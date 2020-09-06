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Новости Коронавирус и карантин
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Украина не получала негативной реакции от международных партнеров из-за закрытия въезда иностранцев, - Кулеба

Украина не получала негативной реакции от международных партнеров из-за закрытия въезда иностранцев, - Кулеба

С 28 августа по 28 сентября въезд в Украину закрыт для граждан всех иностранных государств. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, в отличие от того, что происходило в первые месяцы пандемии, нынешний запрет не абсолютный, предусмотрен длинный список исключений.

Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 5 сентября, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что правительство постаралось минимизировать влияние запрета на межчеловеческие контакты, в частности на въезд заграничных родственников. Кроме того, исключения предусмотрены для бизнес-контактов.

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"Я, например, каждому посольству Украины поручил: если любой бизнесмен обращается и говорит, что мне надо улететь в Украину, я рассматриваю там инвестиции, у меня там бизнес или я хочу наладить торговлю с Украиной – чтобы получал такую возможность. Все, что пытается сделать правительство на фоне без преувеличения очень драматических цифр роста заболеваемости, – немного дисциплинировать миграцию для того, чтобы сдерживать распространение болезни", – заверил Кулеба.

По его словам, в начале пандемии был введен бессрочный запрет на пересечение украинской границы иностранцами, который действовал до середины июня. У нынешнего постановления есть конечная дата – 28 сентября.

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"Мы не получили какой-либо негативной реакции от наших международных партнеров по этому поводу. Потому как все понимают, что в условиях пандемии коронавируса правительства вынуждены идти на неординарные шаги", – констатировал руководитель МИД.

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Це пірімога?
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06.09.2020 11:52 Ответить
Любой запрет рассадник для коррупции.
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06.09.2020 11:53 Ответить
Авиабилеты иностранцы покупают не за день, а как правило за 3-6 месяцев
Потому сейчас пойдёт серия судебных исков к Украине за нанесение ущерба
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06.09.2020 12:00 Ответить
 
 