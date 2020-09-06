Заявление главаря террористов "ДНР" Пушилина об обстреле является желанием обострить ситуацию на Донбассе, - Кравчук
Экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, которое состоится в ближайшие часы, должно еще раз зафиксировать, что прекращение огня на Донбассе является и должно быть самым важным для всех сторон, отмечает глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.
"В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. Это безусловно важное достижением для всех в Украине - как на свободной территории, так и на оккупированной", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина". передает Цензор.НЕТ.
Кравчук указал, что заявления главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина являются ничем иным, как желанием обострить ситуацию на Донбассе.
"И это понятно для каждого - в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия", - подчеркнул он.
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-Чого ж ще хоче ЗЕлений придурок, домагаючись знову зустрітися з ПУ в очікуваному ним "нормандському форматі" ? Для чого? Щоб ще раз заглянути в очі ПУ? Щоб ще раз переконатися, що "Путін хоче миру"? Чи, щоб висловити "свою стурбованість"? Так бруд плям не боїться...
А в якості кого ЗЕ буде в "нормандсткій четвірці" - "Шісткою"?Шостий президент - банальна "шістка"!
-Терпимість до неприйнятного - основний девіз раба грошей, раба духу. Так роль ГоловКОмВерха не грають... А можливо так грали в 95-кварталі, а він й досі не вийшов з написаних йому ролей...? Так почитай хоча б єврейську мудрість: "Ти мусиш вбити ворога, який вдерся в твою хату"! Бо нині тобі набагато ближча роль єврейського царя -поца Лейби (Льоні) , яку ти грав в "триста єврейців"(див. в коментарях)
- Що ж ... Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!-
20Yuliy Tatarchenko, Ольга Литус та ще 18
2 коментарі
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Ну - і ?
рашка йому сказала заявочку випустити, щоб перевірити, наскільки короткий повідок, на якому вона вас тримає - він =написав=.
І обсріляти може. Як скажуть.
І що ви зробите ? Ти, одоробло старе і дурне, і твій гнусавий патрон ?
Вода в центральному районі сімферополя подається 2 рази на день по 2 години. З крана тече тонюсенький струмінь кольору молока. Крани покрилися іржею на протязі 2 діб. Прати машинкою неможливо, а якщо пральну машинку запустити, то їй буде гаплик. Пити ту воду неможливо, якась отрута. В сімферополі мацкалі поставили пластикові бочки з питною водою, літр 5 рупь. Натовп йде в черги за водою. ЖОПА!
Просто пойдет отстрел некондиционного БК. Далее, нужно платить бабло сепарам ( без БД им не платят).
Зеленую власть сметут по любому. Они доигрались, а ты през №1, доиграешься вместе с Фокиным.