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Депутат Бундестага Вадефул призвал Шредера уйти из бизнеса в РФ: "Если еще есть порядочность"

Депутат Бундестага Вадефул призвал Шредера уйти из бизнеса в РФ:

Заместитель главы парламентской фракции консервативного блока (ХДС/ХСС) в немецком Бундестаге Иоганн Вадефул призвал бывшего главу правительства ФРГ Герхарда Шредера оставить должности в бизнес-структурах Российской Федерации на фоне ситуации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Вадефул заявил изданию Tagesspiegel.

"Экс-канцлер Герхард Шредер должен немедленно отказаться от своих обязанностей и должностей в России", - заявил Вадефул.

Он отметил, что даже если Москва отрицает ответственность за отравление Навального, как это было с предыдущими убийствами критиков российского режима, бывший немецкий канцлер не может игнорировать это ни политически, ни морально. "Если Шредер все еще имеет политическую порядочность и восприятие ценностей, то дальнейшее сотрудничество с компаниями и учреждениями, которые зависят от такого правительства, для него невозможно", - сказал заместитель председателя парламентской фракции правящей политической силы.

По его мнению, продолжение сотрудничества означало бы, "что Шредер по меньшей мере воспринимает бесчеловечное поведение", а следовательно - "это было бы глубоко недостойным бывшего федерального канцлера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-канцлер Германии Шредер переизбран главой совета директоров "Роснефти"

Такую позицию разделяет и депутат от партии Зеленых Омид Нурипур. "Когда руководство СДПГ предостерегает от разговоров о новых санкциях против России в сложившейся ситуации, возникает вопрос о том, насколько Шредер все еще влияет на СДПГ сегодня", - отметил Нурипур.

Сам Шредер молчит и не хочет комментировать эту тему. Он имеет контракты на работу и входит в руководящие органы трех крупных российских компаний, подконтрольных Кремлю - "Роснефть" и Nord Stream AG (1 и 2), является одним из самых больших лоббистов Путина в Германии. За свои услуги получает только от "Роснефти" 600 тыс. долларов в год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ: Режим Путина должен быть лишен важнейшего источника доходов

Сейчас Шредер находится на службе в российских энергетических компаниях вдвое дольше, чем был федеральным канцлером. "Неизвестно, сколько денег он заработал своим обязательством за этот период", - отмечает газета и добавляет, что немецкое государство также выплачивает бывшему канцлеру пенсию. Шредер видит себя посредником, который культивирует диалог с Россией. За все годы он не сказал ни одного критического слова о главе российского государства Путине - ни в контексте войны в Украине, ни после убийства критиков Кремля в России, ни на фоне нападений на критиков режима за рубежом. Любимыми темами выступлений Шредера являются: требования отменить санкции, введенные ЕС из-за вмешательства России в Украину; надежность России как партнера в поставках энергии; утверждение, что мир и безопасность в Европе могут существовать только с Россией, забывая при этом об агрессивной роли Москвы на востоке Украины.

Как сообщалось, Меркель довольно резко отреагировала на выводы немецких экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен веществом группы "Новичок", однако пока еще отказалась объединять вопрос достройки газопровода Nord Stream 2 с этим преступлением. Навальный находится в берлинской клинике Шарите в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас

Автор: 

отравление (1583) Шредер Герхард (70) Бундестаг (223) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+19
Там где у шредера порядочность была...там уде давно хер вырос...
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06.09.2020 13:19
+9
Для агента Штази, честь и доблесть - это прислуживать *****.
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06.09.2020 13:25
+8
Подколол старика Шрёдера.
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06.09.2020 13:18
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Подколол старика Шрёдера.
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06.09.2020 13:18 Ответить
Ни одного, ни другого. Не моё ни быть немецким депутатом, ни немецким подкацапником.
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06.09.2020 13:23 Ответить
Так Вам ніхто й не пропонує. Він написав, що цей депутат хоче зайняти місце Шр..
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06.09.2020 13:30 Ответить
А я все на себе міряю.
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06.09.2020 13:31 Ответить
Пенсию я хочу, а работать не хочу.
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06.09.2020 13:31 Ответить
"на учёт я стану, а воевать - шиш с маслом!"
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06.09.2020 13:44 Ответить
Я и на учёт не стану.
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06.09.2020 13:51 Ответить
Маю велику підозру що деякі колишні високопосадовці отримують посади в газпромі та роснєфті за послуги рф за час їх перебування при владі.
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06.09.2020 14:11 Ответить
Сміливо підозру міняйте н -'впевненість'
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06.09.2020 14:52 Ответить
Я просто трохи делікатний.
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06.09.2020 16:50 Ответить
Нет, он метит на место *****
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06.09.2020 13:35 Ответить
Там где у шредера порядочность была...там уде давно хер вырос...
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06.09.2020 13:19 Ответить
Если была... Политики - это отборные подлецы и мерзавцы. Отборные!
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06.09.2020 13:36 Ответить
путін там виріс...
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06.09.2020 13:46 Ответить
А хто такий путін? Я знаю воШдя балалаєшників і звуть його *****. Це такий маленький окурок який смердить на весь світ.
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06.09.2020 14:00 Ответить
Наверное, Вы не совсем знаете фольклор... в народе это звучит так --- где была совесть, там вырос.... путин..)
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06.09.2020 14:44 Ответить
Вах слющай, какая парядочность?
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06.09.2020 13:20 Ответить
--- Господин Шредер, Вы же порядочный человек, и у вас --- репутация!
---Моя репутация не стоит 600 тыс долларов ежегодно!
(почти по фильму)
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06.09.2020 14:49 Ответить
Для агента Штази, честь и доблесть - это прислуживать *****.
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06.09.2020 13:25 Ответить
Та звичайно (!) о то зараз ця паскуда все кине, плюне в морду путеновi та піде з Газпрому! Спуститься на землю панове, ваша зупинка
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06.09.2020 13:26 Ответить
Тебе це хвилює ?? З якогось бодуна я тобі буду сповідатися тобi як та чому ??) я ж тебе не питаю чому ти не живеш в своєму Мухосраньску?)
А вороги где ?? Покажи! , На кацапню можеш не показувати - вони за умовчанням вороги
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06.09.2020 13:42 Ответить
і шльондєр ушол устидівшись закапав сльозою глаза...
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06.09.2020 13:26 Ответить
Депутат Бундестага Вадефул призвал Шредера уйти из бизнеса в РФ: "Если еще есть порядочность" - Нет! Шредертутка убедительнейшим образом доказал: у него - нет!
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06.09.2020 13:27 Ответить
Чого нема - того нема...
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06.09.2020 13:44 Ответить
Разве порядочный человек , пусть даже шпион, будет работать на изгоя- рашку?вообще , работать на рашку это позор. Это низко и непонятно. Ну как немец работает на зимбабве.
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06.09.2020 14:17 Ответить
Где шрек, а где порядочный человек? Отош...
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06.09.2020 14:20 Ответить
Типо, друг всех немцев Путин не намерен создавать для подружки Ангелы новое хлебное место.
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06.09.2020 13:30 Ответить
на фоне ситуации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.Источник:https://censor.net/ru/n3217829

А 7 років війни України з ********* його не бентежать.
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06.09.2020 13:31 Ответить
Та шось у них той Навальний викликав надмірне збудження.
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06.09.2020 13:32 Ответить
Просто поняли , что кроме войны в Украине , **** может и в Германии нагадить . И оско заиграло
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06.09.2020 13:37 Ответить
Так вони розгублені. Вийшли в черговий раз на *****, потрібно б по розуму вже гасити його, а вони "поток-2" будують. Роздвоєння особистості.
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06.09.2020 13:38 Ответить
- Я,я! Іх бін січас всьо брошу і піду на пєнсію! ))) Тільки сп2 з Ангелою добудуємо і відразу капітулірен.
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06.09.2020 13:34 Ответить
петька, ты видишь к чему призывают коллегу, совсем чокнулись....
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06.09.2020 13:37 Ответить
Кого он призывает? Эта проститутка шредер уже давно морально деградировал.
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06.09.2020 13:37 Ответить
Плебейское происхождение дает право шредеру не заклиниваться на какой то морали, бабло не пахнет.
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06.09.2020 13:39 Ответить
No need to run and hide
It's a wonderful, wonderful life
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06.09.2020 13:41 Ответить
Главное - прозвучали первые голоса в адрес беспринципной проститутки херра Шрёдера!
Дальше будет жёстче.
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06.09.2020 13:43 Ответить
не дадут спокойно умереть
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06.09.2020 13:45 Ответить
Пруссия и РАБссия это одно и тоже,единственный кто это любил,был Адольф Алоизыч,раскусивший этих Хмырей в ноябре 1940 года...
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06.09.2020 13:47 Ответить
причем тут пруссия, это последствия оккупации чекистами ГДР.
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06.09.2020 14:25 Ответить
На РАБссии говорят можем повторить....,если повторите,то на РАБссии останутся только олени и зайцы,и еще кое какие животные в Тайге и Тундре...
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06.09.2020 13:55 Ответить
А мне просто интересно
Как можно принимать бабло от кгбэшной твари?! Мэркэльша, походу, раздумувает...) Ну-ну...
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06.09.2020 13:59 Ответить
Его папаша, убитый советами в Румынии, в гробу уже давно вентилятор изображает...
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06.09.2020 14:06 Ответить
Депутат Бундестагу Вадефул закликав Шредера піти з бізнесу в РФ: "Якщо ще є порядність" - Цензор.НЕТ 7587
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06.09.2020 14:41 Ответить
************! Ну при чом тут стрелочник Шрёдер? Делайте эмбарго на уровне правительства, праститутки.
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06.09.2020 14:57 Ответить
"Депутат Бундестага Вадефул призвал Шредера уйти из бизнеса в РФ: "Если еще есть порядочность""

Уй, ежкин кот, "порядочность".
Все знают, что деньги не пахнут, а большие деньги, как известно, например, "бубочкам", источают только дивный аромат.
Конечно, Шредер предпочитал бы быть вечным канцлером, получать кредиты от "спонсоров" (как Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс получал кредиты от КПК), но "за неимением гербовой пишем на простой".

Вот, например, живет у меня на дереве поссум, назвали мы его Васей.
Вася, конечно, предпочитает обожрать с моих деревьев персик, или абрикос, или айву.
Но за неимением оных Вася охотно жрет яблочный огрызок, которым мы его подкармливаем.
Почему мы подкармливаем огрызками Васю?
Потому что иначе Вася держит нас в заложниках, начинает объедать камелию, а на это мы согласиться не можем никак. Мы согласны отдать Васе персики и абрикосы, но вот отдать Васе на пожирание камелию - извините.
И потому мы ведемся на Васин шантаж и кормим огрызками Васю.

Вот так и политики: если они не могут брать кредиты, продавая страну иностранным агентам, раздавая затем кредиты своим прикормленным компаниям и содержа армию госслужащих-бездельников, то политики согласны брать деньги у того, кто дает,, и брать столько денег , сколько дают.
Правда, в отличие от поссума Васи, который симпатичен и застенчив, и которого мы любим за его скромность, политики нифига не кьют и под защитой государства, в отличие от Васи, не находятся, потому как политик, в отличие от поссума, не является представителем редкого вида..
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06.09.2020 15:09 Ответить
Когда замешаны очень большие бабки то порядочность как правило и рядом не стоит....
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06.09.2020 15:19 Ответить
Шредер продажная, беспринципная проститутка, каких много в Германии и Европе.
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06.09.2020 15:27 Ответить
Меркіль на другий день після відставки буде в РФ на утриманні Газпрому, як вдячність за підтримку ...яка-така порядність?? Росія та Германія завжди ділили Світ разом...таємними угодами...чи треба нагадувати 39 рік?
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06.09.2020 15:29 Ответить
Если у руководства Германии осталась порядочность, то они должны немедленно отказаться от "СП-2".
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06.09.2020 15:35 Ответить
Актрисы из немецких фильмов для взрослых нервно курят в стороне, с презрением поглядывая на проститутку Шредера.
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06.09.2020 15:38 Ответить
Большие деньги и порядочность вещи несовместимые, по крайней мере у нас и в России.
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06.09.2020 16:15 Ответить
Большие деньги и порядочность вещи несовместимые.
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06.09.2020 16:16 Ответить
Это у кого депутат Бундестага от Христианской партии пытается найти порядочность? У Гришки ? Насмешил. Этот Гришка вылез из грязи в мрази. Поэтому деньги от диктатора вовы для него не пахнут. Менял баб как перчатки. Ни с одной не имел собственных детей, чтобы не платить алименты. Вовик Путлер в знак большой дружбы подарил ему и его жене (в то время Дорис Копф), несколько лет назад двух детей из детского дома в Питере. Как щенят. Сам выбирал. Ок, рада очень , что детям повезло. Но, после развода дети остались у Дорис. Сейчас живет, то что известно, с шестой женой. Принадлежит к партии социалистов. Все партии,у которых флаги красного цвета в Германии, больше или меньше, но друзья вовика обнуленного. Социал- демократы, Левые, Альтернатива для Германии. Достаточно много членов партии Шрёдера являются полезными идиотами вовика и постоянно торчат в России на всяких Диалогах с Западом. Так что, Гришка - еще тот "тертый орешек". Ссы в глаза, скажет божья роса.
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06.09.2020 19:18 Ответить
В публичном доме у него гораздо больше шансов призвать сотрудниц к целомудрию и святости.
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07.09.2020 00:56 Ответить
 
 