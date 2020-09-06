В Черновицкой области за сутки выявили 151 новый случай COVID-19, число умерших с начала пандемии приближается к 300, - ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки подтвердили 151 новый случай коронавирусной инфекции, с начала эпидемии их количество достигло 11 109.

Такие цифры обнародовал в Фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Количество больных на Буковине пересекло отметку в 11 тысяч, а число умерших уже приближается к 300. Среди тех, чью жизнь унес коронавирус, больше всего людей в возрастной группе от 60 до 69 лет, таких 86. Но есть и молодые, так, 9 умершим было лишь от 30 до 39", - написал глава области.

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При этом, по данным Осачука, с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 6 609 жителей Буковины.



