РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11385 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
39 921 180

"Есть интересный расклад на Киевские выборы!": Богдан заинтриговал фотографией с Саакашвили. ФОТО

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал фотографию с Председателем исполкома Национального комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили и намекнул на их возможное сотрудничество на местных выборах в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию с соответствующим комментарием Богдан опубликовал на своей странице в Facebook

Есть интересный расклад на Киевские выборы!: Богдан заинтриговал фотографией с Саакашвили 01

А также и Саакашвили, написав: "В центре у нас настоящая киевлянка в 5-м поколении и мы говорим о киевских выборах".

Есть интересный расклад на Киевские выборы!: Богдан заинтриговал фотографией с Саакашвили 02

Читайте на "Цензор.НЕТ" статью Юрия Бутусова "Богдан и Саакашвили вместе угрожают Зеленскому разорвать Ермака"

Встречу прокомментировала и присутствующая на фото нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, написав в своем Facebook: "Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании".

Автор: 

местные выборы (2752) Саакашвили Михеил (3307) Богдан Андрей (384) Елизавета Ясько (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+49
кстати, сулугуни! где реформы бл? ты куда зашухерился реформатор сраный?
показать весь комментарий
06.09.2020 14:19
+43
"Есть интересный расклад на Киевские выборы!": Богдан заинтриговал фотографией с Саакашвили - Цензор.НЕТ 5527
показать весь комментарий
06.09.2020 14:36
+40
Выходит Верещук ЗРЯ ВИСЕЛА НА КРАНЕ , нарушая технику безопасности? 😀😀😀
показать весь комментарий
06.09.2020 14:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
То есть это "ранний феодализм, поощрение пищей", и нажраться - это символ успеха для них?
показать весь комментарий
06.09.2020 15:10 Ответить
Ну щось типу того..
показать весь комментарий
06.09.2020 15:37 Ответить
Гаранта незабаром жодний об'єктив крупним планом не візьме. Будуть, як пазли, складать по фрагментам. Це я про медіа, а ви про що...
показать весь комментарий
06.09.2020 15:00 Ответить
Саакашвилли - друг США и личний враг *****.
Враг моего врага - мой друг.
Может потому соевий и чорт вивезли его в Польшу. Но действуя таким образом они себя полность спалили и показали свою истиную ********** суть
показать весь комментарий
06.09.2020 14:58 Ответить
https://youtu.be/F11-pIxJN3c

"Є цікавий розклад на Київські вибори!": Богдан заінтригував фотографією з Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9155
показать весь комментарий
06.09.2020 15:18 Ответить
не смеши
при нинешнеем развитии техники, я сделаю 1/1 не то что твой голос, но и твой длинний лживий язик в моей заднице
или ти думаеш на лубянке платят бабки просто за разведение аквариумних рибок
показать весь комментарий
06.09.2020 15:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/219619 - "при нинешнеем........длинний лживий язик в моей заднице"

Ментальність не сховаєш....... Наочний засіб => Як впізнати свиноруса.
показать весь комментарий
06.09.2020 15:58 Ответить
У вонючего кацапского бидла пердаки подгорают при одном упомининии Саакашвилли.
Воняет от тебя *********** грязними носками
показать весь комментарий
06.09.2020 22:53 Ответить
Не грузи думалку порожняком, конюх ты рязанский. Затихарся в своём приходе кислых щей и выучи, для начала, со своими недоношенными братьями по разуму фамилию "Саакашвилли", и не только.
показать весь комментарий
06.09.2020 23:15 Ответить
кацапская грязная швайне
показать весь комментарий
19.09.2020 17:37 Ответить
Короче анекдот ... бурят с грузином подцепили новую сосну и решили её напоить .......... дальше у кого какая фантазия
показать весь комментарий
06.09.2020 14:59 Ответить
Очень миловидная девушка Лиза: Богдан портит своей бурятской рожей эстетичную ауру пани Ясько.
показать весь комментарий
07.09.2020 05:56 Ответить
свыноносый еще хочет трошки посрать
показать весь комментарий
06.09.2020 15:00 Ответить
Богдан остаётся другом Зе.Гражданин Корейко попытается обвести Михо вокруг пальца.То что намутили Богдан и К с законом о продаже земли ,иначе как экспоприацией земли у простых пайщиков назвать нельзя.
показать весь комментарий
06.09.2020 15:00 Ответить
саака переобувается на лету)
показать весь комментарий
06.09.2020 15:07 Ответить
Почему?
У них с Богданом одни и те же спонсоры.
Что им делить то, кроме Одесской таможни?
показать весь комментарий
06.09.2020 15:11 Ответить
Минуточку! Эта Чхурчхела сказала что улетает в скои сладкие горы. В Грузию. Оно, что, опять *******? Впрочем, как всегда, оно поюзало лохам по ушам и осталось в Украине.
показать весь комментарий
06.09.2020 15:11 Ответить
Его к вечеру попустило и оно передумало.
показать весь комментарий
06.09.2020 15:13 Ответить
Полагаю, что он понял, что в Грузии его ждет тюрьма, а в Европу Николозовича не берут почему-то.
И в США не берут, и в Китай.
Не знаю, почему.
Может, там своих таких полно?
показать весь комментарий
06.09.2020 15:16 Ответить
Николозович понял, что в Грузии его ждут нары без разговоров.
Так что остался в Украине, хотя ему и страшно.
Пошел за прикрытием к Богдану, тому тоже страшно, у него Теслу сожгли.
Но европейские спонсоры Богдана и Николозовича сказали, что в Европу им ходу нет (там такого гуана и без них хватает), так что чтобы служили в Украине, куда их спонсоры поставили, и не волнует спонсоров, на фарш Богдана с Николозовичем ОПЗЖ прокрутит, или на шаурму употребит...
Тяжела судьба холуев.
показать весь комментарий
06.09.2020 15:15 Ответить
герр Альте Зольдат, вашим постом про "Чурчхеллу, улетающую в свои сладкие горы" Вы мне сделали убойный выпуск передачи "В гостях у смеха".

Откройте секрет, где можно было научиться такому убийственному, острому как Золингеновская бритва сарказму?

Где и что научило такому юмору, который распиливает, как циркулярная скоростная пила :

люди и общество на малой родине где-то в Сумах или в Одессе, университетский клуб КВН, служба в цирковой советской армии эпохи страны дураков ?

Респектище ! Всегда испытываю сильный соблазн совершить плагиат ваших перлов, но как бывший юрист, с зубовным скрежетом уважаю ваши авторские права.
показать весь комментарий
07.09.2020 05:48 Ответить
Оно конечно гран мерси за комплемант.
Как вам ответить, друг мой, я даже теряюсь. Жизнь лучший педагог для человека. Опять же профессия военного врача психиатра, со службой естественно и в СА и в ВСУ, малая Родина это Грузия, хотя корни все украиенские, от дедов и прадедов по отцовской линии, слобожанщина и Бахмут, в детстве участвовал в школьной самодеятельности, обожаю театр, особенно киевскую оперету, и с лет с пяти не растаюсь с книгами, не Л.И. Брежнева естественно, с К.Марксом, Ф.Энгельсом и прочими "шедеврами" хотя изучать их прихрдилось при службе в СА, замполиты настаивали, а с классикой мировой литературы. Сейчас читаю И.Губермана "Гарики на все времена" том 2 и Е. Чеширко "Дневник домового". .
показать весь комментарий
07.09.2020 09:30 Ответить
герр Альте Зольдат, ответили Вы просто замечательно: коротко и очень ёмко.
Настоящий талант не пропить даже при долгой службе в военно-цирковой Советской армии. Респект.
Приятно удивлён схожестью вашей и моей генеалогической "траектории":

я тоже родом с Кавказа, только по другую сторону Кавказского хребта, с Кубани: из кубанских козаков, давние родовые корни с Полтавщины.
В 1777 году предков переселили на Кубань.
Профессия тоже похожая: психолог, специализируюсь по личностным кризисам и по паническим атакам. Думаю, что у нас немало общих знакомых, если Вы учились в старинной кузнице военных врачей, в военно-медицинской академии в СПб: профессор кафедры пропедевтики полковник А.М.Грачёв, кмн Л.А.Батурина и многие другие...
Мир совсем маленький.

Понял истоки вашего взрывного юмора и сарказма: книги Брежнева и Губермана - это адская смесь и неистощимый источник для взрывных смеховых композиций.
показать весь комментарий
07.09.2020 10:01 Ответить
А у меня родственники в Отрадном, на Кубани. Учился я, когда кафедрой руководил Леонид Иванович Спивак. Рад знакомству.
показать весь комментарий
07.09.2020 10:12 Ответить
бывал в станице Отрадной(Усть-Тегинская): это же совсем рядом от моей станицы Барсуковской, километров 50 не больше. Л.И.Спивака, к сожалению, не знал, зато совершенно случайно познакомился в Биаррице в гостях у моего приятеля аж с самим бывшим начальником ВМА и министром здравоохранения РФ генерал-полковником м/с Ю.Л.Шевченко, которого каким-то странным образом из министров превратили в Генконсула России в Барселоне... Вы этого кардиохирурга-дипломата тоже, наверное, знали в период обучения в ВМА.

Буду рад прочитать ваши новые саркастические остроты, которые рвут на части свинорылых персонажей украинской и россияцкой политики.

Кстати, Вы, будучи медиком, наверное, хорошо знаете, что "сарказм" происходит от слова "саркосмос", что на древнегреческом означает в буквальном перевод: "разрывать плоть"...
показать весь комментарий
07.09.2020 10:44 Ответить
Собирайтесь в колонны, идущие на хутина,неудачники. Ни удмурту,ни пи*доболу ничего не светит в Киеве.
показать весь комментарий
06.09.2020 15:12 Ответить
Кто то может назвать хоть одно положительное дело Сааки для Украины?
показать весь комментарий
06.09.2020 15:14 Ответить
Бе-Бе-Бе.
показать весь комментарий
06.09.2020 15:25 Ответить
Намерения... намерерия-то были... забор снес, милую девчушку таможней рулить поставил, правнучку Всадника на коне переманил и бросил, скандалил, Петю барыгой обзывал, Киев в Копенгаген превратил, да мало ли... Михась, он как слон, очень полезен...
показать весь комментарий
06.09.2020 16:46 Ответить
Как слон в посудной лавке
показать весь комментарий
06.09.2020 19:08 Ответить
Ну и новость - чуть не уписался Какой расклад,кто такой сракашвили - просто подбитый летчик которого с треском выкинули с Грузии,но тут оно в ипостаси великого рехворматора...Богдан тоже вылез как зеленое дерьмо при поносе - вроде бы здоровью не вредит но воняет страшно. Зачем это на цензор писать - не понимаю...
показать весь комментарий
06.09.2020 15:18 Ответить
Не знал, что Киев в Грузии находится. Поскольку если верить(!!!!!) Саакашвили, он уже должен бы быть в Тбилиси, или Батуми. Но нет. Он за столом. В Киеве. Жрет. Все как всегда.
показать весь комментарий
06.09.2020 15:23 Ответить
Грузины не могут сидеть за столом и не поедать что-либо: за пустым столом у них никто и никогда не сидит.

Саак ещё так сяк неплохо смотрится рядом с изящной Лизой Ясько, но быдло-буряту Богдану с такой девушкой не место: уж очень его ордынская рожа мерзит...
показать весь комментарий
07.09.2020 10:07 Ответить
Заказали "без табу" в сауну, она приезжает:
- 1000 $ в час!
- *****, а че так дорого?
- Я - кыивлянка в 5-м поколении! Моя мать еще Столыпина в борделе на Бесарабке обслуживала!
И они такие - так, у нас есть кандидат - кыянка в 5-м поколении!
- а давай сойдемся на 500$ в час, а мы тебя на мэры Киева выдвинем!
показать весь комментарий
06.09.2020 15:32 Ответить
а почему пороховата никого не выдвинула на Киев?? с таким то процентом шизо(если повар нам не врёт), за виталю бомбят, а он, вроде, и не просил?? или виталя стесняется признаться, как петька в своих погонах??
показать весь комментарий
06.09.2020 15:33 Ответить
Реформатор никак не успокоится.
показать весь комментарий
06.09.2020 15:36 Ответить
Хорош уже вытаскивать на показ давно разложившийся политический труп Саакашвили-- это уже не актуально: место его захоронения--не политическое кладбище, а соответствующая свалка.
показать весь комментарий
06.09.2020 15:38 Ответить
Почитав коменти і виникло зауваження.. Давайте не будемо черезь цього клоуна прямо або опосередковано ображати Грузію і грузинів, бо це справді дружній і близький нам народ..
показать весь комментарий
06.09.2020 15:42 Ответить
В общем.......
"Є цікавий розклад на Київські вибори!": Богдан заінтригував фотографією з Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1832
показать весь комментарий
06.09.2020 15:45 Ответить
а зачем ты выставил этого путинского холуя?
показать весь комментарий
06.09.2020 16:27 Ответить
Какие кандидаты - такая и картинка. Да и текст соответствующий
показать весь комментарий
06.09.2020 22:33 Ответить
Бодя так разжирел, что скоро глазки поросячие не сможет открыть. Хорошо заработал ЗЕлупан на харчи в офисе ***********.
показать весь комментарий
06.09.2020 15:47 Ответить
"Є цікавий розклад на Київські вибори!": Богдан заінтригував фотографією з Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1889
показать весь комментарий
06.09.2020 15:54 Ответить
козел тут до чого? Тварина куди корисніша ніж людина.
показать весь комментарий
06.09.2020 21:29 Ответить
Красные труселя навсегда! ))))))
показать весь комментарий
06.09.2020 15:57 Ответить
Декорации выбрали, типа за Украину... Дебилы, *ля. Это уже некатит, люди знают кто есть Ху!
показать весь комментарий
06.09.2020 15:57 Ответить
у этих "людей" синдром 7 -ми секунд...- дальше все можно по-новому старому разводить...- что подтверждает последнее время в 29-ть лет...(((
так что вопрос дЭбилов риторический...)))
показать весь комментарий
06.09.2020 17:05 Ответить
Я тоже с Михо фотографировался , так что скоро пойду в президенты США
показать весь комментарий
06.09.2020 16:00 Ответить
Жаль на фото не разглядеть какой у Михо ROLEX .
показать весь комментарий
06.09.2020 16:11 Ответить
дежурный в гардЭробЭ )))- как впрочем у большинства "слуг" всех времен и народов....- это вам не Меркель- а потому у нас и не "Дойч"
показать весь комментарий
06.09.2020 17:06 Ответить
Модель называется,,подаренный,,. Не удивьюсь если кремлем.
показать весь комментарий
07.09.2020 00:45 Ответить
Бодя нах Михо еще может и покажет себя только пусть от зеленой мрази отойдет и Ермака
показать весь комментарий
06.09.2020 16:15 Ответить
ты его за 6 лет не насмотрелся? или в запое был?))))
показать весь комментарий
06.09.2020 16:25 Ответить
два утырка, два прыща на жопе украины. ну вот какой безмозглый будет голосовать за это опальное дерьмо?
показать весь комментарий
06.09.2020 16:24 Ответить
Порох почему то плохо после себя слил. Потом
Зеля плохо после себя слил.

Теперь мы должны смотреть на этот плохо пахнущий "расклад".
показать весь комментарий
06.09.2020 16:37 Ответить
Порох хорошо слил. Бубочка достал аж из канализационной трубы и приласкал бесполезного геноцвале.
показать весь комментарий
07.09.2020 00:49 Ответить
"Є цікавий розклад на Київські вибори!": Богдан заінтригував фотографією з Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4535
показать весь комментарий
06.09.2020 17:00 Ответить
Низко пошла, видать к дождю.
показать весь комментарий
06.09.2020 18:49 Ответить
Этот грузинский "Карлсон" уже не знает к кому попадаться. За деньги он и с ****** сотрудничать будет. Хотя, возможно и сотрудничает...
показать весь комментарий
06.09.2020 17:54 Ответить
"Є цікавий розклад на Київські вибори!": Богдан заінтригував фотографією з Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4547
есть более цикавый расклад для вас
показать весь комментарий
06.09.2020 18:14 Ответить
Наверное в СН "корабельных сосен" целая роща, то с зонтиками, то с бокалами. "Интересно девки пляшут".
показать весь комментарий
06.09.2020 18:47 Ответить
Лиза Касько - мэр нашего города))))? Эта девочка (этот ребенок) удержит в руках волков в Киевраде, бюджет и весь 5 миллионный Киев?)) Надеюсь это троллинг от Богдана)
показать весь комментарий
06.09.2020 18:48 Ответить
Ясько, пардоньте)
показать весь комментарий
06.09.2020 18:56 Ответить
Узнаете известного политика?
"Є цікавий розклад на Київські вибори!": Богдан заінтригував фотографією з Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8461
показать весь комментарий
06.09.2020 18:49 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2020 20:42 Ответить
Киев я надеюсь второго лёни-космонафта не будет ???
показать весь комментарий
06.09.2020 19:05 Ответить
Запомните зелики, у нас реформатор один...Пётро Алексеич Парашенко
показать весь комментарий
06.09.2020 19:54 Ответить
Очереденая карабельная сасна?
показать весь комментарий
06.09.2020 20:02 Ответить
шо-то увеличивается количество из категории-"два дебила-это ..."
показать весь комментарий
06.09.2020 20:41 Ответить
*** два великих рефо дефолта
показать весь комментарий
06.09.2020 21:31 Ответить
Карлсон, зеленая свиня и девка с панели...
показать весь комментарий
06.09.2020 21:37 Ответить
зборище ...дарасов.
показать весь комментарий
06.09.2020 21:47 Ответить
"Є цікавий розклад на Київські вибори!": Богдан заінтригував фотографією з Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8996
показать весь комментарий
06.09.2020 22:32 Ответить
Дайте им яду
показать весь комментарий
06.09.2020 23:11 Ответить
От одного имени Саакашвилли у ********** тролей наступает истерика и понос
Чорт побьери.
показать весь комментарий
07.09.2020 01:32 Ответить
Клейонка не в тему. Не вписується в стиль.
А по темі - ...
Писати про цих ?
Нє.
Просто паразити.
показать весь комментарий
07.09.2020 06:03 Ответить
Господи як Ви розсмішили! Клейонка Турецьких мотивів )) а їм какая разніца шо грузину шо суперпатріоту Богдану ...
показать весь комментарий
07.09.2020 12:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 