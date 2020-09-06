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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Заявление главаря террористов "ДНР" Пушилина об обстреле является желанием обострить ситуацию на Донбассе, - Кравчук

Заявление главаря террористов

Экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, которое состоится в ближайшие часы, должно еще раз зафиксировать, что прекращение огня на Донбассе является и должно быть самым важным для всех сторон, отмечает глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

"В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. Это безусловно важное достижением для всех в Украине - как на свободной территории, так и на оккупированной", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина". передает Цензор.НЕТ.

Кравчук указал, что заявления главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина являются ничем иным, как желанием обострить ситуацию на Донбассе.

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"И это понятно для каждого - в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия", - подчеркнул он.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26955) Пушилин Денис (134) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+8
Там шкету памперси вже підвезли? Мало лі шо може бути, а воно обсереться.
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06.09.2020 08:13
+7
Памперси то таке, головне, щоб чарівний білий порошок був.
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06.09.2020 08:18
+6
Пенис душилин без разрешения кацапов и не пукнет. Свинорусня продолжает шантаж-зелеублюдки продолжают сопли жевать.
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06.09.2020 08:23
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Там шкету памперси вже підвезли? Мало лі шо може бути, а воно обсереться.
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06.09.2020 08:13 Ответить
Памперси то таке, головне, щоб чарівний білий порошок був.
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06.09.2020 08:18 Ответить
Кравчук прозрел и больше такой херни нести не будет- Большинство жителей Донбасса хотят автономии, чтобы общаться(!) с РФ, - Кравчук
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06.09.2020 08:14 Ответить
А дєвстєннік-тінейджер Кравчук, не знає з ким ведуться справи.
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06.09.2020 09:39 Ответить
- Зеленський занепокоєний заявою ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна про те, що у понеділок, 7 вересня, збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українських позиціях

-Чого ж ще хоче ЗЕлений придурок, домагаючись знову зустрітися з ПУ в очікуваному ним "нормандському форматі" ? Для чого? Щоб ще раз заглянути в очі ПУ? Щоб ще раз переконатися, що "Путін хоче миру"? Чи, щоб висловити "свою стурбованість"? Так бруд плям не боїться...

А в якості кого ЗЕ буде в "нормандсткій четвірці" - "Шісткою"?Шостий президент - банальна "шістка"!

-Терпимість до неприйнятного - основний девіз раба грошей, раба духу. Так роль ГоловКОмВерха не грають... А можливо так грали в 95-кварталі, а він й досі не вийшов з написаних йому ролей...? Так почитай хоча б єврейську мудрість: "Ти мусиш вбити ворога, який вдерся в твою хату"! Бо нині тобі набагато ближча роль єврейського царя -поца Лейби (Льоні) , яку ти грав в "триста єврейців"(див. в коментарях)

- Що ж ... Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!-

20Yuliy Tatarchenko, Ольга Литус та ще 18

2 коментарі

1 поширення
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06.09.2020 12:46 Ответить
Желанием? Или правильно всё же намерением?
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06.09.2020 08:18 Ответить
Пенис душилин без разрешения кацапов и не пукнет. Свинорусня продолжает шантаж-зелеублюдки продолжают сопли жевать.
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06.09.2020 08:23 Ответить
Заявление главаря террористов "ДНР" Пушилина об обстреле является желанием обострить ситуацию на Донбассе, - Кравчук

Ну - і ?
рашка йому сказала заявочку випустити, щоб перевірити, наскільки короткий повідок, на якому вона вас тримає - він =написав=.

І обсріляти може. Як скажуть.

І що ви зробите ? Ти, одоробло старе і дурне, і твій гнусавий патрон ?
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06.09.2020 08:27 Ответить
*обстріляти
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06.09.2020 08:28 Ответить
обсріляти відносно бубочки - якось краще...
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06.09.2020 11:36 Ответить
що до старе, сперечатись ніхто не буде, а що до старе-дурне, сумніви таки є. якщо, заява простітута пухнастого зусиллями Кравчука змусить верховну зраду таки провести вибори на Донбасі якимось боком за сценарієм кремля, то дід Лєня ще в грі. правда, на чиєму боці зрозуміти не так просто.
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06.09.2020 09:49 Ответить
Це звичайна тактика гебешного *****. У нього є свої глашаті всякі жиріки, захерови, душиліни, та багато їх там таких. Спочату вони озвучують нічні полюції *****, потім воно дивиться як реагують на це сусіди чи взагалі в світі і робить висновки. Не пішло, значить звалить на глашатого, мовляв, та то він шось за бЄд казав, як було з пЄсЬковим. А само, падло, потім робе висновок...
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06.09.2020 10:09 Ответить
У этого гноя нету желаний !!!! у него есть повелитель -император ***** !
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06.09.2020 08:29 Ответить
В Кремле паника , приближается Берлинский саммит , Пушилин пьітается устроить провокацию , по приказу российских кураторов.
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06.09.2020 08:32 Ответить
Мавзолейные хмыри гордятся паБеДай на Гитлером за американское бабло...,а больше и гордится нечем...
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06.09.2020 08:34 Ответить
Да уж. Бубочка с Кравчуком начали возводить террористов в статус официальной стороны переговоров.
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06.09.2020 08:35 Ответить
так ото ж.
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06.09.2020 09:50 Ответить
А на кримє, дійсно, ЖОПА!!!
Вода в центральному районі сімферополя подається 2 рази на день по 2 години. З крана тече тонюсенький струмінь кольору молока. Крани покрилися іржею на протязі 2 діб. Прати машинкою неможливо, а якщо пральну машинку запустити, то їй буде гаплик. Пити ту воду неможливо, якась отрута. В сімферополі мацкалі поставили пластикові бочки з питною водою, літр 5 рупь. Натовп йде в черги за водою. ЖОПА!
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06.09.2020 08:37 Ответить
Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте....
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06.09.2020 08:46 Ответить
Заява ватажка терористів "ДНР" Пушиліна про обстріл є бажанням загострити ситуацію на Донбасі, - Кравчук - Цензор.НЕТ 49
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06.09.2020 08:59 Ответить
Висельники-предатели Родины выплясывают, отмечая свое иудство! Это трижды пробитое дно и эта мерзость не смоется НИКОГДА - все их выплятки тоже печать этой гадости будут носить ВЕЧНО, кто бы их раком не сношал!
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06.09.2020 14:42 Ответить
То є добре! Хай насолоджуються.
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06.09.2020 09:12 Ответить
Особлывый статус уже был.. в Крыму..теперь хотят это дерьмо всунуть для донецких чуваков... РАБссия подобного говна уже насобирала а толку НОЛЬ...приднестровье Карабах Асетия с Абхазией...Уроды Шариковы плодят себе подобных...
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06.09.2020 08:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wJaIvvHrrT0 ПОЗИТИВ. СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ понесла "первая славянская бригада"
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06.09.2020 08:59 Ответить
Старий комуняка--іди геть з своми виводами, там квартальщикі зараз керують..
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06.09.2020 09:01 Ответить
"В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. - началась заливка рашистского фриона в холодильник, который изготовили фрицы и французы в Минске, по проэкту мацковского проектанта "ла ла ла" и называется он "Донбасс"
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06.09.2020 09:19 Ответить
Кравчук, ты как был идиотом партноменклатуры, так и остался.
Просто пойдет отстрел некондиционного БК. Далее, нужно платить бабло сепарам ( без БД им не платят).
Зеленую власть сметут по любому. Они доигрались, а ты през №1, доиграешься вместе с Фокиным.
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06.09.2020 09:35 Ответить
А по-моєму, якийсь український чиновник третьої руки просто має по ЗМІ передати пушному звірьку "Дьорнешся - розкуяримо все до чого доберемося" і послати його на три букви (не днр).
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06.09.2020 09:36 Ответить
Слуги с хозяином свои действия не согласовали. Или у }{уйла крыша совсем потекла. Хотя рубероид давно надо заказывать
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06.09.2020 09:59 Ответить
А что скажет по этому поводу товарищ Фукин?
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06.09.2020 11:34 Ответить
Ну так наши желания по обострению ситуации совпадают - мы тоже хотим дамбасов - предателей Родины, перевешать на осинах и на гусеницы понаматывать.
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06.09.2020 14:44 Ответить
 
 