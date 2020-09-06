Из 240 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 15 детей и 13 медиков, 47 человек госпитализированы, - Кличко
Количество зараженных коронавирусом в Киеве выросло за минувшие сутки на 240 человек, при этом 6 больных COVID-19 жителей столицы умерли.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество больных коронавирусной болезнью в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 240 человек. Шестеро заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 240 киевлян.
На сегодня в столице уже 15 032 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших:
▫️123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет
▫️102 мужчины в возрасте от 21 до 86 лет
▫️6 девочек от 1 до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.
Заболели, в частности, 13 медработников.
В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 18 пациентов. Всего коронавирус преодолел 4731 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 36, в Дарницком - 33. И 32 случая в Деснянском районе.
Не пренебрегайте правилами, будьте сознательными и осторожными! Берегите себя!" - рассказал Кличко.
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