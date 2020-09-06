Умер прокурор Хмельницкой области Синишин. 31 августа его госпитализировали с COVID-19, - ОГА

Вечером 5 сентября умер прокурор Хмельницкой области Олег Синишин. 31 августа прокурора госпитализировали с диагнозом COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook глава областной государственной администрации Дмитрий Габинет, передает Цензор.НЕТ.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти Олега Романовича Синишина, прокурора Хмельницкой области. 31 августа он был госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19. 5 сентября, он умер. Громада Хмельницкой области потеряла высокопрофессионального, принципиального руководителя прокуратуры области, которую он возглавлял с июля 2014 года. Вечная память", - рассказал глава ОГА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Минздрав обнародовал пошаговый алгоритм действий в случае подозрения на COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с 2014 года. 21 сентября ему исполнилось бы 44 года. У него остались жена и сын.