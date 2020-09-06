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Новости Силовики
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Шестеро детей и трое взрослых госпитализированы с пищевым отравлением на Буковине, - полиция

Шестеро детей и трое взрослых госпитализированы с пищевым отравлением на Буковине, - полиция

В Черновицкой области расследуют массовое отравление девяти членов одной семьи, шестеро из которых дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"В полицию поступило сообщение от дежурного врача о том, что в приемное отделение Сторожинецкой районной больницы обратились трое взрослых и шестеро детей с пищевым отравлением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие живут в селе Зруб-Комаровский Сторожинецкого района. Самому маленькому ребенку - всего три месяца.

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"По словам потерпевших, причиной их состояния могут быть просроченные продукты питания. Сейчас все они находятся в больнице под наблюдением медицинских работников. Состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет", - добавили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Автор: 

Буковина (893) отравление (1583) Нацполиция (16446) правоохранительные органы (2969) силовики (2798)


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На проспекте в Черновцах 17-ти летний чел сбил девчёнку на пеш. переходе.
- "город хороших новостей!""
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06.09.2020 01:16 Ответить
Какой жах!не дай Бог к ним ще Ковид подберётся!Ну реально,така,така эпидемия в телевизоре,а хоронить некого!Я уже начинаю сомневаться
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06.09.2020 01:21 Ответить
Ну реально.Где все эти ходячие ростующие с каждым заявлением Минздрава.Вы понимаете,що с реальностью вам не по пути,как и нет той реальности вам это обеспечить?
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06.09.2020 01:24 Ответить
Я даже не знаю....Остаётся дедюля путь домой https://youtu.be/38SojIdVeLQ
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06.09.2020 01:31 Ответить
короче общался с душеприказчиком,що бабло на похоранах рубят.За последние 6 месяцев от Ковида никто не умер.Говорит по ситуации раздутой в СМИ,мы должны непплохо прибарахлиться..Но нефига!Не дохнут с.ки
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06.09.2020 01:42 Ответить
Буковине снова зачет.Больные в инфекционном отделении?Все,завтра все будут уже больными ковидом.Как то не удобно для региона с красной зоны.Одно дело обосравшаяся семья,а другое,когда семья слегла от мировой пандемии.
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06.09.2020 07:49 Ответить
Совість маєте? Скільки можна медицинську хрєнь поширювати ? По радіо кожен день рєклама препаратів як уникнути самовільного сечовипускання у жінок. затрахали сс.ки, а інтернт вірус , панос та різна хрєнь. Совість майте дєбіли. Да доречі якщо так далі..... то кращого нам чекати неварто буде ....будуть бароца щоденно з вірусом і паносом. жуть. Довибирались.
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06.09.2020 21:39 Ответить
 
 