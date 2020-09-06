COVID-19 вспыхнул в школе на Виннитчине: у четверых учителей подтвердился диагноз, еще у семерых подозрение на коронавирусную инфекцию
Средние и старшие классы Павловской общеобразовательной школы (Винницкая область) временно переходят на дистанционное обучение.
Об этом рассказал Павловский сельский голова Виктор Кособуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на kalynivka.city.
"Двое учителей школы лечатся от COVID-19, еще у двух болезнь подтвердили в течение последних суток, а у семи наблюдается высокая температура, признаки острой респираторной инфекции и подозрение на коронавирусную инфекцию. Учитывая ситуацию, средние и старшие классы переводим на дистанционное обучение до 11 сентября. С младшими классами определяемся. Ученики этих классов не контактируют с учителями старших классов. Никто из учителей младших классов не заболел. Если такая ситуация сохранится, то младшие классы будут учиться в обычном режиме", - рассказал сельский голова.
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Сейчас в классах в масках единицы учеников. Учителя-без масок.
Уже были случаи, когда учителя требовали снять маски тех, у кого они были...
https://censor.net/video_news/3196737/v_kieve_zafiksirovali_tri_novyh_vspyshki_zabolevaniya_covid19_klichko_video?fbclid=IwAR04WH4ERTfCto9o_Knx56-iPiHJoFR8G78Na87oPVMjArR8SOzqWaX3lTQ
Краткое содержание за 20.05.20 - "Об очагах, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука", - сказал Кличко.
Так, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий"
Вау! Это же совсем рядом, 100метров! Таки посмотреть не помешает.
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.
Как свидетельствует самый достоверный свидетель вспышка на Серпова проходит так: а) Первый день - скорые с мигалками, менты с мигалками, куева туча непонятного народу б) Второй день (на фото) - палатка под домом плюс противовирусные красно-белые ленты на деревьях. Жильцы ходят туды-сюды молча и без претензий.
В декорациях и режиссуре отчетлива видна наша мелкая жлобоватость и полное пренебрежение зрителем. Сравним с погрузкой погрузчиком манекена под простыней в фуру для трупов в Нью-Йорке. Вспомним фотки верениц гробов из Италии! То настоящее Искусство! А у нас? Просто стыдно, ей-богу......