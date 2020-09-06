Шестеро детей и трое взрослых госпитализированы с пищевым отравлением на Буковине, - полиция

В Черновицкой области расследуют массовое отравление девяти членов одной семьи, шестеро из которых дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"В полицию поступило сообщение от дежурного врача о том, что в приемное отделение Сторожинецкой районной больницы обратились трое взрослых и шестеро детей с пищевым отравлением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие живут в селе Зруб-Комаровский Сторожинецкого района. Самому маленькому ребенку - всего три месяца.

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"По словам потерпевших, причиной их состояния могут быть просроченные продукты питания. Сейчас все они находятся в больнице под наблюдением медицинских работников. Состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет", - добавили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).