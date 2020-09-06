Депутат Бундестага Вадефул призвал Шредера уйти из бизнеса в РФ: "Если еще есть порядочность"
Заместитель главы парламентской фракции консервативного блока (ХДС/ХСС) в немецком Бундестаге Иоганн Вадефул призвал бывшего главу правительства ФРГ Герхарда Шредера оставить должности в бизнес-структурах Российской Федерации на фоне ситуации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Вадефул заявил изданию Tagesspiegel.
"Экс-канцлер Герхард Шредер должен немедленно отказаться от своих обязанностей и должностей в России", - заявил Вадефул.
Он отметил, что даже если Москва отрицает ответственность за отравление Навального, как это было с предыдущими убийствами критиков российского режима, бывший немецкий канцлер не может игнорировать это ни политически, ни морально. "Если Шредер все еще имеет политическую порядочность и восприятие ценностей, то дальнейшее сотрудничество с компаниями и учреждениями, которые зависят от такого правительства, для него невозможно", - сказал заместитель председателя парламентской фракции правящей политической силы.
По его мнению, продолжение сотрудничества означало бы, "что Шредер по меньшей мере воспринимает бесчеловечное поведение", а следовательно - "это было бы глубоко недостойным бывшего федерального канцлера".
Такую позицию разделяет и депутат от партии Зеленых Омид Нурипур. "Когда руководство СДПГ предостерегает от разговоров о новых санкциях против России в сложившейся ситуации, возникает вопрос о том, насколько Шредер все еще влияет на СДПГ сегодня", - отметил Нурипур.
Сам Шредер молчит и не хочет комментировать эту тему. Он имеет контракты на работу и входит в руководящие органы трех крупных российских компаний, подконтрольных Кремлю - "Роснефть" и Nord Stream AG (1 и 2), является одним из самых больших лоббистов Путина в Германии. За свои услуги получает только от "Роснефти" 600 тыс. долларов в год.
Сейчас Шредер находится на службе в российских энергетических компаниях вдвое дольше, чем был федеральным канцлером. "Неизвестно, сколько денег он заработал своим обязательством за этот период", - отмечает газета и добавляет, что немецкое государство также выплачивает бывшему канцлеру пенсию. Шредер видит себя посредником, который культивирует диалог с Россией. За все годы он не сказал ни одного критического слова о главе российского государства Путине - ни в контексте войны в Украине, ни после убийства критиков Кремля в России, ни на фоне нападений на критиков режима за рубежом. Любимыми темами выступлений Шредера являются: требования отменить санкции, введенные ЕС из-за вмешательства России в Украину; надежность России как партнера в поставках энергии; утверждение, что мир и безопасность в Европе могут существовать только с Россией, забывая при этом об агрессивной роли Москвы на востоке Украины.
Как сообщалось, Меркель довольно резко отреагировала на выводы немецких экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен веществом группы "Новичок", однако пока еще отказалась объединять вопрос достройки газопровода Nord Stream 2 с этим преступлением. Навальный находится в берлинской клинике Шарите в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
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(почти по фильму)
А вороги где ?? Покажи! , На кацапню можеш не показувати - вони за умовчанням вороги
А 7 років війни України з ********* його не бентежать.
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Дальше будет жёстче.
Как можно принимать бабло от кгбэшной твари?! Мэркэльша, походу, раздумувает...) Ну-ну...
Уй, ежкин кот, "порядочность".
Все знают, что деньги не пахнут, а большие деньги, как известно, например, "бубочкам", источают только дивный аромат.
Конечно, Шредер предпочитал бы быть вечным канцлером, получать кредиты от "спонсоров" (как Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс получал кредиты от КПК), но "за неимением гербовой пишем на простой".
Вот, например, живет у меня на дереве поссум, назвали мы его Васей.
Вася, конечно, предпочитает обожрать с моих деревьев персик, или абрикос, или айву.
Но за неимением оных Вася охотно жрет яблочный огрызок, которым мы его подкармливаем.
Почему мы подкармливаем огрызками Васю?
Потому что иначе Вася держит нас в заложниках, начинает объедать камелию, а на это мы согласиться не можем никак. Мы согласны отдать Васе персики и абрикосы, но вот отдать Васе на пожирание камелию - извините.
И потому мы ведемся на Васин шантаж и кормим огрызками Васю.
Вот так и политики: если они не могут брать кредиты, продавая страну иностранным агентам, раздавая затем кредиты своим прикормленным компаниям и содержа армию госслужащих-бездельников, то политики согласны брать деньги у того, кто дает,, и брать столько денег , сколько дают.
Правда, в отличие от поссума Васи, который симпатичен и застенчив, и которого мы любим за его скромность, политики нифига не кьют и под защитой государства, в отличие от Васи, не находятся, потому как политик, в отличие от поссума, не является представителем редкого вида..