РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10201 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
815 1

Из 240 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 15 детей и 13 медиков, 47 человек госпитализированы, - Кличко

Из 240 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 15 детей и 13 медиков, 47 человек госпитализированы, - Кличко

Количество зараженных коронавирусом в Киеве выросло за минувшие сутки на 240 человек, при этом 6 больных COVID-19 жителей столицы умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество больных коронавирусной болезнью в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 240 человек. Шестеро заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 240 киевлян.

На сегодня в столице уже 15 032 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 107 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 135 894 человека

Среди заболевших:
▫️123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет
▫️102 мужчины в возрасте от 21 до 86 лет
▫️6 девочек от 1 до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.

Заболели, в частности, 13 медработников.

В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 18 пациентов. Всего коронавирус преодолел 4731 житель Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Минздрав обнародовал пошаговый алгоритм действий в случае подозрения на COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 36, в Дарницком - 33. И 32 случая в Деснянском районе.

Не пренебрегайте правилами, будьте сознательными и осторожными! Берегите себя!" - рассказал Кличко.

Из 240 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 15 детей и 13 медиков, 47 человек госпитализированы, - Кличко 01
Из 240 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 15 детей и 13 медиков, 47 человек госпитализированы, - Кличко 02
Из 240 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 15 детей и 13 медиков, 47 человек госпитализированы, - Кличко 03

Автор: 

карантин (16729) Киев (25502) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все йде чітко по плану.
Звезені з усього світу хворі - Відсутність стратегії держави - Різкий ріст кількості захворівших - Надзвичайний стан - Відміна виборів - Вибори разом з лугандоном (колись).
показать весь комментарий
06.09.2020 12:38 Ответить
 
 