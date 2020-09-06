Оккупанты "ЛНР" отказываются от водоснабжения с подконтрольной Украине территории, - глава Луганской ОГА Гайдай

Оккупационные власти "ЛНР" планируют со следующего года отказаться от водоснабжения, которое Украина осуществляет во временно неподконтрольные районы.

Об этом в комментарии hromadske сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Идут такие разговоры на уровне Трехсторонней контактной группы, что с января они могут вообще отказаться", - сказал глава ОГА. По его словам, боевики уже уменьшили объем воды, которую они отбирают через Попаснянский водоканал.

Гайдай отметил, что в результате этого у водоканала будет от 7 млн ​​до 12 млн грн убытков.

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Он также рассказал, что сейчас ведутся переговоры о компенсации, которую так называемая "ЛНР" должна заплатить за потребленную воду.

"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить где-то 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - добавил Гайдай.