧАТ ПОТОМ О ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЕ И ИЗВЕРГАХ - УКРАИНЦАХ- ФАШИСТАХ . "УТРОМ ДЕНЬГИ -ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ" (С)
Я ДУМАЮ,ЕСЛИ БЫ НЕ ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ В КРЫМ,БЫЛА БЫ (С ОПЛАТОЙ) ТАКАЯ ЖЕ "СИТУЁВИНА"
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06.09.2020 01:55 Ответить
Как http://dnews.dn.ua/news/541248 ранее уточнял заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, перекрыть воду «ДНР» невозможно, т.к. через неподконтрольную территорию идет канал, поставляющий воду в Мариполь.
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06.09.2020 09:58 Ответить
все правильно....только до зеленой падали, была такая же барыжная падаль....
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06.09.2020 10:14 Ответить
Странно... А то что они денег должны, и не хотят платить, это не убытки?
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06.09.2020 01:05 Ответить
ні. то дерібан бюджета. бо недоїмку лугандону перед водоканалом покривають саме за рахунок бюджету. а документів немає, чи є, але під таємницею. ось і пишуть цифри з підручника "стеля" кому скільки потрібно. а тепер навіть самі бойовики кажуть, що навіть віртуальних боргів не буде. уявляєте собі, як це можна пережити? а харчуваться гайдаю як?
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06.09.2020 07:03 Ответить
Эти убытки компенсируются ростом тарифов для населения подконтрольных территорий, так что "убытки" только на бумаге, а на самом деле нехилая прибыль за наш счет.
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06.09.2020 07:47 Ответить
по 19 грн за куб без водоотвода....
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06.09.2020 08:04 Ответить
*****... дятлы-барыги *** зеленые !!! да пусть эта вода для лугандонцев будет стоить больше литра бензина !!! - но им ее продавать НЕЛЬЗЯ !!! Иначе смерти Наших погибших пацанов в войне с кацапо-орками и сепарами с ДаМбаса ОБЕСЦЕНЯТСЯ !!! КРАПКА !!!
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06.09.2020 01:09 Ответить
они ее на халяву отдают. те ни копья не платят, а єти зебіли все равно не перекрівают.
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06.09.2020 07:05 Ответить
Оккупанты "ЛНР" отказываются от водоснабжения с подконтрольной Украине территории, - глава Луганской ОГА Гайдай - Цензор.НЕТ 7264
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06.09.2020 07:52 Ответить
ОБСЕ это напиши..и в ООН Это они громче все орали что нам ,,ваши люди" и если хотите в Европу и безвиз и помощь то поите ...
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06.09.2020 08:07 Ответить
Не включай дурня. За окуповані территорії і за людей, що там мешкають. відповідальність несе ОКУПАНТ. Крапка!
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06.09.2020 12:20 Ответить
Окупанти "ЛНР" відмовляються від водопостачання з підконтрольної Україні території, - глава Луганської ОДА Гайдай - Цензор.НЕТ 3983
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06.09.2020 12:21 Ответить
ну тогда и зезедента - за год же ничего не изменилось.... кроме наших "подконтрольных"
тарифов......
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06.09.2020 18:46 Ответить
При Пєці навіть не продавали воду Лугандону, а просто дарували, але ти, Гоша, не вискакував зі штанів гніваючись.
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06.09.2020 10:01 Ответить
МллляяяААА...
А нафіга??
За Мій кошт??
Верещали-хрін їм...
🤪
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06.09.2020 01:09 Ответить
Долг,говорите,170 лямов?Может быть заплатят половину?А у моего соседа за долг в 500гр. отрезали воду!Но там-же наши люди,а сосед,****,с Марса прилетел!
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06.09.2020 01:21 Ответить
Возможно это все подготовка к прекращению подачи воды на Мариуполь. А потом типа условие - меняем воду в Мариуполь на воду в Крым.
Оккупанты "ЛНР" отказываются от водоснабжения с подконтрольной Украине территории, - глава Луганской ОГА Гайдай - Цензор.НЕТ 7246
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06.09.2020 01:23 Ответить
за 6 років не прокласти нових комунікацій , це злочин !
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06.09.2020 01:44 Ответить
Ми вам ничего не должны!
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06.09.2020 01:56 Ответить
це до чого ? спросоння ?
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06.09.2020 02:03 Ответить
А до чого вам комуникации? Кладить сами! Бо в нас децентрализация
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06.09.2020 03:33 Ответить
Sergey Bardo-так оно и есть.
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06.09.2020 02:08 Ответить
А за эл. энергию они уже платят? или опять Ахметка морду кирпичем склеит и долг ДыРы за эл. энергию повесят на наш бюджет как уже было раньше.
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06.09.2020 01:25 Ответить
Боже, какое горе, сепары нашу воду не берут! Забрали бы они насовсем, вместо воды, банду мертветчука и бойка, я им огромное спасибо сказал бы.
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06.09.2020 01:33 Ответить
Йовица-Мариуполь куда деть? Он ведь питается водой через Даунбасс
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06.09.2020 02:23 Ответить
Севернее Мариуполя, в районе Павлополя и Чермалыка перекрыто течение Кальмиуса, в результате образовано Павлопольское водохранилище (объем 76 млн. кубических метров. Протяжённость водохранилища - 25 км). Вода реки ниже плотин пущена по искусственному руслу.
С Северо-востока от Мариуполя находится Кальчикское (Старокрымское) водохранилище (19 млн куб. м., водное зеркало 23 км), которое сейчас используется для водоснабжении Мариуполя. Это водохранилище составляет только 20% от водостока Павлопольского водохранилища. Для организации водоснабжения Мариуполя необходимо 415 млн гривен (строительство канала длиной 19 километров) и проблема с водой для южного региона донецкой области будет решена. Тем более, что искусственное русло Павлопольского водохранилища перебрасывает воду в Тельмановский район, оккупированный ДНР. Но это "может вызвать недовольство путина", вот ЗЕ и отворачивается от простого решения проблемы - пустить речку Кальмиус по старому руслу, которое она промыла за миллионы лет.
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06.09.2020 03:03 Ответить
Йолопу з 95 карталу було б досить глянути на карту і поцікатись де та річка Кальміус і де ті водосховища, та щось почати думати, але ж не тільки він йолоп, а і вся його театральна трупа, котру він в повному складі перетягнув в свій оффіс і в кабінет міністрів. Але треба бути об"єктивним Петі з його "маршалами" і парубіями теж було не до того.
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06.09.2020 08:09 Ответить
"Петі" було не до того"---ба президент Порошенко захищав Україну від фашистсько-кацапської орди.,створював армію яку знищив зек янукович.
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06.09.2020 09:14 Ответить
Но не через луганду, а через донбабве.
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06.09.2020 06:42 Ответить
напои их, бубенок, насильно - тупо в пасть залей и принуди к миру ....
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06.09.2020 01:42 Ответить
бОльшего идиота чем то за шо вы козырнули - еще не видел.
даже наш проигрывает на етом зеленом фоне....
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06.09.2020 01:48 Ответить
Так может провести там границу по этой линии? Ну их на три буквы. Пусть валят куда хотят...Не?
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06.09.2020 01:54 Ответить
Да? А кому же украинцы пенсии будут платить-то???
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06.09.2020 01:59 Ответить
Пусть выплатят единовременный транш на всех пенсионеров в ордло и забыли про пенсии.
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06.09.2020 02:36 Ответить
Донбасс это украинская земля

Для японцев не стоит вопрос кто живёт на Курилах. Для них это вопрос "северных ТЕРРИТОРИЙ"
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06.09.2020 05:44 Ответить
..Файно з-за бугра повчати українців ..!
.Ті су..сепарські здається ще до війни і не дуже платили за воду та інш.

Оккупанты "ЛНР" отказываются от водоснабжения с подконтрольной Украине территории, - глава Луганской ОГА Гайдай - Цензор.НЕТ 260
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06.09.2020 06:06 Ответить
і що перестануть стріляти. При зе наріку вони будуть двигатись ще західніше
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06.09.2020 09:25 Ответить
Дурдом на колесах: отключают Лисичанск от водоснабжения за задолженность и поставляют воду бесплатно в Луганск. Кто, где ищет засланных козачков? СБУУУУУ ?
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06.09.2020 07:43 Ответить
Кацапи за рік об"іздну залізну дорогу мимо Украіни на сході побудували, а наші мудаки за шість років не в змозі протягнути якихось сто кілометрів водогону до Маруполя. Оце і є свідчення спроможності влади. "Временщики" не гають час на якісь водогони, ім треба ввчасно накрасти поки при владі.
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06.09.2020 08:03 Ответить
Чому українські платники податків мають платити за воду для російських окупантів? Українці не згодні. Зеленському треба нарешті почати дбати за українців, а не росіян!
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06.09.2020 08:19 Ответить
Ви ще їм в "линири" і воду даєте?
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06.09.2020 09:31 Ответить
І оце до сих пір"телились" із водою для Маріуполя?Та давним-давно уже потрібно було прокласти обвідну водогінну "гілку" і зупинити постачання води на окуповані території України,а ще й задарма! Негайно потрібно тим зайнятися,бо Новий рік вже не за горами.А генпрокуратурі відкрити КС проти тупорилих(або свідомо "тупорилих") чинуш від водопостачання донбасу.
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06.09.2020 09:38 Ответить
Как http://dnews.dn.ua/news/541248 ранее уточнял заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, перекрыть воду «ДНР» невозможно, т.к. через неподконтрольную территорию идет канал, поставляющий воду в Мариполь.
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06.09.2020 09:59 Ответить
хльобайте шахтні води з під шахти "юнком" у вас їх там дохрєна...
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06.09.2020 11:29 Ответить
Тут и к гадалке ходить не надо - как никто никому ничего не оплачивал, так и платить не собирается.
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06.09.2020 11:40 Ответить
ну и Х... с ними, пусть хоть все там повыздыхают!
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06.09.2020 12:07 Ответить
снижение потребления вполне оправдано вопрос только до каких объемов: роста населения там нет, еще немного и старики, проживающие там, покинут этот мир, промышленность убита на ноль. что должно быть альфой и омегой так это то, что задолженность должна быть взыскана в полном объеме , а для этого создать все условия для ее скорейшего погашения, никаких " мы согласимся на.." Малейшая уступка породит новые хотелки и это будет снежным комом. 7 млн.грн убытков на фоне предстоящих в будущем потерь от отсутствия транзита газа согласитесь это мизер, но при хорошем менджменте и статегическом мышлении ( но это не про ЗЕленую власть) можно минимизировать до меньшей суммы
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06.09.2020 12:09 Ответить
Ну й нехай!І дроти хай обріжуть,навіщо бандерівську електроенергію використовувати?
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06.09.2020 13:38 Ответить
Отключите мразям дамбаским воду прямо сегодня и выставьте им счет на 1 лярд. Заплатят как миленькие.
А вообще дело правильное - предатели Родины дамбасы как и крысчане обязаны пить из канализации, а не из каналов.
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06.09.2020 14:48 Ответить
Какие же идиоты - несколько лет бесплатно снабжали водой сепаров и только сейчас, когда те хотят отказаться от воды, заговорили о предстоящих убытках.
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06.09.2020 16:23 Ответить
так кто содержит лугандон ??? огласите весь список пожалуста..... желательно всё шо туда по
ступило за 6 лет..........
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06.09.2020 18:48 Ответить
кроме контрабаса разумеется.....
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06.09.2020 18:48 Ответить
Лисичанск неделями без воды - отключают за долги, а этим, если бы могли, еще авансом воды дали бесплатно. Конечно, там же граждане Украины живут. Не дай бог, гуманитарная катастрофа случится(
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06.09.2020 19:41 Ответить
незрозумів. борг 170 млн.. якщо припинемо постачання води,то збитки будуть 7-12млн. у місяць.то вигодніше постачать безкоштовно?
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06.09.2020 21:29 Ответить
Головним "тискачем" подавання води бойовикам виступає....УВАГА....ОПОЖОПА. З поверненням українських земель з населенням чи без нього,треба обнулювати все вкрадене в Україні через суд на Росію в ГААЗІ. Був би у нас Король,то з цим судом не було б ніяких проблем,як тепер навіть із скіфським золотом в Голондіі. Зеленський --- прюзюдєнт за рахунок кожного українця: толку ніякого,одні збитки!
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07.09.2020 12:34 Ответить
 
 