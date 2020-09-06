COVID-19 вспыхнул в школе на Виннитчине: у четверых учителей подтвердился диагноз, еще у семерых подозрение на коронавирусную инфекцию

Средние и старшие классы Павловской общеобразовательной школы (Винницкая область) временно переходят на дистанционное обучение.

Об этом рассказал Павловский сельский голова Виктор Кособуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на kalynivka.city.

"Двое учителей школы лечатся от COVID-19, еще у двух болезнь подтвердили в течение последних суток, а у семи наблюдается высокая температура, признаки острой респираторной инфекции и подозрение на коронавирусную инфекцию. Учитывая ситуацию, средние и старшие классы переводим на дистанционное обучение до 11 сентября. С младшими классами определяемся. Ученики этих классов не контактируют с учителями старших классов. Никто из учителей младших классов не заболел. Если такая ситуация сохранится, то младшие классы будут учиться в обычном режиме", - рассказал сельский голова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В четырех школах и двух детсадах Николаева обнаружили коронавирус, - ОГА