Власти Германии впервые упомянули "Северный поток-2" в связи с отравлением Навального: Надеемся, россияне не вынудят нас изменить свою позицию

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

"Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

При этом Маас признал, что прекращение строительства трубопровода навредит европейскому бизнесу, так как в проекте Nord Stream 2 задействованы более 100 компаний из двенадцати стран Европы (примерно половина из них - из Германии).

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По мнению министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно до темы Nord Stream 2 в данном случае неправильно. В то же время он предупредил: если в ближайшие несколько дней с российской стороны не последует никаких действий, связанных с расследованием возможного отравления Навального, Берлину "придется провести консультации с партнерами по поводу ответа" Москве.

"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Маас.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.