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Новости Коронавирус и карантин
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Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 22 областях, - СНБО

Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 22 областях, - СНБО

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 22 из 24 областей Украины, тогда как в 2 областях этот показатель снизился.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в воскресенье утром, наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176), Тернопольской (158) и Черновицкой (151) областях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтвержден 51 новый случай заболевания COVID-19, 1 - смерти и 35 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 1 270 человек (на 15 больше за сутки);

- в Волынской области 37 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 1 591 человек (на 37 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 72 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 16 – выздоровления, сейчас болеет 1 379 человек (на 53 больше за сутки);

- в Донецкой области 36 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 687 человек (на 36 больше за сутки);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 113 детей и 105 медработников, всего - у 8 796 детей и 11 992 медиков, - Степанов

- в Житомирской области 56 человек заболели, 2 - скончались и 91 – выздоровел, сейчас болеет 1 517 человек (на 37 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 61 новый случай заболевания, 2 случая смерти и 41 – выздоровления, сейчас болеет 4 248 человек (на 18 больше за сутки);

- в Запорожской области 34 человека заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 865 человек (на 34 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 176 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 10 – выздоровления, сейчас болеет 6 034 человека (на 162 больше за сутки);

- в Киеве 240 новых случаев заболевания, 6 человек умерли и 11 – выздоровели, сейчас болеет 10 068 человек (на 223 больше за сутки);

- в Киевской области 87 человек заболели, 2 – скончались и 84 – выздоровели, сейчас болеет 1 973 человека (на 1 больше за сутки);

- в Кировоградской области 8 человек заболели и 9 – выздоровели, сейчас болеет 87 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Луганской области 16 человек заболели и 1 – выздоровел, сейчас болеет 203 человека (на 15 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 188 новых случаев заболевания COVID-19, 2 случая смерти и 9 случаев выздоровления, сейчас болеют 10 513 человек (на 177 больше за сутки);

- в Николаевской области 77 новых случаев заболевания и 1 случай смерти, сейчас болеет 928 человек (на 76 больше за сутки);

- в Одесской области 120 человек заболели и 1 – умер, сейчас болеет 6 232 человека (на 119 больше за сутки);

- в Полтавской области 29 человек заболели и 3 – выздоровели, сейчас болеет 358 человек (на 26 больше за сутки);

- в Ривненской области 26 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 2 518 человек (на 26 больше за сутки);

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- в Сумской области 89 новых случаев заболевания и 3 – выздоровления, сейчас болеет 1 023 человека (на 86 больше за сутки);

- в Тернопольской области 158 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 84 – выздоровления, сейчас болеют 3 717 человек (на 72 больше за сутки);

- в Харьковской области 141 новый случай заболевания, 6 случая смерти и 97 – выздоровления, сейчас болеют 7 203 человека (на 38 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 32 человека заболели, 1 – скончался и 3 – выздоровели, сейчас болеют 180 человек (на 28 больше за сутки);

- в Хмельницкой области 121 новый случай заболевания и 18 – выздоровления, сейчас болеет 1 551 человек (на 103 больше за сутки);

- в Черкасской области 45 человек заболели, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 821 человек (на 45 больше за сутки);

- в Черновицкой области 151 новый случай заболевания, 2 человека умерли и 63 – выздоровели, сейчас болеет 4 203 человека (на 86 больше за сутки);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умер прокурор Хмельницкой области Синишин. 31 августа его госпитализировали с COVID-19, - ОГА

- в Черниговской области 56 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 1 652 человек (на 56 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, количество зафиксированных новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 снизилось: выявлено 2 107 заболевших, при этом 578 человек выздоровели, 35 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 70 821 человек, что на 1 494 больше, чем днем ранее.

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4431) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 22 областях, - СНБО - Цензор.НЕТ 9184
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06.09.2020 11:35
+1
Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 22 областях, - СНБО - Цензор.НЕТ 2237
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06.09.2020 11:32
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Правила форума Совет форумчан
А пасивно хворих?
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06.09.2020 11:13 Ответить
ЗЕ обладнає свій літак інтернетом за скромні 38 000 000грн.
А це ось вам ЗЕбіли від ЗЕ,з вас досить.

Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 22 областях, - СНБО - Цензор.НЕТ 3150
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06.09.2020 11:20 Ответить
"Какая омерзительная рожа!"©
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06.09.2020 11:27 Ответить
злой ТЫ !
с ним в десна готовы целоватся 73% .....
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06.09.2020 11:31 Ответить
Не знімаючи масок?
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06.09.2020 11:36 Ответить
По зараженням Україна вже ввійшла в 10-ку кращих, а з урахуванням кількости населення напевно в призерах. Чемпіони по барьбе с ковід ...ля
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06.09.2020 11:20 Ответить
05.09.20 12:36 Разговор врача и диспетчера скорой Киевской области о госпитализации пациентов: "У него пневмония с повреждением 70% легких. Задышка" - "У меня нет ни одного места". АУДИО

https://censor.net/ru/video_news/3217737/razgovor_vracha_i_dispetchera_skoroyi_kievskoyi_oblasti_o_gospitalizatsii_patsientov_u_nego_pnevmoniya/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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06.09.2020 11:23 Ответить
Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 22 областях, - СНБО - Цензор.НЕТ 3767

Уявляєте собі сміттєвий рівень ЗЕленої дипломатії та мізерність авторитету квартального блазня ?
А були часи,коли ми гордились президентом ,а економіка росла по 4%в рік.,але нАріду це пох...

Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 22 областях, - СНБО - Цензор.НЕТ 4009
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06.09.2020 11:30 Ответить
Брехливий блазень.
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06.09.2020 11:36 Ответить
https://censor.net/ru/news/3217805/umer_prokuror_hmelnitskoyi_oblasti_sinishin_31_avgusta_ego_gospitalizirovali_s_covid19_oga
на взятку суки накашляли...
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06.09.2020 11:32 Ответить
Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 22 областях, - СНБО - Цензор.НЕТ 2237
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06.09.2020 11:32 Ответить
Вчені ЗЕкоМанди ,під особистим контролем зеленского ,розробили новий вид шийних масок,які захищають кадик від ковіду. Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 22 областях, - СНБО - Цензор.НЕТ 5432
На черзі розробка шапочок з фольги для захисту від 5G,та армованих трусів для захисту дупи від чіпування Біла Гейтса.
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06.09.2020 11:34 Ответить
Тля ..! *Ночніки * (клуби ) та кабаки працюють по повній ...Які маски ..дистанції !?
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06.09.2020 11:34 Ответить
Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 22 областях, - СНБО - Цензор.НЕТ 9184
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06.09.2020 11:35 Ответить
По "бесплатности" оказания помощи больным COVID-19, о которой так любит рассказывать Зеленский.Но мы еще в июне проводили выборочное обследование и анализ вопроса о стоимости медицинских услуг в медицинских учреждениях,. Кратко основные выводы - "Ни в одном их обследованных учреждений здравоохранения не соблюдается требование законодательства и министерства здравоохранения о 100% бесплатном лечении заболевших COVID-19 .От 60 до 90% требуемых медицинских препаратов и средств диагностики оплачивается приобретается непосредственно пациентами. Общая сумма расходов пациента за курс лечения колеблется от 9000 да 163 000 гривен. - https://twitter.com/tZEinform tZE inforм

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06.09.2020 11:36 Ответить
Болеем.....сильно болеем ! Пора начинать выздоравливать!
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06.09.2020 12:37 Ответить
 
 