"Депутат Бундестага Вадефул призвал Шредера уйти из бизнеса в РФ: "Если еще есть порядочность""

Заместитель главы парламентской фракции консервативного блока (ХДС/ХСС) в немецком Бундестаге Иоганн Вадефул призвал бывшего главу правительства ФРГ Герхарда Шредера оставить должности в бизнес-структурах Российской Федерации на фоне ситуации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Вадефул заявил изданию Tagesspiegel.

"Экс-канцлер Герхард Шредер должен немедленно отказаться от своих обязанностей и должностей в России", - заявил Вадефул.

Он отметил, что даже если Москва отрицает ответственность за отравление Навального, как это было с предыдущими убийствами критиков российского режима, бывший немецкий канцлер не может игнорировать это ни политически, ни морально. "Если Шредер все еще имеет политическую порядочность и восприятие ценностей, то дальнейшее сотрудничество с компаниями и учреждениями, которые зависят от такого правительства, для него невозможно", - сказал заместитель председателя парламентской фракции правящей политической силы.

По его мнению, продолжение сотрудничества означало бы, "что Шредер по меньшей мере воспринимает бесчеловечное поведение", а следовательно - "это было бы глубоко недостойным бывшего федерального канцлера".

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Такую позицию разделяет и депутат от партии Зеленых Омид Нурипур. "Когда руководство СДПГ предостерегает от разговоров о новых санкциях против России в сложившейся ситуации, возникает вопрос о том, насколько Шредер все еще влияет на СДПГ сегодня", - отметил Нурипур.

Сам Шредер молчит и не хочет комментировать эту тему. Он имеет контракты на работу и входит в руководящие органы трех крупных российских компаний, подконтрольных Кремлю - "Роснефть" и Nord Stream AG (1 и 2), является одним из самых больших лоббистов Путина в Германии. За свои услуги получает только от "Роснефти" 600 тыс. долларов в год.

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Сейчас Шредер находится на службе в российских энергетических компаниях вдвое дольше, чем был федеральным канцлером. "Неизвестно, сколько денег он заработал своим обязательством за этот период", - отмечает газета и добавляет, что немецкое государство также выплачивает бывшему канцлеру пенсию. Шредер видит себя посредником, который культивирует диалог с Россией. За все годы он не сказал ни одного критического слова о главе российского государства Путине - ни в контексте войны в Украине, ни после убийства критиков Кремля в России, ни на фоне нападений на критиков режима за рубежом. Любимыми темами выступлений Шредера являются: требования отменить санкции, введенные ЕС из-за вмешательства России в Украину; надежность России как партнера в поставках энергии; утверждение, что мир и безопасность в Европе могут существовать только с Россией, забывая при этом об агрессивной роли Москвы на востоке Украины.

Как сообщалось, Меркель довольно резко отреагировала на выводы немецких экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен веществом группы "Новичок", однако пока еще отказалась объединять вопрос достройки газопровода Nord Stream 2 с этим преступлением. Навальный находится в берлинской клинике Шарите в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

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