Из 240 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 15 детей и 13 медиков, 47 человек госпитализированы, - Кличко

Количество зараженных коронавирусом в Киеве выросло за минувшие сутки на 240 человек, при этом 6 больных COVID-19 жителей столицы умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество больных коронавирусной болезнью в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 240 человек. Шестеро заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 240 киевлян.



На сегодня в столице уже 15 032 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 135 894 человека

Среди заболевших:

▫️123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет

▫️102 мужчины в возрасте от 21 до 86 лет

▫️6 девочек от 1 до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.



Заболели, в частности, 13 медработников.

В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.



Выздоровели за минувшие сутки 18 пациентов. Всего коронавирус преодолел 4731 житель Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Минздрав обнародовал пошаговый алгоритм действий в случае подозрения на COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 36, в Дарницком - 33. И 32 случая в Деснянском районе.



Не пренебрегайте правилами, будьте сознательными и осторожными! Берегите себя!" - рассказал Кличко.





