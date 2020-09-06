Россия хочет изменить всю Украину, а не отдельные регионы, но мы на это не идем, - Кулеба

Российская Федерация на самом деле хочет не "ДНР" или "ЛНР", и даже не Крым, а изменить всю Украину.

Об этом в эфире "Прямой" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Политика умиротворения в отношении России не стоит в повестке дня украинской внешней политики. Есть политика поиска решений. Но умиротворение предусматривает, что ты должен отдать агрессору то, что он хочет, в обмен на то, чтобы он не просил ничего больше. И это совершенно не наша политика. Потому что мы знаем, что хочет Россия. Она хочет на самом деле не "ДНР", не "ЛНР" и даже не Крым, а она хочет, чтобы изменилась вся Украина. И мы на это не идем. Россия хочет проводить выборы, сохраняя полный контроль над участком границы. Мы на это не идем. Есть куча вопросов, где мы абсолютно категоричны… и это наиболее важные вопросы", - заявил Кулеба.

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