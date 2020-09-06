"Есть интересный расклад на Киевские выборы!": Богдан заинтриговал фотографией с Саакашвили. ФОТО

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал фотографию с Председателем исполкома Национального комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили и намекнул на их возможное сотрудничество на местных выборах в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию с соответствующим комментарием Богдан опубликовал на своей странице в Facebook.

А также и Саакашвили, написав: "В центре у нас настоящая киевлянка в 5-м поколении и мы говорим о киевских выборах".

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Встречу прокомментировала и присутствующая на фото нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, написав в своем Facebook: "Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании".



