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Новости Санкции против России
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Власти Германии впервые упомянули "Северный поток-2" в связи с отравлением Навального: Надеемся, россияне не вынудят нас изменить свою позицию

Власти Германии впервые упомянули

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

"Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

При этом Маас признал, что прекращение строительства трубопровода навредит европейскому бизнесу, так как в проекте Nord Stream 2 задействованы более 100 компаний из двенадцати стран Европы (примерно половина из них - из Германии).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас

По мнению министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно до темы Nord Stream 2 в данном случае неправильно. В то же время он предупредил: если в ближайшие несколько дней с российской стороны не последует никаких действий, связанных с расследованием возможного отравления Навального, Берлину "придется провести консультации с партнерами по поводу ответа" Москве.

"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Маас.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: 

отравление (1583) россия (95467) Северный поток (1449) Навальный Алексей (855) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+24
Убийство 14000 человек в Украине менее трагично чем отравление ватного полупокера?
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06.09.2020 14:30
+9
Мне нравится фраза "Надеемся, россияне не вынудят нас изменить свою позицию"!
По сути, инцидент с отравлением можно считать исчерпанным и только если кацапы попытаются еще раз грохнуть Навального, тогда можно поднимать вопрос о прекращении строительства СП-2?
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06.09.2020 14:31
+8
Это типа....
Не злите нас...а то мы выразим глубочайшую озабоченность!!!
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06.09.2020 14:34
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наивные бургеры
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06.09.2020 14:27 Ответить
_Надо быть наивным чтобы верить в наивность политиков. И чем выше, работая локтями и языком, политик вскарабкался, тем меньше в нём порядочности, и тем дальше он от наивности.
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06.09.2020 14:34 Ответить
бред написал ! у бургеров совсем другой склад ума и взаимоотношений ! в отношениях с ********* они наивные как дети !
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06.09.2020 14:37 Ответить
У тебя дислексия или умственная отсталость? Ты способен понимать прочитанное?
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06.09.2020 14:40 Ответить
а ты способен на способен ?
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06.09.2020 15:08 Ответить
так , 22червня 41го року літаки люфтваффе летіли бомбити міста СРСР а через кордон до фатерлянду на всіх парах йшли паровози з пшеницею ...
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06.09.2020 15:14 Ответить
согласиська с тобой бро
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06.09.2020 15:37 Ответить
не вбивай віру в політиків ...
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06.09.2020 15:11 Ответить
Веру? В политиков?? Влада Німеччини вперше згадала "Північний потік-2" у зв'язку з отруєнням Навального: Сподіваємося, росіяни не змусять нас змінити свою позицію - Цензор.НЕТ 5573
Все слова политика ложь, пока его делами не доказано обратное.
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06.09.2020 15:46 Ответить
почему наивные?как для респектабельных бургеров они нормально реагируют....в конце концов сп все равно отойдет германии,ка впрочем и прёмгаз.так чего ж такими кусманищами пробрасываться?оставят долю расейки процентов 10-им должно хватить на ножки буша
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06.09.2020 14:37 Ответить
не забывай, шо респектабельные бюргеры присоединили к себе добровольно огромную стаю голодных штази...
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06.09.2020 14:52 Ответить
ну так а я о чем?присоединят и сп-2,и кенгсбергскую область .
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06.09.2020 14:58 Ответить
Там наивностью и не пахнет ! Там расчетливый цинизм , и лож .
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06.09.2020 16:04 Ответить
Бариги.
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06.09.2020 14:29 Ответить
Виноват Ярош! Так и рубанут немецким партнерам на голубом глазу. А кто же еще???
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06.09.2020 14:30 Ответить
сімон'янки спирають на Ходорковського.
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06.09.2020 14:31 Ответить
російські гроші смердять кров'ю.
не гидко європейським компанійкам ?
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06.09.2020 14:30 Ответить
смішно ?
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06.09.2020 14:32 Ответить
ні ...гроші не "пахнуть" ...
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06.09.2020 15:15 Ответить
.З паРаши ? ..Смердять !
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06.09.2020 15:18 Ответить
Немцы одели кокошники.
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06.09.2020 14:30 Ответить
скоріше , какашніки ...
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06.09.2020 15:16 Ответить
Убийство 14000 человек в Украине менее трагично чем отравление ватного полупокера?
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06.09.2020 14:30 Ответить
Мне нравится фраза "Надеемся, россияне не вынудят нас изменить свою позицию"!
По сути, инцидент с отравлением можно считать исчерпанным и только если кацапы попытаются еще раз грохнуть Навального, тогда можно поднимать вопрос о прекращении строительства СП-2?
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06.09.2020 14:31 Ответить
" " выглядит неуместно.
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06.09.2020 14:35 Ответить
Могут грохнуть 10 Навальных.Они не стоят вбуханного немцами бабла в СП2.Ни один.
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06.09.2020 14:40 Ответить
...ага ..."контрольный выстрел" ... не переживай фрау меркель викаже саму глибоку стурбованість на яку здатна її "вагіна" ...тьху ...аж самому гидко про таке писати ...
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06.09.2020 15:32 Ответить
Это типа....
Не злите нас...а то мы выразим глубочайшую озабоченность!!!
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06.09.2020 14:34 Ответить
РФ в 1997 году подписала конвенцию по запрещению химического оружия, а КГБ демонстративно травит людей. ***** уже нарушило всё что только можно было нарушить, а немцы всё бояться потерять прибыль.
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06.09.2020 14:34 Ответить
Казахская телеведущая оговорилась и назвала Навального Анальным.)

https://www.nur.kz/1872762-nelovkuu-ogovorku-v-pramom-efire-dopustila-kazahstanskaa-televedusaa.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr https://www.nur.kz/1872762-nelovkuu-ogovorku-v-pramom-efire-dopustila-kazahstanskaa-televedusaa.html

Власти Германии впервые упомянули "Северный поток-2" в связи с отравлением Навального: Надеемся, россияне не вынудят нас изменить свою позицию - Цензор.НЕТ 7346
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06.09.2020 14:36 Ответить
Одна рука другую не отрежет, за малазийский Боинг и Немцова и больше 13000 погибших украинцев северный поток немцы не перестали лоббировать а тут Начальный какойто
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06.09.2020 14:37 Ответить
Навальным они озаботились больше чем Украиной. Даже угрожают Северному потоку.
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06.09.2020 14:40 Ответить
А вот новость целиком:Bloomberg
Бундестаг и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступили за завершение СП2,а также и Восточный экономический Комитет ФРГ
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06.09.2020 14:38 Ответить
А вот и не новость целиком, пукин ваш-хуйло!
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06.09.2020 14:40 Ответить
Ваш
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06.09.2020 14:42 Ответить
Не пойму, почему спам, это правда, ЕВРО 7, ты гандон.
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06.09.2020 20:45 Ответить
абасцались.
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06.09.2020 14:40 Ответить
и шо теперь ***** делать?сдавать патрушева?или начальника гру?кажись безболезненнее всего шойгу...этот не отомстит,не отравит
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06.09.2020 14:41 Ответить
та ладно, там что, чеченов не осталось? найдут какогото абрэка который "кющать не мог" когда на навального смотрел, ну и дело закрыто.
суть в том что они нагло даже делать видимость "расследования" не хотят
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06.09.2020 15:01 Ответить
низзя...ка дырка и так обижен сокращением ясака из москвы...с немцовым прокатило.пока в казне еще чего то звенело.
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06.09.2020 15:04 Ответить
та меня и самоудавление ***** устроило...
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06.09.2020 15:03 Ответить
устроило бы...шота экономный я сегодня.
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06.09.2020 15:21 Ответить
Что ещё надо сделать спустя 7 лет агрессии русни в Украине и уймы других косяков? Потравить всех бюргеров нах??? Дно.
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06.09.2020 14:47 Ответить
уш нє слючччілооось лі чтоооо с Яннннісоооом?
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06.09.2020 14:49 Ответить
Nado obe trubi otkliucit SP1 i SP2,tak budet efektnej
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06.09.2020 14:49 Ответить
Преступнике будет расследовать свое преступление,это типа сбитый Боинг в небе Дамбасса или самолет Качинского над Смоленском...расследует лично Путлер...
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06.09.2020 14:59 Ответить
Даже если рашисты пол Германии отравят Новичком, СП2 все равно достроят, потому что доходно.
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06.09.2020 15:03 Ответить
Влада Німеччини вперше згадала "Північний потік-2" у зв'язку з отруєнням Навального: Сподіваємося, росіяни не змусять нас змінити свою позицію - Цензор.НЕТ 2722
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06.09.2020 15:21 Ответить
Русня вам нарасследует так что в результате виноватыми в отравлении окажутся немцы.В качестве улик предъявят пленки Лукашенко
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06.09.2020 15:20 Ответить
Хіба як травануть комсомолку.
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06.09.2020 15:21 Ответить
Зачем? Достаточно и одной собачки типа Колли.
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06.09.2020 18:59 Ответить
меркель и путлер подельники, а все их высказывания = дымовая завеса
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06.09.2020 15:30 Ответить
"Надеемся, россияне не вынудят нас изменить свою позицию"

Что вы?! Конечно нет, о чем вообще разговор! Вашу позицию не изменят даже российские войска на Александерплац. Не переживайте, кормите убийц и дальше, пусть сил набираются.
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06.09.2020 15:37 Ответить
Меркель пропонує страшні санкції - побудувати "північний потік - 3"
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06.09.2020 15:55 Ответить
Европейский бизнес, а особенно немецкий (Шредер не даст соврать) и есть главный союзник людоедского режима путина. "Деньги не пахнут" (с)
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06.09.2020 15:59 Ответить
Загравання з кацапським диктатором до добра не приведе.Бо він поважає тільки силу, і болт клав на всю вашу дипломатію. На жаль, історія цю стару Европу так нічому і не навчила..
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06.09.2020 16:12 Ответить
неужели ещё кто то надеется на помощь ЕС
помоги сам себе
уважают сильных само достаточных
/а не президентов которые которые говорят
а что скажет по этому вопросу президент Америки или ЕС /
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06.09.2020 16:26 Ответить
Надеемся россияне... не такое уж трусливое стадо . Им не совестно перед беларусами за свою серливость перед властью..
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06.09.2020 17:37 Ответить
Ну если америкосы не вынудили вас там изменить позицию по потоку-2, то где уж кацапам вас вынудить.
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06.09.2020 18:07 Ответить
""Якщо ми замислюємося про санкції, то вони мають бути якомога більш адресними" - тобто якщо адреса під найменшим сумнівом, то нічого ми робити не будемо. Де гордий германський дух? Влада Німеччини вперше згадала "Північний потік-2" у зв'язку з отруєнням Навального: Сподіваємося, росіяни не змусять нас змінити свою позицію - Цензор.НЕТ 8305
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06.09.2020 18:37 Ответить
Тобто, рашка повинна ще когосъ отруїти, щоб німці змінили свою позицію? А поки ще не достатньо?
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06.09.2020 20:42 Ответить
 
 