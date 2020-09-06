У Украины нет времени ждать действенной помощи от Запада по деоккупации Крыма, - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что времени на ожидание "действенной помощи" от Запада в вопросе деоккупации Крыма уже не осталось. Он убежден, что Россия "не остановится, пока не вытеснит" из Крыма его коренной народ.

"Российские оккупанты, не остановятся, пока окончательно не уничтожат Крым и не вытеснят его коренной народ – крымских татар. Вот почему ни у Украины, ни у крымскотатарского народа нет времени на то, чтобы ожидать появления у наших западных партнеров желания предоставить нам действенную помощь в освобождении оккупированных территорий", – написал Чубаров в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, Украине необходимо создавать ситуации, которые "не позволят нашим партнерам ограничиваться только выражением беспокойства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Суд" в оккупированном Крыму продолжает допрос свидетелей по "делу Чубарова", - адвокат

"Мерзкая выходка этой московской твари является одной из множества наглядных иллюстраций настоящего отношение большинства россиян к истории Крыма и крымскотатарского народа", - подписал Чубаров скрин с постов одного из российских "туристов".