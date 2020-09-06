39 921 180
"Есть интересный расклад на Киевские выборы!": Богдан заинтриговал фотографией с Саакашвили. ФОТО
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал фотографию с Председателем исполкома Национального комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили и намекнул на их возможное сотрудничество на местных выборах в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, фотографию с соответствующим комментарием Богдан опубликовал на своей странице в Facebook.
А также и Саакашвили, написав: "В центре у нас настоящая киевлянка в 5-м поколении и мы говорим о киевских выборах".
Встречу прокомментировала и присутствующая на фото нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, написав в своем Facebook: "Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании".
Топ комментарии
+49 Стрелок
показать весь комментарий06.09.2020 14:19
+43 Van-Basten Van-Basten
показать весь комментарий06.09.2020 14:36
+40 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий06.09.2020 14:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Враг моего врага - мой друг.
Может потому соевий и чорт вивезли его в Польшу. Но действуя таким образом они себя полность спалили и показали свою истиную ********** суть
при нинешнеем развитии техники, я сделаю 1/1 не то что твой голос, но и твой длинний лживий язик в моей заднице
или ти думаеш на лубянке платят бабки просто за разведение аквариумних рибок
Ментальність не сховаєш....... Наочний засіб => Як впізнати свиноруса.
Воняет от тебя *********** грязними носками
У них с Богданом одни и те же спонсоры.
Что им делить то, кроме Одесской таможни?
И в США не берут, и в Китай.
Не знаю, почему.
Может, там своих таких полно?
Так что остался в Украине, хотя ему и страшно.
Пошел за прикрытием к Богдану, тому тоже страшно, у него Теслу сожгли.
Но европейские спонсоры Богдана и Николозовича сказали, что в Европу им ходу нет (там такого гуана и без них хватает), так что чтобы служили в Украине, куда их спонсоры поставили, и не волнует спонсоров, на фарш Богдана с Николозовичем ОПЗЖ прокрутит, или на шаурму употребит...
Тяжела судьба холуев.
Откройте секрет, где можно было научиться такому убийственному, острому как Золингеновская бритва сарказму?
Где и что научило такому юмору, который распиливает, как циркулярная скоростная пила :
люди и общество на малой родине где-то в Сумах или в Одессе, университетский клуб КВН, служба в цирковой советской армии эпохи страны дураков ?
Респектище ! Всегда испытываю сильный соблазн совершить плагиат ваших перлов, но как бывший юрист, с зубовным скрежетом уважаю ваши авторские права.
Как вам ответить, друг мой, я даже теряюсь. Жизнь лучший педагог для человека. Опять же профессия военного врача психиатра, со службой естественно и в СА и в ВСУ, малая Родина это Грузия, хотя корни все украиенские, от дедов и прадедов по отцовской линии, слобожанщина и Бахмут, в детстве участвовал в школьной самодеятельности, обожаю театр, особенно киевскую оперету, и с лет с пяти не растаюсь с книгами, не Л.И. Брежнева естественно, с К.Марксом, Ф.Энгельсом и прочими "шедеврами" хотя изучать их прихрдилось при службе в СА, замполиты настаивали, а с классикой мировой литературы. Сейчас читаю И.Губермана "Гарики на все времена" том 2 и Е. Чеширко "Дневник домового". .
Настоящий талант не пропить даже при долгой службе в военно-цирковой Советской армии. Респект.
Приятно удивлён схожестью вашей и моей генеалогической "траектории":
я тоже родом с Кавказа, только по другую сторону Кавказского хребта, с Кубани: из кубанских козаков, давние родовые корни с Полтавщины.
В 1777 году предков переселили на Кубань.
Профессия тоже похожая: психолог, специализируюсь по личностным кризисам и по паническим атакам. Думаю, что у нас немало общих знакомых, если Вы учились в старинной кузнице военных врачей, в военно-медицинской академии в СПб: профессор кафедры пропедевтики полковник А.М.Грачёв, кмн Л.А.Батурина и многие другие...
Мир совсем маленький.
Понял истоки вашего взрывного юмора и сарказма: книги Брежнева и Губермана - это адская смесь и неистощимый источник для взрывных смеховых композиций.
Буду рад прочитать ваши новые саркастические остроты, которые рвут на части свинорылых персонажей украинской и россияцкой политики.
Кстати, Вы, будучи медиком, наверное, хорошо знаете, что "сарказм" происходит от слова "саркосмос", что на древнегреческом означает в буквальном перевод: "разрывать плоть"...
Саак ещё так сяк неплохо смотрится рядом с изящной Лизой Ясько, но быдло-буряту Богдану с такой девушкой не место: уж очень его ордынская рожа мерзит...
- 1000 $ в час!
- *****, а че так дорого?
- Я - кыивлянка в 5-м поколении! Моя мать еще Столыпина в борделе на Бесарабке обслуживала!
И они такие - так, у нас есть кандидат - кыянка в 5-м поколении!
- а давай сойдемся на 500$ в час, а мы тебя на мэры Киева выдвинем!
так что вопрос дЭбилов риторический...)))
Зеля плохо после себя слил.
Теперь мы должны смотреть на этот плохо пахнущий "расклад".
есть более цикавый расклад для вас
рефодефолта
Чорт побьери.
А по темі - ...
Писати про цих ?
Нє.
Просто паразити.