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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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У Украины нет времени ждать действенной помощи от Запада по деоккупации Крыма, - Чубаров

У Украины нет времени ждать действенной помощи от Запада по деоккупации Крыма, - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что времени на ожидание "действенной помощи" от Запада в вопросе деоккупации Крыма уже не осталось. Он убежден, что Россия "не остановится, пока не вытеснит" из Крыма его коренной народ.

"Российские оккупанты, не остановятся, пока окончательно не уничтожат Крым и не вытеснят его коренной народ – крымских татар. Вот почему ни у Украины, ни у крымскотатарского народа нет времени на то, чтобы ожидать появления у наших западных партнеров желания предоставить нам действенную помощь в освобождении оккупированных территорий", – написал Чубаров в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, Украине необходимо создавать ситуации, которые "не позволят нашим партнерам ограничиваться только выражением беспокойства".

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У Украины нет времени ждать действенной помощи от Запада по деоккупации Крыма, - Чубаров 01

"Мерзкая выходка этой московской твари является одной из множества наглядных иллюстраций настоящего отношение большинства россиян к истории Крыма и крымскотатарского народа", - подписал Чубаров скрин с постов одного из российских "туристов".

У Украины нет времени ждать действенной помощи от Запада по деоккупации Крыма, - Чубаров 02

Автор: 

Крым (26376) россия (95467) Чубаров Рефат (941) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+14
Так что конкретно предлагает делать Чубаров? Или лишний повод напомнить о себе?
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06.09.2020 14:57
+10
"Украине необходимо создавать ситуации"...при которых вина будет падать исключительно на мокшанкий рейх..
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06.09.2020 14:57
+9
Поки хоча б 80% українців не зрозуміють, що вся біда не просто від *****, а взагалі від кацапів і їх потрібно знищувати повсюди і всіх, то того часу толку не буде. Гарним москалям-гірні труни, поганим москалям-погані!
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06.09.2020 15:03
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Ну наконец, Рефат когда на Чонгаре встреча и поход на Крым?
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06.09.2020 14:56 Ответить
С Турчиновым.......
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06.09.2020 15:01 Ответить
Валентиновича лучше не брать а то он и за мост может рвануть освобождать.
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06.09.2020 15:02 Ответить
ну да....это оно может другими жизнями манипулировать, распоряжаться. Да и может как Тимошенко просто Предать.
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06.09.2020 15:25 Ответить
"Украине необходимо создавать ситуации"...при которых вина будет падать исключительно на мокшанкий рейх..
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06.09.2020 14:57 Ответить
мокшанский
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06.09.2020 14:58 Ответить
- А Американская внучка сторонника "Особого статуса Донецкой и Луганской области" - получить гражданство и проживание в ДНР и ЛНР не хочет !?
- Ведь родной дедушка плохого не посоветует !!!???

У Украины нет времени ждать действенной помощи от Запада по деоккупации Крыма, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9026
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06.09.2020 15:30 Ответить
у хфамилиях с окончанием на -ин нема ниц от словян..
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06.09.2020 15:34 Ответить
Окреме запитання до жителів ОРДЛО:

-Чому ви не виступаєте з протестами, мітингами після того, як Пушилін видав наказ, що завтра о 7-00 він розпочне масовий обстріл непідконтрольної йому української території і бомбардування військ ЗСУ? Ви з цим згідні?

-Тоді нікому і нічого жалітися, коли під вогнем ЗСУ у відповідь загинуть і мирні люди в ЛуГандонії!!!

_Пам'ятаю - в 2014 році ви натовпами масово мітингували і горлопанили - "Путін ввєді".. рукоплескали, коли, вбивали, різали і топили патріотів України. А тепер що, заціпило, тобто ви схвалюєте , бо не чините опору завтрашнім агресивним і кровопролитним крокам Орди і його маріонетки Пушиліна?

-Якщо вас не влаштовує перемир'я, якщо ви згідні, щоб і далі масово вбивали Українців в Україні , то завтра реально відчуєте на власній шкурі, що таке "отвєтка"! Тоді - не жалійтеся на когось, окрім як на самих себе!

-І мене не дивує, що ЗЕ не виступив з такою заявою, бо його позиція вже давно і однозначео окреслена словами: - "А какая разніца?"

-А ЗСУ слід реально відбити подальше бажання сепарам до авантюр! Якщо ж такого кроку зі сторони ЗСУ не станеться, то в ЗЕ слід відбити НАЗАВЖДИ бажання й надалі грати роль президента Україна -не цирк і не 95-й квартал. А війне - не шоу!!
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06.09.2020 15:49 Ответить
не все готовы прыгать через костёр в ватных труселях...
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06.09.2020 15:55 Ответить
- Зеленський занепокоєний заявою ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна про те, що у понеділок, 7 вересня, збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українських позиціях

-Чого ж ще хоче ЗЕлений придурок, домагаючись знову зустрітися з ПУ в очікуваному ним "нормандському форматі" ? Для чого? Щоб ще раз заглянути в очі ПУ? Щоб ще раз переконатися, що "Путін хоче миру"? Чи, щоб висловити "свою стурбованість"? Так бруд плям не боїться...

А в якості кого ЗЕ буде в "нормандсткій четвірці" - "Шісткою"?Шостий президент - банальна "шістка"!

-Терпимість до неприйнятного - основний девіз раба грошей, раба духу. Так роль ГоловКОмВерха не грають... А можливо так грали в 95-кварталі, а він й досі не вийшов з написаних йому ролей...? Так почитай хоча б єврейську мудрість: "Ти мусиш вбити ворога, який вдерся в твою хату"! Бо нині тобі набагато ближча роль єврейського царя -поца Лейби (Льоні) , яку ти грав в "триста єврейців"(див. в коментарях)

- Що ж ... Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!-

32Yuliy Tatarchenko, Borys Bazyl та ще 30

3 коментарі

8 поширень
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06.09.2020 16:22 Ответить
Називай речі своїми іменами, отже не "ПУ", а - *****!
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06.09.2020 16:27 Ответить
Мапа Криму 1790 р. Майже всі назви - кримськотатарські

В України немає часу чекати дієвої допомоги від Заходу щодо деокупації Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1294
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06.09.2020 16:01 Ответить
а чумакам шахідськи прикиди приміряти...несправедливо...
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06.09.2020 16:05 Ответить
Посмотри на мапу 1220 года, ни одной назви на крымскотатарском
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06.09.2020 20:35 Ответить
Так что конкретно предлагает делать Чубаров? Или лишний повод напомнить о себе?
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06.09.2020 14:57 Ответить
предлагает идти воевать с рашкой
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06.09.2020 14:58 Ответить
Сотрясать воздух.
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06.09.2020 14:59 Ответить
кстати да, как я сразу не догадался, к чему этот спитч---явно напомнить о себе
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06.09.2020 15:00 Ответить
и шо делать? брать обрезы и идти воевать крым? давай начинай, поддержим по ходу действий
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06.09.2020 14:58 Ответить
Іді ваєвать крим.....іді...кацап, ти вже не цікавий.
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06.09.2020 15:02 Ответить
о какой помощи по крыму тут речь?смешных санкций раше навалили и буде и сев.поток2 надо достроить
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06.09.2020 14:59 Ответить
Да ты что! А как же разные степени Обеспокоенностизападных "партнёров"?!
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06.09.2020 15:00 Ответить
Дать времени столько сколько дали в свое время коренному населению Крыма.
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06.09.2020 15:04 Ответить
Крым отдадут сами РАБссиянцы.....напомню.
в 2012 году РАБссия былда на 4 месте в Мире по экономике с 5 триллионами долларов
сегодня РАБссия на 20 месте в Мире...с годовым бюджетом 220 млрд. долл.
Штат Калифорния на 12 месте в Мире... с бюджетом пол триллиона...
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06.09.2020 15:03 Ответить
Санкции не работают....
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06.09.2020 15:04 Ответить
на 4 месте в Мире ?
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06.09.2020 18:47 Ответить
Поки хоча б 80% українців не зрозуміють, що вся біда не просто від *****, а взагалі від кацапів і їх потрібно знищувати повсюди і всіх, то того часу толку не буде. Гарним москалям-гірні труни, поганим москалям-погані!
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06.09.2020 15:03 Ответить
Треба відрізняти звичайного кацапа від москаля. Кацапи, це звичайні мешканці Московії, нехай там і мешкають собі, нам вони байдуже. А от москалі, це вже інше, це загарбники й окупанти.
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06.09.2020 16:11 Ответить
Ці байдужі москалики за 6 секунд перетворяться на тих що ненавидять якщо їм телевізор скаже, так що так :"Прошу пана москалика до гіляки", тоді 100% гарантія що він не прийде тебе вбивати.
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07.09.2020 06:03 Ответить
Шо це за ************ -котя Михайлов?
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06.09.2020 15:04 Ответить
Ну так пусть Чубаров и возглавит штурмовые татарские отряды в священной битве за Иссык-куй
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06.09.2020 15:05 Ответить
Дурень ты. Такой же чмырь, как тот московский хлыщ.
Чубаров на самом деле подстёгивает Запад - у них реальная возможность надавить на московию экономически.
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06.09.2020 16:05 Ответить
Все водители маршруток Симферополь-ЮБК - татары, все ловят момент, косят бабло. И по-секрету говорят, что именно сейчас для них настали золотые времена, россияне приезжают и оставляют денег намного больше украинцев.
А тут, в Киеве, хоть еще десять крымско-татарских телеканалов откройте, толку не будет.
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06.09.2020 16:08 Ответить
Кроме Эрдогана помочь некому.
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06.09.2020 15:05 Ответить
там может отрикошетить что нибудь.
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06.09.2020 15:16 Ответить
Султан Эрдоган все правильно делает... Мочит Мавзолейных... аж Гай шумить...и в Сирии и в Ливии...
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06.09.2020 15:09 Ответить
РАБссия платила Дань Крымским Ханам 300 лет...Могут продолжить...
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06.09.2020 15:12 Ответить
Соссия
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06.09.2020 15:19 Ответить
отключили блокировку лаптеевых сайтов ,теперь можна смеяться над лаптями не прыгая на ВПН
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06.09.2020 15:18 Ответить
Очередное предательство Зеленского?
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06.09.2020 15:43 Ответить
"отключили блокировку лаптеевых сайтов"

Ну зайди без впн вкантакте, майл ру или яндекс, давай, потом расскажешь.
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06.09.2020 16:16 Ответить
Чубаров киевский дачно-диванный, примкнувший к Порошенко -"оппозиционеру" "стратег", "воин",.... и... Оппозиция всегда знает как вернуть Крым и ЛуганДон в состав Украины - наступлением. Все кто смеет возражать против "священной войны" с Кремлем враги народа, зрада и прочее с лексикона "оппозиции". Это стратегия глубокого тыла, политической проституции и просто манипулирование общественным мнением - лукавство и циничный обман...
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06.09.2020 15:19 Ответить
"надо просто перестать стрелять" (ЗЕ)
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06.09.2020 15:21 Ответить
В спину.
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06.09.2020 15:22 Ответить
РАБссия навезла в Крым ядерное оружие...,а с учетом тього что Украина объявила свой безъядерный статус в 1994 году,то РАБссия нарушила Будапештский Меморандум о не растпростраянении этого дерьма...а посему ...думаем.. За что РАБссию можно выгнать из Крыма НАВСЕГДА...
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06.09.2020 15:22 Ответить
Короч понятно, американские, британские и германские солдаты обязаны воевать с Рашкой, пока коренной крымский татарин Чубаров в Киеве баблом карманы набивает.
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06.09.2020 15:22 Ответить
шість з половиною років тому..один з кандидатів у президенти..
https://censor.net/ru/video_news/278541/ukraina_vernet_krym_ne_siloyi_a_umom_poroshenko_video
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06.09.2020 15:25 Ответить
Быдло РАБссиянскае,не партесь за Крым никто воевать не будет....,овчинка выделки не стоит...там ничего нет...даже воды...не говоря об алмазах Якутии или нефти газах и прочем дерьме..
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06.09.2020 15:29 Ответить
даже покакать прилично не могут , воды для слива нету
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06.09.2020 15:36 Ответить
тест
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06.09.2020 15:38 Ответить
обезьяны коренной народ
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06.09.2020 15:44 Ответить
Московитские березовые обезьяны? Не, их родина - мокшанские болота.
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06.09.2020 16:19 Ответить
А шість років тому час був?
Крім України ніхто українських інтереісів відстоювать не буде - в усіх є власні.
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06.09.2020 16:24 Ответить
Зеленский и не собирается освобождать украинских граждан
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06.09.2020 17:42 Ответить
Надо просто жизнь в Украине сделать лучше чем в Крыму, и тогда наступит любовь Крымчан к Украинцам. Но любовь должна быть взаимной.
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06.09.2020 18:54 Ответить
 
 