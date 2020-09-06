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Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас

Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас

Глава МИД Германии Хейко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности РФ к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Отвечая на вопрос о том, насколько он уверен в том, что за отравлением Навального стоит российское государство, Маас заявил, что "есть много признаков" этого. Но Москва продолжает отрицать причастность к отравлению Навального.

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Маас заявил, что яд "Новичок", которым отравили Навального, доступен только ограниченному кругу людей и в прошлом "принадлежал российским властям". При этом глава МИД Германии напомнил, что данный яд уже использовался для отравления бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери.

Он также считает, что если Россия не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это.

Министр подчеркнул, что если в ближайшие дни со стороны России не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам "придется обсудить ответ": "Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности".

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: 

Германия (6947) отравление (1583) россия (95467) Навальный Алексей (855) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+6
Признаков много, а обвинить РФ сцусь! Так и скажи!
Да мордорское бабло обещает безбедную старости.
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06.09.2020 10:03
+5
Маас! Ты охерел? Отравили в параше, какие тебе признаки ещё надо!
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06.09.2020 09:59
+5
Не, пля, Зимбаба виновата. Вы там вообще уже умом поехали. ОВ подобного рода есть только у государственных спецслужб. Поэтому частные случаи отравления (типа любовница из мести травонула) не рассматриваются.
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06.09.2020 10:04
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Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 3323
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06.09.2020 10:11 Ответить
Вы русский ?
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06.09.2020 10:26 Ответить
хватит Трампу подыгрывать - какие еще нужны доказательства - это уже до обсурда доходит
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06.09.2020 09:54 Ответить
_Пустомели будут болтать что угодно. Лишь бы не пришлось действовать, принимать ответственность и по-настоящему давить людоедов.
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06.09.2020 10:09 Ответить
Та ви шоооо - а де глибоке занепокоєння???
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06.09.2020 09:59 Ответить
Онє ще не визначилися, кому висловлювати - кацапам, чи Гондурасу. Бо здоровий глузд і докази вккзують на кацапів, а бізнес-інтерес, політична доцільність - на Гондурас чомусь.
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06.09.2020 10:25 Ответить
Маас! Ты охерел? Отравили в параше, какие тебе признаки ещё надо!
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06.09.2020 09:59 Ответить
Признаков много, а обвинить РФ сцусь! Так и скажи!
Да мордорское бабло обещает безбедную старости.
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06.09.2020 10:03 Ответить
Не, пля, Зимбаба виновата. Вы там вообще уже умом поехали. ОВ подобного рода есть только у государственных спецслужб. Поэтому частные случаи отравления (типа любовница из мести травонула) не рассматриваются.
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06.09.2020 10:04 Ответить
Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 6217
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06.09.2020 10:05 Ответить
"Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас"
_Но от СП-2 не откажемся, не дождётесь, гады! Даже после ядерного удара по Меркланду!
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06.09.2020 10:05 Ответить
Кажись я понял,почему Навального траванули...он был в Новосибирске и расследовал аферы в строительном бизнесе там генерал ФСБ в компании с подрядчиком отмывал такое бабло,что мама не горюй...,этого генерала из Новосибирска срочно перекинули в Томск...,скорее всего Навальный напал на след крупных аферистов....,а через ФСБ получить доступ к Новичку не прооблема...
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06.09.2020 10:06 Ответить
Да все и так давно уже прекрасно знают что рашка страна террорист, вопрос в том кули вы ничего не делаете чтобы эта помойка сдохла?
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06.09.2020 10:06 Ответить
Так они де-факто сообщники и подельники.
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06.09.2020 10:11 Ответить
а им не надо чтобы помойка сдохла. Наоборот, они заинтересованы чтобы там была стабильность.
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06.09.2020 14:17 Ответить
Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 6920
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06.09.2020 10:11 Ответить
причастность РФ к отравлению Навального.-Это для Украины. А это для России: Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - Маас /"Это хорошая новость", - Маас о возвращении РФ в ПАСЕ.
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06.09.2020 10:12 Ответить
Ну да.. " признаки" , отравлен основной на данный момент оппонент Путина, на территории РФ ( где все под "колпаком"), по пути следования под наблюдением спецслужб, "помощь" оказывали в рашен больнице и не хотели передавать немцам ( врачи неожиданно получили правительственные награды, но видимо рано, яд все равно был выявлен, врачам в этом случае не завидую)., в предверии выборов, в момент волнений в Хабаровске, Беларуси, " позорном " обнулении", падении рейтингов Пу и его "партии". "Признаки"... Да тут все на лицо. Убирают не всех оппозиционеров а реально тех кто представляет угрозу режиму. а это был Немцов ( в первую очередь) и теперь вот Навальный. Рф на данный момент это страна международный террорист, но так как у нее есть газ и нефть( а значит и уйма денег) а также атомная бомба, поэтому остальной мир закрывает глаза на творимый беспредел.
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06.09.2020 10:13 Ответить
_Мир спрятал дурную башку в песок. А тушка сгорит в огне ядерной войны. Ничему дегенератов история не научила... Конченые тупицы.
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06.09.2020 10:38 Ответить
Вольфанг Ишингер заявил ранее,что РАБссия перестала быть стратегитческим партнером Германии....,так что ждем-с не санкций, а чего экстравагантного от фрау Штази...
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06.09.2020 10:18 Ответить
"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою https://www.dw.com/uk/otruiennia-navalnoho-u-frn-zghadaly-pro-pivnichnyi-potik-2/a-54800285 позицію щодо "Північного потоку-2" , - заявив він. Досі Федеральний уряд Німеччини не пов'язував отруєння Навального зhttps://www.dw.com/uk/otruiennia-navalnoho-kuleba-vystupaie-za-perehliad-polityky-shchodo-pivnichnoho-potoku-2/a-54812971 будівництвом газопроводу , пояснює агенція новин dpa. https://www.dw.com/uk/maas-vpershe-poviazav-pivnichnyi-potik-2-z-otruienniam-navalnoho/a-54829588?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Маас вперше згадав ″Північний потік-2″ у контексті отруєння Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2020
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06.09.2020 10:20 Ответить
Но это не повлияет на решение по строительству СП-2. Бабло побеждает зло
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06.09.2020 10:21 Ответить
Про Северный поток и Навального я говорил еще 23 августа...типа готовят обмен,Меркель достраивает Поток в обмен на Навального...
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06.09.2020 10:22 Ответить
"есть много признаков" этого. Но Москва продолжает отрицать причастность к отравлению Навального." - Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 2401 Маас олигофреном прикидывается... Актёр из него дерьмовый.
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06.09.2020 10:22 Ответить
Ничего личного только бизнес...
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06.09.2020 10:25 Ответить
..*Баблос не пахне * хоча і з паРаши !
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06.09.2020 10:29 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.09.2020 10:29 Ответить
ні, нагадую ЛЮДЯМ, щоб не забували: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

і що:
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
щоб не наступив знову 2033...і 2037... і 2039....рiк...
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06.09.2020 14:31 Ответить
Сокиру не побачити в спині,
В догоду гнилим ,прокремлівським глистам....
Смачненьке чує --- ротик вже в слині,
Бізнес сто-ярдний в бунді окулістам.
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06.09.2020 10:37 Ответить
вот ні вєрю іхъ там нєєєєєєєєєєт....ви фсьо врьоті!!!!!!!!!
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06.09.2020 11:25 Ответить
В отравлении Навального виновен не "Новичок", а скорее СтаричекБагато ознак вказують на причетність РФ до отруєння Навального, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 7327
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06.09.2020 12:19 Ответить
Ну, конечно же, старичОк!
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06.09.2020 13:43 Ответить
У немцев сейчас уже нет выбора. Придется идти до конца.
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06.09.2020 12:23 Ответить
Німці дивують. А що, є якісь інші варіанти?
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06.09.2020 20:57 Ответить
 
 