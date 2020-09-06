Обновление Соглашения об ассоциации, интеграция в цифровой рынок и сдерживание агрессии РФ: Кулеба озвучил повестку дня саммита Украина-ЕС
Киев готовится к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября 2020 года. На повестке дня широкий круг вопросов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Моя коллега, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина очень энергично занимается подготовкой этого саммита и наполнением его таким мощным содержанием", - сказал он.
Кулеба отметил, что европейская интеграция Украины - это настолько масштабный процесс, что его нельзя сузить до чего-то одного.
"Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии", - сообщил он.
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