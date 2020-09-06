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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки 2 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 135 894 человека

В Украине за сутки 2 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 135 894 человека

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, зафиксированы 2 107 новых случаев заражения. При этом 35 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 5 сентября сообщалось о рекордных 2836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 135 894 человека, умерли с начала пандемии 2 846 человек (за сутки 35), выздоровевших – 62 227 (за сутки 578). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 70 821 человек, что на 1 494 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176), Тернопольской (158), Черновицкой (151), Харьковской (141), Хмельницкой (121) и Одесской (120) областях.

В Украине за сутки 2 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 135 894 человека 01
В Украине за сутки 2 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 135 894 человека 02
В Украине за сутки 2 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 135 894 человека 03
В Украине за сутки 2 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 135 894 человека 04
В Украине за сутки 2 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 135 894 человека 05
В Украине за сутки 2 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 135 894 человека 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Рекорди будуть за 1,5-2 міс, якщо народ не понатягує маски на свої тупі писки.
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06.09.2020 09:10
+5
Єслішо, я порохобот.
В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи - Цензор.НЕТ 8923
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06.09.2020 09:22
+5
А теперь читаем, как делается эта статистика:
http://culturemeter.od.ua/bolnicy-nachali-otkazyvat-v-gospitalizacii-s-pnevmoniej-102973/ culturemeter.od.ua/bolnicy-nachali-otkazyvat-v-gospitalizacii-s-pnevmoniej-102973/

Врач: А мне что делать, двусторонняя пневмония у человека…Оператор: Я не знаю, сегодня на подозрение ни одного места вообще нет.Врач: Но у него пневмония, не подозрение. Подтвержденная пневмония.Оператор: У него просто пневмония. Вы ему ковид ставили, нет? Я сегодня пневмонию никуда не могу пристроить…Врач: Там двусторонняя пневмония, 70 процентов поражения. Что мне с ним делать? Пусть умирает дома?Оператор: Вы ковид ему написали в направлении?Врач: Написал...Оператор: Ну вот и все, этот вопрос все решает.
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06.09.2020 10:28
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Таааак, приходим к тому, что ковид, оказывается, не распространяется, а убывает! Ну-ну. Верной дорогой идёте, товарищи Ч.Т.Д.
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07.09.2020 14:41 Ответить
У Вас весьма талантливо получается косить под идиота. Или Вы не косите?
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07.09.2020 14:59 Ответить
Ваши постоянные переходы на личности порядком утомили. Понятно, что ими вы заменяете отсутствие убедительных аргументов, но смысла в такой дискуссии нет. На этом её прекращаем.
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07.09.2020 16:31 Ответить
Легко.
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07.09.2020 16:40 Ответить
Я щёки не надувал, я просто уточнил. Мы не по Скайпу общаемся, вы мои щёки не видели.
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07.09.2020 12:54 Ответить
На самом деле прогрессию делает официальная статистика. А как она делает - см. выше в моём исходном сообщении. Пневмония? На фиг. Написали ковид? Добро пожаловать!
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07.09.2020 12:13 Ответить
Нет, он просто сумасшедший.
В комментариях в австралийских СМИ таких, как он, все больше и больше людей считают сумасшедшими, опасными сумасшедшими, либо предателями, убивающими экономику своих государств и продающих свой страны задешево, за кредиты, просто за китайские кредиты, не за наличку, о нет, а за кредиты.
Страну продали, деньги истратили в пыль, в ничто, а проценты по кредитам платить приходится - и как тут выжить политикам?
Тут не только дурантин введешь, а и уничтожишь все население "вакцинацией", проведешь геноцид.

В Мельбурне туннель под центром города строили, кольцевую линию метро.
Поскольку Мельбурн умер и не восстановится полностью лет эдак еще 100 (Нью-Йорк покинуло 40% населения, но у них такого дурантина, как в Мельбурне не было, и в СМИ австралийских только и разговоров, как бы из Мельбурна уехать навсегда), то в этом туннеле будут бомжи жить теперь, не все же им время коротать под мостом.
"Экономика" Мельбурна существовала на китайских кредирта, которые раздавали прикормленным паразитам - госслужащим и пустым частным компаниям, кредиты из Китая США запретили коммуняке Эндрюсу - киздец "экономике" Мельбурна.

Такого разрушения я не видела никогда, я ведь пережила 90-е годы и Перестройку.

В Мельбурне митинги против дурантина теперь будет идти каждую субботу, потом будет непрерывным, и сдается мне, что дело идет к войне гражданской, к анархии, к гиперинфляции.
Гиперинфляция - это когда исчезают, выметаются дешевые товары с полок магазинов.
и в том, что имеет место быть гиперинфляция, я убедилась сама.
Я уже в нескольких заказах не могу купить недорогую ткань, она на сайте магазина есть, а после заказа оказывается, что ее нет в наличии, раскупили.
И это не один заказ у меня такой, а уже три, три заказа, из которых я не могу получить ни одного куска ткани.
Это и есть инфляция - исчезновение дешевых товаров.
Следующими, надо полагать, исчезнут и товары дорогие, и вот тогда то всем станет не до ковида...
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07.09.2020 11:46 Ответить
Я просто в захваті від картинки до статті. Це вірус в оточенні еритроцитів людини? )))))))
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06.09.2020 15:17 Ответить
"https://www.theage.com.au/national/victoria/warnings-gp-surgeries-could-close-as-pandemic-hits-doctor-income-20200904-p55shq.html Warnings GP surgeries could close as pandemic hits doctor income https://www.theage.com.au/national/victoria/warnings-gp-surgeries-could-close-as-pandemic-hits-doctor-income-20200904-p55shq.html
https://www.theage.com.au/national/victoria/warnings-gp-surgeries-could-close-as-pandemic-hits-doctor-income-20200904-p55shq.html
Some general practitioners are having to apply for JobKeeper as "vast numbers" of Victorians avoid medical appointments."

Что в переводе означает, что врачи-терапевты (они же GP) будут закрывать свои оффисы врачебные, потому как пациенты в штате Виктория, Австралия, к врачам не ходят, боятся макароновирус подцепить.
До этого была статья, что люди с инсультом к врачам не обращаются, оно и "правильно", ведь инсульт - это не ковид, это "не опасно".
К таким пОциентам у меня вопросов нет, это наглядная демонстрация теории Дарвина.
А вот к врачам у меня есть вопрос, почему они, высококвалифицированные специалисты, терпят приказы какого-то, прости господи, самозваного профессора без научной степени, по фамилии Саттон (Sutton)?
Может, эти врачи - просто ******* и боятся задать вопрос, с какой это стати профессор без научной степени их бизнесы убивает и лишает население Австралии врачебной помощи, то есть проводит геноцид населения??
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06.09.2020 15:43 Ответить
У 97% проходит бессимптомно. Общая смертность в Украине меньше, чем в прошлом году. Оооочень опасный вирус.
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06.09.2020 16:25 Ответить
А по статистике госпитализируют 20%... С симптомами тяжелой и средней симптоматикой.
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07.09.2020 11:03 Ответить
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