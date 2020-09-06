Россиянин Крючков пытался подкупить работающего в Tesla в США украинца Волкова для помощи во взломе сети фабрики, - СМИ
Большое федеральное жюри в округе Невада вынесло обвинительный акт, согласно которому 27-летний гражданин России Егор Крючков обвиняется в участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минюста США, мужчина пытался подкупить сотрудника фабрики Tesla в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в ее компьютерную сеть. После этого сообщники планировали вымогать у компании деньги.
Крючкова арестовали 22 августа в Лос-Анджелесе.
Как сообщает Настоящее время, Крючков приехал в США по российскому паспорту и туристической визе. Он, вероятно, выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого.
По данным следствия, сначала Крючков и сотрудник Tesla съездили в большой компании на озеро Тахо, а затем в период с 15 июля по 22 августа Крючков несколько раз лично общался с ним и пытался его подкупить. Сотрудник, по их сведениям, должен был установить вредоносную программу на рабочий компьютер в обмен сначала на полмиллиона, а затем и на один миллион долларов (наличными или в биткоинах). Но тот решил не помогать Крючкову и обратился в ФБР. Когда спецслужба вышла на Крючкова, он попытался уехать из США, но его задержали в Лос-Анджелесе, а затем арестовали.
Хакер, по утверждению следователей, хвастался, что во время прошлой аналогичной операции смог получить от компании-жертвы более 4 млн долларов. Источники полагают, что этой компанией была CWT Travel, которая действительно заплатила кибермошенникам $4,5 млн.
По информации ВВС, сотрудником Tesla, который отказался участвовать в мошеннической операции, мог быть 31-летний украинец Дмитрий Волков - он единственный среди друзей Крючкова подходит под описание объекта вербовки: жил в городе Рино и работал на Tesla. Судя по профайлу в LinkedIn, нынешняя должность Волкова в компании – производителе электромобилей - технический специалист по внедрению новых продуктов.
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И заставляют их владельцев купить Ладу-Калину.
А самого Илона Маска они заставят работать в "Роскосмосе" - заместителем Рогозина.
Підіть запосиланням, там фотка, де вони разом, "дружки".
Може, з Тесли його =не попросять= поки що, але пильна увага до його персони буде.
Потенційний головний біль і проблеми їм в компанії не потрібні від таких дружків-любителів москальні.
замути ванну со свечками...Расслабся от суеты украинских реалий
https://youtu.be/***********
- а расеяне утверждают что украинцы за бугром только горшки выносят и унитазы моют.
Ночью 1 сентября одна из крупнейших IT-компаний Украины https://itc.ua/news/odnu-iz-krupnejshih-ukrainskih-it-kompanij-softserve-atakovali-hakery-s-pomoshhyu-virusa-shifrovalshhika/ SoftServe подверглась хакерской атаке .
В свое время Кремль прикрыл так украинский "Морской старт", кто забыл.