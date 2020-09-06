Власти Германии впервые упомянули "Северный поток-2" в связи с отравлением Навального: Надеемся, россияне не вынудят нас изменить свою позицию
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.
"Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
При этом Маас признал, что прекращение строительства трубопровода навредит европейскому бизнесу, так как в проекте Nord Stream 2 задействованы более 100 компаний из двенадцати стран Европы (примерно половина из них - из Германии).
По мнению министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно до темы Nord Stream 2 в данном случае неправильно. В то же время он предупредил: если в ближайшие несколько дней с российской стороны не последует никаких действий, связанных с расследованием возможного отравления Навального, Берлину "придется провести консультации с партнерами по поводу ответа" Москве.
"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Маас.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Все слова политика ложь, пока его делами не доказано обратное.
не гидко європейським компанійкам ?
По сути, инцидент с отравлением можно считать исчерпанным и только если кацапы попытаются еще раз грохнуть Навального, тогда можно поднимать вопрос о прекращении строительства СП-2?
Не злите нас...а то мы выразим глубочайшую озабоченность!!!
https://www.nur.kz/1872762-nelovkuu-ogovorku-v-pramom-efire-dopustila-kazahstanskaa-televedusaa.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr https://www.nur.kz/1872762-nelovkuu-ogovorku-v-pramom-efire-dopustila-kazahstanskaa-televedusaa.html
Бундестаг и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступили за завершение СП2,а также и Восточный экономический Комитет ФРГ
суть в том что они нагло даже делать видимость "расследования" не хотят
Что вы?! Конечно нет, о чем вообще разговор! Вашу позицию не изменят даже российские войска на Александерплац. Не переживайте, кормите убийц и дальше, пусть сил набираются.
помоги сам себе
уважают сильных само достаточных
/а не президентов которые которые говорят
а что скажет по этому вопросу президент Америки или ЕС /