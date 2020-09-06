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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 вспыхнул в школе на Виннитчине: у четверых учителей подтвердился диагноз, еще у семерых подозрение на коронавирусную инфекцию

COVID-19 вспыхнул в школе на Виннитчине: у четверых учителей подтвердился диагноз, еще у семерых подозрение на коронавирусную инфекцию

Средние и старшие классы Павловской общеобразовательной школы (Винницкая область) временно переходят на дистанционное обучение.

Об этом рассказал Павловский сельский голова Виктор Кособуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на kalynivka.city

"Двое учителей школы лечатся от COVID-19, еще у двух болезнь подтвердили в течение последних суток, а у семи наблюдается высокая температура, признаки острой респираторной инфекции и подозрение на коронавирусную инфекцию. Учитывая ситуацию, средние и старшие классы переводим на дистанционное обучение до 11 сентября. С младшими классами определяемся. Ученики этих классов не контактируют с учителями старших классов. Никто из учителей младших классов не заболел. Если такая ситуация сохранится, то младшие классы будут учиться в обычном режиме", - рассказал сельский голова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В четырех школах и двух детсадах Николаева обнаружили коронавирус, - ОГА

Автор: 

Винницкая область (1033) карантин (16729) школа (3012) учитель (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Корона шагаєт по странє.
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06.09.2020 14:06
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Школы, бурситеты... Понеслось, ля! COVID-19 вспыхнул в школе на Виннитчине: у четверых учителей подтвердился диагноз, еще у семерых подозрение на коронавирусную инфекцию - Цензор.НЕТ 9350
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06.09.2020 14:05 Ответить
Корона шагаєт по странє.
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06.09.2020 14:06 Ответить
Была,конечно,слабая надежда,что этого не случится.Однако разум и практика говорили,что это скорее всего будет.
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06.09.2020 14:33 Ответить
Примарна надія, звісно,була. Але,й чітке розуміння,як розвиватиметься ситуація,й які наслідки, теж були...
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06.09.2020 14:49 Ответить
Нічого дивного ,досі недіється...Все,це,цілковито зумовлене наявними обставинами....Бажали глобально інфікувати Україну COVID-19 спалахнув у школі на Вінниччині: у чотирьох вчителів підтвердився діагноз, ще у сімох підозра на коронавірусну інфекцію - Цензор.НЕТ 2668 Маємо
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06.09.2020 14:47 Ответить
Николаев. 4 школы 3 детсада.
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06.09.2020 15:20 Ответить
В нашей школе на 1м Сентября только несколько учеников и родителей были в масках. Из учителей--никто.
Сейчас в классах в масках единицы учеников. Учителя-без масок.
Уже были случаи, когда учителя требовали снять маски тех, у кого они были...
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06.09.2020 15:54 Ответить
Ковидианские хроники ......Вспышка слева!
https://censor.net/video_news/3196737/v_kieve_zafiksirovali_tri_novyh_vspyshki_zabolevaniya_covid19_klichko_video?fbclid=IwAR04WH4ERTfCto9o_Knx56-iPiHJoFR8G78Na87oPVMjArR8SOzqWaX3lTQ
Краткое содержание за 20.05.20 - "Об очагах, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука", - сказал Кличко.
Так, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий"
Вау! Это же совсем рядом, 100метров! Таки посмотреть не помешает.
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.
Как свидетельствует самый достоверный свидетель вспышка на Серпова проходит так: а) Первый день - скорые с мигалками, менты с мигалками, куева туча непонятного народу б) Второй день (на фото) - палатка под домом плюс противовирусные красно-белые ленты на деревьях. Жильцы ходят туды-сюды молча и без претензий.
В декорациях и режиссуре отчетлива видна наша мелкая жлобоватость и полное пренебрежение зрителем. Сравним с погрузкой погрузчиком манекена под простыней в фуру для трупов в Нью-Йорке. Вспомним фотки верениц гробов из Италии! То настоящее Искусство! А у нас? Просто стыдно, ей-богу......COVID-19 спалахнув у школі на Вінниччині: у чотирьох вчителів підтвердився діагноз, ще у сімох підозра на коронавірусну інфекцію - Цензор.НЕТ 4831
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06.09.2020 15:59 Ответить
На ночной клуб, казино, фитнес, институт слабо наехать. Так давай на детей и беззащитных жителей общаг нападать. Подлые трусливые твари ковидные. А местная проваравашаяся власть на крючке стыдливо молчит. Меры Черкас, Тернополя, Днепра не молчат криминала на них нет . Меры за ковид проворовашиеся меры.
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06.09.2020 17:04 Ответить
С чего это и при таком раскладе Вирус исчезнет?
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06.09.2020 22:30 Ответить
 
 