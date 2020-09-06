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Новости
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Россиянин Крючков пытался подкупить работающего в Tesla в США украинца Волкова для помощи во взломе сети фабрики, - СМИ

Россиянин Крючков пытался подкупить работающего в Tesla в США украинца Волкова для помощи во взломе сети фабрики, - СМИ

Большое федеральное жюри в округе Невада вынесло обвинительный акт, согласно которому 27-летний гражданин России Егор Крючков обвиняется в участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минюста США, мужчина пытался подкупить сотрудника фабрики Tesla в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в ее компьютерную сеть. После этого сообщники планировали вымогать у компании деньги.

Крючкова арестовали 22 августа в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Настоящее время, Крючков приехал в США по российскому паспорту и туристической визе. Он, вероятно, выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого.

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По данным следствия, сначала Крючков и сотрудник Tesla съездили в большой компании на озеро Тахо, а затем в период с 15 июля по 22 августа Крючков несколько раз лично общался с ним и пытался его подкупить. Сотрудник, по их сведениям, должен был установить вредоносную программу на рабочий компьютер в обмен сначала на полмиллиона, а затем и на один миллион долларов (наличными или в биткоинах). Но тот решил не помогать Крючкову и обратился в ФБР. Когда спецслужба вышла на Крючкова, он попытался уехать из США, но его задержали в Лос-Анджелесе, а затем арестовали.

Хакер, по утверждению следователей, хвастался, что во время прошлой аналогичной операции смог получить от компании-жертвы более 4 млн долларов. Источники полагают, что этой компанией была CWT Travel, которая действительно заплатила кибермошенникам $4,5 млн.

По информации ВВС, сотрудником Tesla, который отказался участвовать в мошеннической операции, мог быть 31-летний украинец Дмитрий Волков - он единственный среди друзей Крючкова подходит под описание объекта вербовки: жил в городе Рино и работал на Tesla. Судя по профайлу в LinkedIn, нынешняя должность Волкова в компании – производителе электромобилей - технический специалист по внедрению новых продуктов.

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Автор: 

Минюст (1750) россия (95467) США (26564) хакер (1181) Tesla (15)


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Топ комментарии
+49
Украинец сдал мошенника расисянина американской Фемиде. Выходим на новый уровень ответа упоротым соседям. Молодец Димон, луйк
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06.09.2020 02:03
+29
Московиты спят и видят, как они захватывают управление всеми "Теслами".
И заставляют их владельцев купить Ладу-Калину.
А самого Илона Маска они заставят работать в "Роскосмосе" - заместителем Рогозина.
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06.09.2020 03:11
+24
Наш земляк- молодец! Сдал русского шпиона- получи награду.
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06.09.2020 03:07
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Украинец сдал мошенника расисянина американской Фемиде. Выходим на новый уровень ответа упоротым соседям. Молодец Димон, луйк
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06.09.2020 02:03 Ответить
Скучно девочки Хороший, плохой, злой - Финальная дуэль https://youtu.be/u5CH_o58OmY
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06.09.2020 02:20 Ответить
Крючков попался на крючок. Теперь у крючкова новый дом - ###
###
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06.09.2020 02:21 Ответить
Типерь негры на омериканскай киче займуцца расширением иго мардовскава ашка.
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06.09.2020 12:21 Ответить
Нравится как эту новость подают лапти - "россиянин пытался дать взятку работнику "Tesla" с целью дальнейшего шантажа, другому русскоязычному, но тот заявил про это в ФБР".
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06.09.2020 02:44 Ответить
Наш земляк- молодец! Сдал русского шпиона- получи награду.
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06.09.2020 03:07 Ответить
ФУ ПДР КГБЭШНЫЙ !!!
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06.09.2020 03:10 Ответить
Московиты спят и видят, как они захватывают управление всеми "Теслами".
И заставляют их владельцев купить Ладу-Калину.
А самого Илона Маска они заставят работать в "Роскосмосе" - заместителем Рогозина.
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06.09.2020 03:11 Ответить
Цікаво, чи той безголовий Волков висновки зробить.
Підіть запосиланням, там фотка, де вони разом, "дружки".
Може, з Тесли його =не попросять= поки що, але пильна увага до його персони буде.
Потенційний головний біль і проблеми їм в компанії не потрібні від таких дружків-любителів москальні.
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06.09.2020 03:20 Ответить
Dalida, Alain Delon - Paroles, paroles https://youtu.be/3feddznzEac
замути ванну со свечками...Расслабся от суеты украинских реалий
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06.09.2020 03:29 Ответить
Хопа ча Кино - Звезда по имени Солнце / Kino - Star Called Sun (Soviet-Afghan War)
https://youtu.be/***********
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06.09.2020 03:35 Ответить
"Ми - адіннарот, дава-ка піс....ньом-ка праклятага Маска" мабуть говорив кацап.
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06.09.2020 04:13 Ответить
_Не так, банальней всё. Просто "А хошь - мильон?! Представляешь, такой маленький, а уже мильон..."
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06.09.2020 04:55 Ответить
Кацап действовал по государственной программе "Цап Царап".
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06.09.2020 04:58 Ответить
Такой же результат мог быть и с вагнеровцами, если бы не зеленые гниды во власти
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06.09.2020 07:12 Ответить
Напевно, ще й непогану премію за свій вчинок отримає від Ілона.
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06.09.2020 08:06 Ответить
Дівіденти від кампанії сто відсотків отримає, вони можуть бути в різних формах, але факт те що його відмітили і напевно відзначили в керівництві
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06.09.2020 08:16 Ответить
А ви пускайте більше кацапні в штати, ще не те побачите..
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06.09.2020 08:12 Ответить
На москаля працювати - себе не поважати, не вбив москаля, не здав москаля, не обісрав москаля хоч віртуально - даремно день прожив.
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06.09.2020 08:19 Ответить
Жги вату как тополиный пух ! услышал расииийский говар -сдай в полицию !!!
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06.09.2020 08:32 Ответить
"хороші" друззя ті кацапи...
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06.09.2020 08:52 Ответить
Маск гадом будет, если Волкову Теслу не подарит.)
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06.09.2020 08:54 Ответить
Волков -хорошая наживка для агентов ФСБ.Теперь ему надо бояться Новичка
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06.09.2020 09:13 Ответить
А це не той програміст Волков з Київа що створив програму провідник Volkov Commander ?
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06.09.2020 11:10 Ответить
"нынешняя должность Волкова в компании - производителе электромобилей - технический специалист по внедрению новых продуктов."

- а расеяне утверждают что украинцы за бугром только горшки выносят и унитазы моют.
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06.09.2020 11:56 Ответить
Не*** брать на работу кривомозгих совков.
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06.09.2020 15:17 Ответить
Интересно какой срок кацапчелу впаяют?И для сравнения посмотреть как наказывают у нас.Страны разные,а проблемы одни и те же.
Ночью 1 сентября одна из крупнейших IT-компаний Украины https://itc.ua/news/odnu-iz-krupnejshih-ukrainskih-it-kompanij-softserve-atakovali-hakery-s-pomoshhyu-virusa-shifrovalshhika/ SoftServe подверглась хакерской атаке .
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06.09.2020 15:41 Ответить
дали 10 мес((
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21.03.2021 00:04 Ответить
з такими покараннями можно забути про "Америка грет егейн"
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21.03.2021 10:21 Ответить
там мабуть така сама схема була. Хтось з працівників взяв гроші та запустив вірус у систему
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21.03.2021 10:21 Ответить
И только , не говорите , что он сам , а ФСБ тут ни причем . Американцам никак не дойдет , шо русню надо еще в аэропорте в москве не пускать на борт
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21.03.2021 08:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/122752 Врут ссуки , если есть язык и мозги , то и с работой все нормально
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21.03.2021 08:42 Ответить
стандартне вербування розвідниками - про "выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого" одразу забудьте
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21.03.2021 10:19 Ответить
https://youtu.be/dUXyYWA-LFU
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21.03.2021 14:21 Ответить
Миллион долларов у студента из СП за проникновение в сеть Тесла?) Пять недель путешествий по США - за чей счет банкет?) Кремлю "серпом по" запуски Маском ракет. А внедрение в Теслу - прикрытие, как и вынужденная отсидка Егора Крючкова в США, типа играй свою роль до конца, мы тебя предупреждали о специфике профессии.
В свое время Кремль прикрыл так украинский "Морской старт", кто забыл.
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24.03.2021 12:33 Ответить
 
 