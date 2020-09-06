За сутки COVID-19 выявили у 113 детей и 105 медработников, всего - у 8 796 детей и 11 992 медиков, - Степанов
За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 325 человек с COVID-19.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 2 107 человек, из них 113 детей и 105 медработников. Были госпитализированы 325 человек. Зафиксированы 35 летальных случаев. Выздоровели 578 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 135 894 человека, из них 8 796 детей и 11 992 медработника. Всего выздоровели 62 227 пациентов. 2 846 случаев летальных. За минувшие сутки всего был проведен 27 298 тестов, из них 20 477 методом ПЦР и 6 821 методом ИФА", - рассказал Степанов.
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