Россиянин Крючков пытался подкупить работающего в Tesla в США украинца Волкова для помощи во взломе сети фабрики, - СМИ

Большое федеральное жюри в округе Невада вынесло обвинительный акт, согласно которому 27-летний гражданин России Егор Крючков обвиняется в участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минюста США, мужчина пытался подкупить сотрудника фабрики Tesla в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в ее компьютерную сеть. После этого сообщники планировали вымогать у компании деньги.

Крючкова арестовали 22 августа в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Настоящее время, Крючков приехал в США по российскому паспорту и туристической визе. Он, вероятно, выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого.

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По данным следствия, сначала Крючков и сотрудник Tesla съездили в большой компании на озеро Тахо, а затем в период с 15 июля по 22 августа Крючков несколько раз лично общался с ним и пытался его подкупить. Сотрудник, по их сведениям, должен был установить вредоносную программу на рабочий компьютер в обмен сначала на полмиллиона, а затем и на один миллион долларов (наличными или в биткоинах). Но тот решил не помогать Крючкову и обратился в ФБР. Когда спецслужба вышла на Крючкова, он попытался уехать из США, но его задержали в Лос-Анджелесе, а затем арестовали.

Хакер, по утверждению следователей, хвастался, что во время прошлой аналогичной операции смог получить от компании-жертвы более 4 млн долларов. Источники полагают, что этой компанией была CWT Travel, которая действительно заплатила кибермошенникам $4,5 млн.

По информации ВВС, сотрудником Tesla, который отказался участвовать в мошеннической операции, мог быть 31-летний украинец Дмитрий Волков - он единственный среди друзей Крючкова подходит под описание объекта вербовки: жил в городе Рино и работал на Tesla. Судя по профайлу в LinkedIn, нынешняя должность Волкова в компании – производителе электромобилей - технический специалист по внедрению новых продуктов.

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