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Марина Порошенко передала средства защиты от COVID-19 университету "Украина", где обучаются около тысячи студентов с инвалидностью

Супруга пятого президента Украины Марина Порошенко передала маски и санитайзеры студентам университета "Украина", который, по ее словам, является одним из немногих вузов, который создает все условия для обучения людей с инвалидностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности" в воскресенье, 6 сентября.

"Как известно, во время президентской каденции Петра Порошенко его супруга Марина активно занималась внедрением в Украине инклюзивного образования. Сейчас к вопросам социализации детей с особыми образовательными проблемами добавились еще и пробемы защиты от коронавируса. Тем более, что из государственного бюджета педагогам к началу нового учебного года на защиту от вируса власть не выделила ни одной гривни", - отмечается в сообщении.

"Это стало традицией для Фонда Порошенко - обеспечивать безопасность студентов и всех украинцев. Сегодня мы передали и средства личной безопасности - это маски и санитайзеры для университета, чтобы студенты могли лучше учиться и получать новые знания, чтобы потом вся страна гордилась такими замечательными специалистами, которые выходят из этих стен. Для меня лично важно, чтобы именно инклюзивное образование, которое является философией этого заведения, распространилось на все другие учебные заведения по всей Украине", - отметила она.

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Президент Открытого международного университета развития человека "Украина" Петр Таланчук рассказал, что сейчас в вузе учится около тысячи людей с инвалидностью. "Университет создавался для людей с инвалидностью в том числе", - отметил глава университета.

В политсиле напомнили, что П.Порошенко и фракция "ЕС" в парламенте требуют от властей ввести страхование педагогов от коронавируса, а также ввести дополнительную оплату труда в случае дополнительной нагрузки на педагогических работников в связи с пандемией. Депутаты уже зарегистрировали соответствующие законопроекты.

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Марина Порошенко передала средства защиты от COVID-19 университету Украина, где обучаются около тысячи студентов с инвалидностью 01
Марина Порошенко передала средства защиты от COVID-19 университету Украина, где обучаются около тысячи студентов с инвалидностью 02
Марина Порошенко передала средства защиты от COVID-19 университету Украина, где обучаются около тысячи студентов с инвалидностью 03

С начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами закупили более 130 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий населения.

"Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривень", - добавляют в "Евросолидарности".

Автор: 

Порошенко Марина (99) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+34
Зе-тыпилы сейчас начнут визжать "пиар.. пиар... пиар..."
А что же их неЛОХ миллионер, НИ ОДНОЙ гривны НЕ дал на "пиар"?
Даже по регионам на рекламу " Слуг" для выборов разъезжает за государственный счёт!
И папаше своему 2500 гривен урвал лишней пенсии.
КРОХОБОР!
За лишнуюю гривну удавиться готов.
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06.09.2020 12:58
+28
У мене запитання до зебілів. А чим допомогла перша ледя вашого Віслюка-міліонера?
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06.09.2020 12:57
+26
П'ятий президент України Петро Порошенко та Марина Порошенко подарували храму св. Ольги та Єлизавети у Львові сертифікат на 500 000 гривень для ремонту приміщення церкви.Марина Порошенко передала средства защиты от COVID-19 университету "Украина", где обучаются около тысячи студентов с инвалидностью - Цензор.НЕТ 4069
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06.09.2020 13:29
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PositanoМарина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету "Україна", де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю - Цензор.НЕТ 8235
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06.09.2020 17:01 Ответить
RiccioneМарина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету "Україна", де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю - Цензор.НЕТ 333
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06.09.2020 17:02 Ответить
Bari.Марина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету "Україна", де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю - Цензор.НЕТ 5360
Фотки сделаны в августе - сентябре. Эт тебе не пре/за У.
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06.09.2020 17:07 Ответить
П'ятий президент України Петро Порошенко та Марина Порошенко подарували храму св. Ольги та Єлизавети у Львові сертифікат на 500 000 гривень для ремонту приміщення церкви.Марина Порошенко передала средства защиты от COVID-19 университету "Украина", где обучаются около тысячи студентов с инвалидностью - Цензор.НЕТ 4069
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06.09.2020 13:29 Ответить
про этот Храм : https://planetofhotels.com/guide/ru/ukraina/lvov/kostyol-sv-elzhbety-vo-lvove

А сколько таких историй с пожертвованием от семьи Порошенко, про которые никто не знает. Часто одним из условий помощи от семьи Петра Алексеевича является тайна имени благотворителей. Но Небо все видит.
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06.09.2020 13:41 Ответить
Ты прав, небо видит, это наши с тобой деньги. Нам они возвращаются в виде подачки, чмо ты. Блокируйте, Я не благодеятель, это они на свои трудодни могут такое позволить. Молись на него и на нее. РАБ ТЫ. Если не так, прости.
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06.09.2020 21:06 Ответить
Мне все равно, что вы там думаете и какой вздор несете. "Уста говорят от избытка сердца" (Апостол Павел).
Из вашего выс*ра могу судить, что вы злобное, обиженное, завистливое, малодушное существо, никогда и никому не помогавшее ни за свои, ни за украденные деньги. А беретесь судить других...
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06.09.2020 23:03 Ответить
Респект!
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06.09.2020 13:34 Ответить
Эта..... б.... Да.
Марина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету "Україна", де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю - Цензор.НЕТ 6104
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06.09.2020 14:08 Ответить
С их деньгами они могут заставить себя питаться хорошей пищей, вести здоровый образ жизни. На генетическом уровне они родственники свиней.
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06.09.2020 14:54 Ответить
Вот мне самой удивительно!
Вот что им мешает?
Может, у них ума нет?
Или они просто крохоборы и жалеют деньги на тренеров, "визажистов-бровистов" и прочих "дезигнеров"?
Или, скорее всего, они просто ОБЯЗАНЫ нанимать, давать заказы, раздавать должности ТОЛЬКО СВОИМ, а свои - вот незадача - чисто дебилы.
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06.09.2020 15:27 Ответить
Ответ прост: дух творит формы. На своем ментальном уровне они - паразиты, глисты, способны только потреблять. Им не дано понять, что хорошее, культурное поведение, биологическая активность, хорошая физическая форма - это норма. Но они считают, что норма - это их ублюдочное поведение, образ жизни, неуемная жажда жрать-жрать-жрать... Подсознание определяет их формы.
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06.09.2020 15:56 Ответить
Да ты, парень, хамло. Тяжело на свете живется?
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06.09.2020 14:15 Ответить
А сколько лярдов твоё ***** сперло?
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06.09.2020 14:12 Ответить
А сколько?
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06.09.2020 14:16 Ответить
Шо то всё передают, только толку никакого, козлы.
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06.09.2020 14:35 Ответить
Зеленский ЧМО
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06.09.2020 14:40 Ответить
Да не иссякнет рука крадущего!!!!
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06.09.2020 14:56 Ответить
пора семейку сводить на лекцию о скромности...
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06.09.2020 15:10 Ответить
где тут крамола?спамить излишне...
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06.09.2020 15:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/468500 Конечно,от разрубленных огурцов и заброшенных мячиков в корзину,толку конечно больше.)
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06.09.2020 15:12 Ответить
Марина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету "Україна", де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю - Цензор.НЕТ 7565
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06.09.2020 16:03 Ответить
гречка не в моде
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06.09.2020 21:18 Ответить
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