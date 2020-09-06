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В аэропорту Львова застряли иностранцы, которые приехали к родителям: Госпогранслужба не считает их "детьми"

В аэропорту Львова застряли иностранцы, которые приехали к родителям: Госпогранслужба не считает их

В аэропорту Львова граждан США, Германии и Канады, которые приехали навестить родителей, не пропускают через границу, потому что Госпогранслужба считает детьми лиц только до 18 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Одна из пассажирок Мария Ягла сообщила, что прибывшие пассажиры с 17:30 субботы не могут выйти из аэропорта.

"Все они имеют законные (согласно постановлению КМУ 641 от 27 августа 2020) основания для въезда в Украину как иностранные граждане, являющиеся родственниками первой линии граждан Украины. Но наши украинские чиновники для своего пользования придумали один пунктик в вышеупомянутом постановлении, а именно, что иностранцы, которые едут к родителям-граждан Украины, должны быть детьми до 18 лет. Хотя в постановлении этого нет ", - рассказала она.

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Она также отметила, что пассажиры имеют все необходимые документы, чтобы въехать в Украину: свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей, медицинскую страховку и тому подобное.

Следует отметить, что в постановлении правительства указано, что в перечень лиц, имеющих право на пересечение границы, входят лица, "которые являются родителями или детьми гражданина Украины". Никаких упоминаний о возрасте в документе нет.

При этом в посте с постановлением на своей странице в Facebook ГПСУ в ответах пользователям указывает собственную трактовку - "Что касается детей граждан Украины - это лицо иностранец моложе 18 лет, при наличии документов, подтверждающих данный факт (например: оригинал, нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка и ксерокопия паспортного документа гражданина Украины)".

По данным издания, пассажиры до сих пор находятся в аэропорту Львова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Шмыгаль о закрытии границ: "Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила". ВИДЕО

Как известно, в конце августа Украина закрыла границы для въезда иностранцам.

Автор: 

граница (5264) иностранец (492) карантин (16729) Львов (4582) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
А родители, согласно логике пограничников, это те у кого дети младше 18 лет?))) Дальше они уже не родители?)))
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06.09.2020 12:15
+12
Янелоху 42 і він вже не син мамиРими.
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06.09.2020 12:09
+11
Отличный пример того, как люди, пишущие распоряжения и указы обязательные к исполнению не понимают того, что пишут.
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06.09.2020 12:05
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Правила форума Совет форумчан
Только о таких пунктиках написал в соседней ветке, и понеслась.
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06.09.2020 11:56 Ответить
Великий и могучий русский язык (в українській тут те ж саме): слово "дети" - это множественное число от "ребенок" (и тогда дейсвительно до 18 лет), но это еще и собирательное от "сын"/"дочь" во множественном числе (и тогда возраст неважен). Пусть филологи меня поправят.
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06.09.2020 11:59 Ответить
поправляю, не филолог -дейсвительно.
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06.09.2020 12:06 Ответить
Только что попытался погуглить. "Дитина" по мнеию википедии - это несовершеннолетний. Но "син" або "донька" - єто любого возраста. Является ли "дитина" собирательным от "син" або "донька" - это пусть филологи ответят.
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06.09.2020 12:11 Ответить
Мальчик… Разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень!



В аэропорту Львова застряли иностранцы, которые приехали к родителям: Госпогранслужба не считает их "детьми" - Цензор.НЕТ 1779

В аэропорту Львова застряли иностранцы, которые приехали к родителям: Госпогранслужба не считает их "детьми" - Цензор.НЕТ 1115
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06.09.2020 12:03 Ответить
Ну, правильно. Они ж не хасиды.
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06.09.2020 12:03 Ответить
Отличный пример того, как люди, пишущие распоряжения и указы обязательные к исполнению не понимают того, что пишут.
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06.09.2020 12:05 Ответить
Очень даже понимают, и делают все для создания негативной реакции к нашей Стране.
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06.09.2020 12:08 Ответить
А не для можливості брати хабарі?
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06.09.2020 12:24 Ответить
А брати хабар - це працювати безумовно на позитивний імідж країни. Нє?
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06.09.2020 14:12 Ответить
А хто вашим посадовцям каже брати хабарі? Європа, чи Америка? А може японці?
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06.09.2020 15:47 Ответить
Їм це дозволили 73 відсотки їхніх зебільних виборців.
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06.09.2020 16:33 Ответить
Так було з самого початку і не завтра закінчиться. Це називається стабільність і передбачуваність.
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06.09.2020 16:51 Ответить
Тоді що не так з моїм постом?
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06.09.2020 16:55 Ответить
Все так, я просто доповнив. Якщо не треба було то вибачаюсь.
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06.09.2020 17:00 Ответить
Доповнення сприйняв за звинувачення. А доповнювати треба.
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06.09.2020 18:05 Ответить
Дозволили не 73 відсотки, а всі 100 відсотків виборців, які за всі роки незалежності не протестували жодного разу проти використовуваної чиновниками практики розширеного тлумачення законодавства України!
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07.09.2020 01:33 Ответить
Ви проспали ці роки? А студенти і Революція на граніті? А протести за Чорновила і проти Кравчука? А Помаранчева революція? А різні Майдани? Те, що вас там не було, не означає, що там не було нікого. Просто протестували завжди активна меншість, яка це робить і сьогодні. А пасивна більшість вибирає клоунів, починаючи з Кравчука.
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07.09.2020 04:25 Ответить
Янелоху 42 і він вже не син мамиРими.
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06.09.2020 12:09 Ответить
Тоді нащо його сварили за пожиттєву стипендію "не-батьку"?
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06.09.2020 12:12 Ответить
Бо негоже дати стипендію батькові і не дати матері.
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06.09.2020 16:36 Ответить
За признание детьми - плата по таксе.
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06.09.2020 12:10 Ответить
Такой фигни много заложено и в законодательствах Украины и Московии и коммерсанты Судьи зарабатывают на этом не хило
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06.09.2020 12:11 Ответить
А родители, согласно логике пограничников, это те у кого дети младше 18 лет?))) Дальше они уже не родители?)))
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06.09.2020 12:15 Ответить
Ну тут немного другая логика. Согласно международным нормам, детьми считаются все, кто младше 18 лет. А с 18 они уже взрослые.
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06.09.2020 14:06 Ответить
Так во взаимосвязи со своими родителями они ДЕТИ или кто?)) Кто они для родителей, если едут к родителям?)))
"которые являются родителями или детьми гражданина Украины" После 18 лет они перестают быть детьми гражданина Украины?)))Источник: https://censor.net/ru/n3217823
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06.09.2020 17:19 Ответить
Родственники первой степени родства - сыновья либо дочери
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06.09.2020 22:14 Ответить
Прежде чем ВЫДУМЫВАТЬ, прочтите Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом1. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.
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07.09.2020 00:18 Ответить
маразм крепчал
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06.09.2020 12:16 Ответить
Интересно, а кто должен сопровождать детей, до 18 лет, иностранных граждан, которые едут к родителям, к гражданам Украины?)))
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06.09.2020 12:21 Ответить
Охорона?
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06.09.2020 12:26 Ответить
Да хоть кто))) Любой из сопровождающих не сможет пересечь границу))) Замкнутый круг)))
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06.09.2020 13:03 Ответить
Всё продумано для коррупции
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06.09.2020 12:35 Ответить
Треба мати дві пари родітєлєй. Одні в США, другі в Україні.
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06.09.2020 12:38 Ответить
Это наверно написано для разведенных родителей ну и окно для коррупции
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06.09.2020 12:42 Ответить
Для каких разведенных? На основании чего "сопровождающий" пересечет границу?))) Ему то по любому вьезд запрещен)))
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06.09.2020 13:00 Ответить
Як правило, супровід здійснюють працівники авіакомпанії. За додаткову плату.
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06.09.2020 20:09 Ответить
Мусора ублюдки малограмотные и жадные,
Родственники первой линии могут
Быть несовершеннолетними и совершеннолетними,
Дети , ребёнок и прочее не есть указание
На возраст,
Зегниды решили навариться и здесь
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06.09.2020 12:36 Ответить
Мусора конченые свох не пускают..хотя дня них свои это иудеи с песиками шинкари поганые
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06.09.2020 14:13 Ответить
Пока живы родители, все дети!
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06.09.2020 12:39 Ответить
Планету дожере бюрократія. І буде права.
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06.09.2020 12:40 Ответить
Как вы задолбали ,гребаным Савком, мои родители сейчас приехали ко мне , из Германии ,вообще ни каких проблем,приземлились ,через два часа были у меня . Вообще никаких проблем ,а как в Украину кто то въезжает начинается 😡
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06.09.2020 12:57 Ответить
Это уже не смешно. Страна приматов, мля.
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06.09.2020 12:57 Ответить
Дети - на всю жизнь, хоть в 60-70 лет. Если описана правда -это ужасно. Зачем такое делать? Еще одно доказательство неуправляемости и беззакония в стране. Зачем Украину так позорить перед всем миром?!
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06.09.2020 13:04 Ответить
С точки зрения Закона пограничники правы. Если сказано пускать детей, то это до 18 лет.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

Стаття 6. Дитина
1. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Кабмин виноват.
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06.09.2020 13:24 Ответить
Вы прочтите сначала постановление кабмина, а потом делайте выводы)))"2) доповнити
постанову пунктом 101 такого змісту:"101.
На час дії карантину в період з 00 год. 00 хв. 28 серпня 2020 р. до 00 год. 00
хв. 28 вересня 2020 р. забороняється:1) в'їзд на територію
України іноземцям та особам без громадянства, крім таких осіб, які:

є одним із
подружжя, батьками або дітьми громадянина України;"
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06.09.2020 17:45 Ответить
См. пункт первый - правовий статус дитини!
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06.09.2020 22:17 Ответить
Не надоело нести бред?))) Каким боком правовой статус РЕБЕНКА к ДЕТЯМ?))) Не путайте горячее с тяжелым)))
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07.09.2020 00:22 Ответить
Вы еще начните доказывать, что право наследования имеют только те дети, которые не достигли 18 лет)))
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07.09.2020 00:25 Ответить
А вот что говорит по этому поводу Министерство Юстиции)))
"ЩОДО ОБОВ'ЯЗКУ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ УТРИМУВАТИ СВОЇХ БАТЬКІВУтримання батьків дітьми є відповідною компенсацією за утримання і турботу, надану батьками дитині.
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07.09.2020 00:42 Ответить
это какой то зеленый дурдом
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06.09.2020 13:06 Ответить
Moto Gaz 63d7aaac Просто скоты ,нет слов😡
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06.09.2020 13:06 Ответить
Это же Украина Здесь любой начальник правит постановления договоры законы и т, п,
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06.09.2020 13:46 Ответить
В статье смешали мух и котлеты.
По факту в Украину запрещен на период карантина вьезд иностранцев. Так с какого хера пограничники должны впускать в страну иностранцев?!
Если бы родители этих детей ехали в сша/канаду/германию с визами, то при закрытых границах их бы тоже не пустили. Так что не вижу никакой проблемы с украинскими пограничниками, они поступили так же, как и их коллеги.
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06.09.2020 14:14 Ответить
Ти проблеми (суслика) не бачиш, а вона (він) є.
Ця проблема - пряма фальсифікація постанови уряду. Зустрічається часто-густо на всіх рівнях нашої мафіозної держави. Як раніше, так і зараз. Навіть закони ВРУ якісь клерки кардинально змінювали не раз БЕЗ голосування в ВРУ.

На засіданнях ВРУ ця проблема розглядалась не раз.
Але очевидного елементарного рішення позбутись цієї проблеми за допомогою хеш-функції (числа, яке вираховується зі всіх символів закону чи постанови), яка прикладається до закону, так і не було прийнято. Це прямо вказує на те, що нами править мафія по поняттях, а не по законах і їй вигідний цей законодавчий хаос.
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06.09.2020 14:30 Ответить
Интересно на тебя посмотреть если бы какой-то дебил не пускал тебя к заболевшей матери или если ей срочно необходима твоя помощь... или к отцу?!?!!!!!
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06.09.2020 16:27 Ответить
Батькам гроші привезли, а прикордонникам ні?
От непорядок!
"Надо ждать"

"Надо ждать"

"Надо ж дать!"
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06.09.2020 14:38 Ответить
"Все они имеют законные (согласно постановлению КМУ 641 от 27 августа 2020) основания для въезда в Украину как иностранные граждане, являющиеся родственниками первой линии граждан Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3217823"

Взагалі-то постанова КМУ від 27 серпня 2020 р. це постанова № 757. Постанова 641 це від 22 липня 2020.
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06.09.2020 14:39 Ответить
А Я голову ломаю, почему не получается найти оригинал указа.
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06.09.2020 15:09 Ответить
В аеропорту Львова застрягли іноземці, які приїхали до батьків: Держприкордонслужба не вважає їх "дітьми" - Цензор.НЕТ 5869
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06.09.2020 16:31 Ответить
В Канаду пускают родителей приехавших навестить взрослых детей
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06.09.2020 16:44 Ответить
Доки живі наші батьки - всі ми діти,незалежно від віку...
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06.09.2020 16:56 Ответить
Ще одні виродки.
Тобто, якщо діти мають більше 18 років, вони перестають для батьків бути дітьми ?
І батьки теж кудись діваються ?
Вони інші закони не пробували почитати ?
А коли на похорон чи на весілля відпускають і дають вихідні, там передбачено родичів, які відносяться до першої лінії, наприклад. І їм більше 18 років. А заповіт як складається ? Чи довіреність ? Там не вказується ступінь родинного зв*язку ? І, як правило, теж йдеться про всіх, кому більше 18-ти років. Але ж такі документи визнаються ?
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06.09.2020 20:06 Ответить
В Борисполі знайомого пропустили без проблем.
Це у Львові - альтернативно обдаровані прикордонники.
Добре, що я цього року не виривалася з коронопсихозом ... та ще й з українськими дебілами, які все спотворять через свою тупість.
Хай би ті люди подали колективний позов на цих придурків з відшкодуванням збитків.
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06.09.2020 20:12 Ответить
Українські прикордонники як були бидлом, так ним і залишились. Я в 2002-му році проїжджав український кордон і вирішив більше через нього не переїжджати. Такого хамства, бидлятства і тупості більше ніде в світі не зустрічав на ніякому кордоні, навіть в Африці.
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07.09.2020 01:23 Ответить
Всем идиотам, которые ссылаются на статус ребенка в Конституции, не мешало бы прочитать статью 51))
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07.09.2020 01:35 Ответить
Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
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07.09.2020 01:36 Ответить
 
 