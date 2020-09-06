"Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас"

Глава МИД Германии Хейко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности РФ к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Отвечая на вопрос о том, насколько он уверен в том, что за отравлением Навального стоит российское государство, Маас заявил, что "есть много признаков" этого. Но Москва продолжает отрицать причастность к отравлению Навального.

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Маас заявил, что яд "Новичок", которым отравили Навального, доступен только ограниченному кругу людей и в прошлом "принадлежал российским властям". При этом глава МИД Германии напомнил, что данный яд уже использовался для отравления бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери.

Он также считает, что если Россия не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это.

Министр подчеркнул, что если в ближайшие дни со стороны России не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам "придется обсудить ответ": "Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности".

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.