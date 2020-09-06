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Новости Подписание ассоциации с ЕС
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Обновление Соглашения об ассоциации, интеграция в цифровой рынок и сдерживание агрессии РФ: Кулеба озвучил повестку дня саммита Украина-ЕС

Обновление Соглашения об ассоциации, интеграция в цифровой рынок и сдерживание агрессии РФ: Кулеба озвучил повестку дня саммита Украина-ЕС

Киев готовится к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября 2020 года. На повестке дня широкий круг вопросов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Моя коллега, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина очень энергично занимается подготовкой этого саммита и наполнением его таким мощным содержанием", - сказал он.

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Кулеба отметил, что европейская интеграция Украины - это настолько масштабный процесс, что его нельзя сузить до чего-то одного.

"Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии", - сообщил он.

Автор: 

ассоциация (973) саммит (1170) Евросоюз (17113) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Зелені вилупки так "оновлять" угоду про асоціацію з ЄС, що вона взагалі буде анульована...
Обновление Соглашения об ассоциации, интеграция в цифровой рынок и сдерживание агрессии РФ: Кулеба озвучил повестку дня саммита Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 938
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06.09.2020 13:33
+1
Будуть просити у ЄС кредити і розширення квот, санкції для рашки, Північний потік скасувати, кроки вступу в НАТО. Зміст стандартний.
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06.09.2020 13:42
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"обновления Соглашегия об ассоциации с ЕС"- а можна з цього місця докладніше?
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06.09.2020 13:27 Ответить
Та як би не розірвали.
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06.09.2020 13:34 Ответить
От і я про те...
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06.09.2020 13:39 Ответить
Будуть просити у ЄС кредити і розширення квот, санкції для рашки, Північний потік скасувати, кроки вступу в НАТО. Зміст стандартний.
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06.09.2020 13:42 Ответить
Головне питання - преференції для бізнесу Ігор Валєріча та інших спонсорів Буратіни на ринку ЕС. Ну і стандартний набір бла-бла "про санкції", який нікому не потрібен.
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06.09.2020 14:36 Ответить
Зелені вилупки так "оновлять" угоду про асоціацію з ЄС, що вона взагалі буде анульована...
Обновление Соглашения об ассоциации, интеграция в цифровой рынок и сдерживание агрессии РФ: Кулеба озвучил повестку дня саммита Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 938
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06.09.2020 13:33 Ответить
А заглянутьхуйлувглаза?
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06.09.2020 13:58 Ответить
Кулеба опять позовет бомбардировщики США для пролета над Крещатиком,помашут крыльями и курс на Москву....
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06.09.2020 14:00 Ответить
Ты РАБссия нас не бойся...
Мы тебя не тронем...
Крым Донбасс вернем...
Мирным способом путем...
В глаза бестыжие.....
Тебе посмотрим...
И снова в бой пойдем...
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06.09.2020 14:06 Ответить
Ukraina nekogda ne vstupit v EU. Eche v 1994 y. opredelilis chto nikakie xUSSR republics (krome pribaltici) ne pustyat suda. Nam hvataet sidyashih na shei i pribaltici i Italy i Greece. Ukraina s Belarus nujni tolko kak bufernaya zone beetwen EU i Russia.
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07.09.2020 01:34 Ответить
 
 