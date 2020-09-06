В аэропорту Львова застряли иностранцы, которые приехали к родителям: Госпогранслужба не считает их "детьми"
В аэропорту Львова граждан США, Германии и Канады, которые приехали навестить родителей, не пропускают через границу, потому что Госпогранслужба считает детьми лиц только до 18 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Одна из пассажирок Мария Ягла сообщила, что прибывшие пассажиры с 17:30 субботы не могут выйти из аэропорта.
"Все они имеют законные (согласно постановлению КМУ 641 от 27 августа 2020) основания для въезда в Украину как иностранные граждане, являющиеся родственниками первой линии граждан Украины. Но наши украинские чиновники для своего пользования придумали один пунктик в вышеупомянутом постановлении, а именно, что иностранцы, которые едут к родителям-граждан Украины, должны быть детьми до 18 лет. Хотя в постановлении этого нет ", - рассказала она.
Она также отметила, что пассажиры имеют все необходимые документы, чтобы въехать в Украину: свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей, медицинскую страховку и тому подобное.
Следует отметить, что в постановлении правительства указано, что в перечень лиц, имеющих право на пересечение границы, входят лица, "которые являются родителями или детьми гражданина Украины". Никаких упоминаний о возрасте в документе нет.
При этом в посте с постановлением на своей странице в Facebook ГПСУ в ответах пользователям указывает собственную трактовку - "Что касается детей граждан Украины - это лицо иностранец моложе 18 лет, при наличии документов, подтверждающих данный факт (например: оригинал, нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка и ксерокопия паспортного документа гражданина Украины)".
По данным издания, пассажиры до сих пор находятся в аэропорту Львова.
Как известно, в конце августа Украина закрыла границы для въезда иностранцам.
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"которые являются родителями или детьми гражданина Украины" После 18 лет они перестают быть детьми гражданина Украины?)))Источник: https://censor.net/ru/n3217823
Родственники первой линии могут
Быть несовершеннолетними и совершеннолетними,
Дети , ребёнок и прочее не есть указание
На возраст,
Зегниды решили навариться и здесь
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
Стаття 6. Дитина
1. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
Кабмин виноват.
постанову пунктом 101 такого змісту:"101.
На час дії карантину в період з 00 год. 00 хв. 28 серпня 2020 р. до 00 год. 00
хв. 28 вересня 2020 р. забороняється:1) в'їзд на територію
України іноземцям та особам без громадянства, крім таких осіб, які:
є одним із
подружжя, батьками або дітьми громадянина України;"
"ЩОДО ОБОВ'ЯЗКУ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ УТРИМУВАТИ СВОЇХ БАТЬКІВУтримання батьків дітьми є відповідною компенсацією за утримання і турботу, надану батьками дитині.
По факту в Украину запрещен на период карантина вьезд иностранцев. Так с какого хера пограничники должны впускать в страну иностранцев?!
Если бы родители этих детей ехали в сша/канаду/германию с визами, то при закрытых границах их бы тоже не пустили. Так что не вижу никакой проблемы с украинскими пограничниками, они поступили так же, как и их коллеги.
Ця проблема - пряма фальсифікація постанови уряду. Зустрічається часто-густо на всіх рівнях нашої мафіозної держави. Як раніше, так і зараз. Навіть закони ВРУ якісь клерки кардинально змінювали не раз БЕЗ голосування в ВРУ.
На засіданнях ВРУ ця проблема розглядалась не раз.
Але очевидного елементарного рішення позбутись цієї проблеми за допомогою хеш-функції (числа, яке вираховується зі всіх символів закону чи постанови), яка прикладається до закону, так і не було прийнято. Це прямо вказує на те, що нами править мафія по поняттях, а не по законах і їй вигідний цей законодавчий хаос.
От непорядок!
"Надо ждать"
"Надо ждать"
"Надо ж дать!"
Взагалі-то постанова КМУ від 27 серпня 2020 р. це постанова № 757. Постанова 641 це від 22 липня 2020.
Тобто, якщо діти мають більше 18 років, вони перестають для батьків бути дітьми ?
І батьки теж кудись діваються ?
Вони інші закони не пробували почитати ?
А коли на похорон чи на весілля відпускають і дають вихідні, там передбачено родичів, які відносяться до першої лінії, наприклад. І їм більше 18 років. А заповіт як складається ? Чи довіреність ? Там не вказується ступінь родинного зв*язку ? І, як правило, теж йдеться про всіх, кому більше 18-ти років. Але ж такі документи визнаються ?
Це у Львові - альтернативно обдаровані прикордонники.
Добре, що я цього року не виривалася з коронопсихозом ... та ще й з українськими дебілами, які все спотворять через свою тупість.
Хай би ті люди подали колективний позов на цих придурків з відшкодуванням збитків.