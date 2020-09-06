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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 113 детей и 105 медработников, всего - у 8 796 детей и 11 992 медиков, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 113 детей и 105 медработников, всего - у 8 796 детей и 11 992 медиков, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 325 человек с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 107 человек, из них 113 детей и 105 медработников. Были госпитализированы 325 человек. Зафиксированы 35 летальных случаев. Выздоровели 578 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 135 894 человека, из них 8 796 детей и 11 992 медработника. Всего выздоровели 62 227 пациентов. 2 846 случаев летальных. За минувшие сутки всего был проведен 27 298 тестов, из них 20 477 методом ПЦР и 6 821 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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На заході лікарі частіше за все навіть не роблять собі аналізи бо скоріше завсе вони підтверджуються і лікарів невистачає, наші ж роблять собі кожен день і після першого чиху на лікарняне, менталітет.
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06.09.2020 10:22 Ответить
Подяка лікарям ..які працюють з цією заразою але ...*Баблос не пахне *
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06.09.2020 10:24 Ответить
За сутки COVID-19 выявили у 113 детей и 105 медработников, всего - у 8 796 детей и 11 992 медиков, - Степанов - Цензор.НЕТ 6606
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06.09.2020 10:23 Ответить
 
 