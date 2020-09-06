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Новости Санкции против России
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Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ: Режим Путина должен быть лишен важнейшего источника доходов

Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ: Режим Путина должен быть лишен важнейшего источника доходов

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в качестве ответа на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Об этом дипломат сказал в интервью агентству dpa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - заявил украинский посол, добавив, что требуемого рядом германских политиков прекращения проекта "Северный поток - 2" недостаточно. По мнению Мельника, режим президента РФ Владимира Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику".

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Украинский посол также потребовал прекращения всех европейских инвестиций в экономику России.

"Покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это пощечина канцлеру (ФРГ Ангеле Меркель - ред.), федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены", - полагает дипломат.

По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не играют для него никакой роли.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: 

Газ (10225) Германия (6947) нефть (1918) отравление (1583) россия (95467) санкции (11282) Навальный Алексей (855) эмбарго (226) Мельник Андрей (228)


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Топ комментарии
+13
А сами то что ,торгуем-воюем?
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06.09.2020 10:34
+11
Он прав . НО что мешает нам поддержать санкции ? Отказаться например от кацапских подделок западных брендов , тех самых что производятся в стране агрессоре на деньги полученные от немцев и остальных для таких стран как наша .Мы сами же и оплачиваем агрессию х.йла против самих же себя
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06.09.2020 10:52
+9
Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ: Режим Путина должен быть лишен важнейшего источника доходов - Цензор.НЕТ 950
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06.09.2020 10:43
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Если газ и нефть из рашки принесут хоть на копейку больше чем санкции, в Западной Европе за нее удавятся.
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06.09.2020 11:39 Ответить
Да что ты говоришь набутылочник Уася...
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06.09.2020 11:53 Ответить
Я думаю все это из-за коммуняцкой идеологической промывки мозгов, которая засела в генах. Нищеброды лучше с утра до ночи будут петь гимн и проклинать врагов, чем пойдут работать.
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06.09.2020 12:05 Ответить
пуйло стільки бабла в них вклав що німецькі політики непобачуть московських танків під бундестагом.
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06.09.2020 11:42 Ответить
Венгрия отказывается от российского газа в пользу Shell
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06.09.2020 11:43 Ответить
Только вот Shell инвестор и Северного и Турецкого потоков
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06.09.2020 14:18 Ответить
Він, посол, просто не знає що треба вимагати, так само як і ви не знаєте, хоч я вам тут багато разів писав, але не доходить.
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06.09.2020 11:45 Ответить
Рунет не верит в замену российского газа для Европы газом из Израиля
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06.09.2020 11:47 Ответить
евреи выдавят Газпром с Европы
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06.09.2020 11:48 Ответить
А шо это за говно рунет?
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06.09.2020 11:58 Ответить
Руне́т (русскоязычный Интернет, русский Интернет) - часть сайтов Интернета с основным контентом на русском языке. Распространён на все континенты, включая Антарктиду, но больше всего сконцентрирован на территории бывшего СССР и, в особенности, в России и на Украине. По данным на июнь 2020 года, согласно исследованиям, проведённым компанией W3Techs, 8,6 % из 10 млн самых популярных интернет-сайтов в мире используют русский язык. В 2013 году, согласно этим исследованиям, русский язык стал вторым по популярности в Интернете после английского (более 50 %).
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06.09.2020 12:02 Ответить
используют сусский язык
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06.09.2020 12:06 Ответить
Выходит мы с Вами в ... рунете
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06.09.2020 12:07 Ответить
а Новости на рос СМИ так чтобы посмеяться с лаптей
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06.09.2020 12:10 Ответить
предпочитаю англоязычные сайты , что касается IT
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06.09.2020 12:08 Ответить
Петр Порошенко объяснил, почему не продает Липецке фабрику в России
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06.09.2020 12:03 Ответить
дядя Лапоть ты дурак ?
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06.09.2020 12:07 Ответить
свинорылый хряк тебя каким ветром сюда задуло
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06.09.2020 12:09 Ответить
с немытой
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06.09.2020 12:14 Ответить
Посол України в Німеччині вимагає ввести ембарго на нафту і газ із РФ: Режим Путіна має бути позбавлений найважливішого джерела доходів - Цензор.НЕТ 9951
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06.09.2020 12:45 Ответить
Хоч хтось з посадовців щось намагається зробити (хоча б заявами) задля України та світу а не для власного піару.
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06.09.2020 12:59 Ответить
А может нужно начать с себя? Может конченый клоун вовочка Зе пошлёт вовочку Пу на Ху. ?
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06.09.2020 13:10 Ответить
зачем эти пуки в лужу
кто Европа откажется от российского газа нефти
вам не смешно ?
Германия уже имеет свой кэш на газе /это аргумент/
как муха сидевшая на на роге вола -- и мы пахали
так и наши дипломаты мы не молчали
где надо проявить характер -- там их нет
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06.09.2020 13:23 Ответить
Всё правильно сказал, пока горячая тема с Навальным.
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06.09.2020 13:36 Ответить
Хай заодно денег потребует. Авось...))
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06.09.2020 14:20 Ответить
Прално,надо американский газ покупать через Польшу.Вон,как Украина.За месяц +61% в гору ценник
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06.09.2020 14:25 Ответить
Как то не убедительно все это, немцам с московитами торговать нельзя, за то Украине можно, при Порохе торговля на крови была, а теперь все всех устраивает...
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06.09.2020 14:26 Ответить
ДА ГРЯЗНЫЕ ФСБЭШНЫЕ ШЛЮШКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАКАЗАННЫ !)
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06.09.2020 14:35 Ответить
Правильная реакция нашего МИДа. Молодцы.
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06.09.2020 15:30 Ответить
Но ведь Зе и сам торгует с роSSией и все больше и больше.
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06.09.2020 15:41 Ответить
Че то мало 3 месяца. Почему не четыре?
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06.09.2020 15:47 Ответить
Прежде Германии Украине следуе прекратить торговлю с Россией.
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06.09.2020 17:17 Ответить
А який у нас товарообіг з росією в доларовому еквіваленті? А скільки досі договорів між Україною і росією не розірвано? Чому російська православна церква в Україні не припинила свою діяльність? Навіщо нам в Україні чотири (чи більше?) російських консульства? Коли буде візовий режим з росією і її союзниками по оборонному блоку? Чому Україна не заблокувала кордон проросійським сепаратистам Придністров'я і торгує з ними? Чому досі в Україні є російські банки та інший російський капітал?
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06.09.2020 18:08 Ответить
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