В Украине за сутки 2 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 135 894 человека
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, зафиксированы 2 107 новых случаев заражения. При этом 35 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 5 сентября сообщалось о рекордных 2836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 135 894 человека, умерли с начала пандемии 2 846 человек (за сутки 35), выздоровевших – 62 227 (за сутки 578). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 70 821 человек, что на 1 494 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176), Тернопольской (158), Черновицкой (151), Харьковской (141), Хмельницкой (121) и Одесской (120) областях.
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В комментариях в австралийских СМИ таких, как он, все больше и больше людей считают сумасшедшими, опасными сумасшедшими, либо предателями, убивающими экономику своих государств и продающих свой страны задешево, за кредиты, просто за китайские кредиты, не за наличку, о нет, а за кредиты.
Страну продали, деньги истратили в пыль, в ничто, а проценты по кредитам платить приходится - и как тут выжить политикам?
Тут не только дурантин введешь, а и уничтожишь все население "вакцинацией", проведешь геноцид.
В Мельбурне туннель под центром города строили, кольцевую линию метро.
Поскольку Мельбурн умер и не восстановится полностью лет эдак еще 100 (Нью-Йорк покинуло 40% населения, но у них такого дурантина, как в Мельбурне не было, и в СМИ австралийских только и разговоров, как бы из Мельбурна уехать навсегда), то в этом туннеле будут бомжи жить теперь, не все же им время коротать под мостом.
"Экономика" Мельбурна существовала на китайских кредирта, которые раздавали прикормленным паразитам - госслужащим и пустым частным компаниям, кредиты из Китая США запретили коммуняке Эндрюсу - киздец "экономике" Мельбурна.
Такого разрушения я не видела никогда, я ведь пережила 90-е годы и Перестройку.
В Мельбурне митинги против дурантина теперь будет идти каждую субботу, потом будет непрерывным, и сдается мне, что дело идет к войне гражданской, к анархии, к гиперинфляции.
Гиперинфляция - это когда исчезают, выметаются дешевые товары с полок магазинов.
и в том, что имеет место быть гиперинфляция, я убедилась сама.
Я уже в нескольких заказах не могу купить недорогую ткань, она на сайте магазина есть, а после заказа оказывается, что ее нет в наличии, раскупили.
И это не один заказ у меня такой, а уже три, три заказа, из которых я не могу получить ни одного куска ткани.
Это и есть инфляция - исчезновение дешевых товаров.
Следующими, надо полагать, исчезнут и товары дорогие, и вот тогда то всем станет не до ковида...
https://www.theage.com.au/national/victoria/warnings-gp-surgeries-could-close-as-pandemic-hits-doctor-income-20200904-p55shq.html
Some general practitioners are having to apply for JobKeeper as "vast numbers" of Victorians avoid medical appointments."
Что в переводе означает, что врачи-терапевты (они же GP) будут закрывать свои оффисы врачебные, потому как пациенты в штате Виктория, Австралия, к врачам не ходят, боятся макароновирус подцепить.
До этого была статья, что люди с инсультом к врачам не обращаются, оно и "правильно", ведь инсульт - это не ковид, это "не опасно".
К таким пОциентам у меня вопросов нет, это наглядная демонстрация теории Дарвина.
А вот к врачам у меня есть вопрос, почему они, высококвалифицированные специалисты, терпят приказы какого-то, прости господи, самозваного профессора без научной степени, по фамилии Саттон (Sutton)?
Может, эти врачи - просто ******* и боятся задать вопрос, с какой это стати профессор без научной степени их бизнесы убивает и лишает население Австралии врачебной помощи, то есть проводит геноцид населения??