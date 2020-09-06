В Украине за сутки 2 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 135 894 человека

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, зафиксированы 2 107 новых случаев заражения. При этом 35 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 5 сентября сообщалось о рекордных 2836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 135 894 человека, умерли с начала пандемии 2 846 человек (за сутки 35), выздоровевших – 62 227 (за сутки 578). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 70 821 человек, что на 1 494 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176), Тернопольской (158), Черновицкой (151), Харьковской (141), Хмельницкой (121) и Одесской (120) областях.















