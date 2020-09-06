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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки выявили 151 новый случай COVID-19, число умерших с начала пандемии приближается к 300, - ОГА

В Черновицкой области за сутки выявили 151 новый случай COVID-19, число умерших с начала пандемии приближается к 300, - ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки подтвердили 151 новый случай коронавирусной инфекции, с начала эпидемии их количество достигло 11 109.

Такие цифры обнародовал в Фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Количество больных на Буковине пересекло отметку в 11 тысяч, а число умерших уже приближается к 300. Среди тех, чью жизнь унес коронавирус, больше всего людей в возрастной группе от 60 до 69 лет, таких 86. Но есть и молодые, так, 9 умершим было лишь от 30 до 39", - написал глава области.

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При этом, по данным Осачука, с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 6 609 жителей Буковины.

В Черновицкой области за сутки выявили 151 новый случай COVID-19, число умерших с начала пандемии приближается к 300, - ОГА 01
В Черновицкой области за сутки выявили 151 новый случай COVID-19, число умерших с начала пандемии приближается к 300, - ОГА 02

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Черновецкие гастербайтеры в италии гнались за длинным евро, готовы были сидеть с больными короновирусом или работать без особой защиты с риском заразится. Теперь жадность и халатность некоторых, вылазит боком целому региону, особенно тем кто не ездил на заработки. Хоть если бы зебилы, еще в марте, отладили процедуру вьезда гастеров из европы, то погибших и заболевших было бы в десятки раз меньше.
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06.09.2020 09:58 Ответить
Если Италия не смогла нормально справиться с Короной .... то не удивительно что Украина с нашей "суперской" медициной и дэбилами в правительстве и такими же придурками которым наплевать на себя и окружающих .... а у нас таких 73% .... результат очевидный
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06.09.2020 13:09 Ответить
 
 