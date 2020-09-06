У Украины нет времени ждать действенной помощи от Запада по деоккупации Крыма, - Чубаров
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что времени на ожидание "действенной помощи" от Запада в вопросе деоккупации Крыма уже не осталось. Он убежден, что Россия "не остановится, пока не вытеснит" из Крыма его коренной народ.
"Российские оккупанты, не остановятся, пока окончательно не уничтожат Крым и не вытеснят его коренной народ – крымских татар. Вот почему ни у Украины, ни у крымскотатарского народа нет времени на то, чтобы ожидать появления у наших западных партнеров желания предоставить нам действенную помощь в освобождении оккупированных территорий", – написал Чубаров в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, Украине необходимо создавать ситуации, которые "не позволят нашим партнерам ограничиваться только выражением беспокойства".
"Мерзкая выходка этой московской твари является одной из множества наглядных иллюстраций настоящего отношение большинства россиян к истории Крыма и крымскотатарского народа", - подписал Чубаров скрин с постов одного из российских "туристов".
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- Ведь родной дедушка плохого не посоветует !!!???
-Чому ви не виступаєте з протестами, мітингами після того, як Пушилін видав наказ, що завтра о 7-00 він розпочне масовий обстріл непідконтрольної йому української території і бомбардування військ ЗСУ? Ви з цим згідні?
-Тоді нікому і нічого жалітися, коли під вогнем ЗСУ у відповідь загинуть і мирні люди в ЛуГандонії!!!
_Пам'ятаю - в 2014 році ви натовпами масово мітингували і горлопанили - "Путін ввєді".. рукоплескали, коли, вбивали, різали і топили патріотів України. А тепер що, заціпило, тобто ви схвалюєте , бо не чините опору завтрашнім агресивним і кровопролитним крокам Орди і його маріонетки Пушиліна?
-Якщо вас не влаштовує перемир'я, якщо ви згідні, щоб і далі масово вбивали Українців в Україні , то завтра реально відчуєте на власній шкурі, що таке "отвєтка"! Тоді - не жалійтеся на когось, окрім як на самих себе!
-І мене не дивує, що ЗЕ не виступив з такою заявою, бо його позиція вже давно і однозначео окреслена словами: - "А какая разніца?"
-А ЗСУ слід реально відбити подальше бажання сепарам до авантюр! Якщо ж такого кроку зі сторони ЗСУ не станеться, то в ЗЕ слід відбити НАЗАВЖДИ бажання й надалі грати роль президента Україна -не цирк і не 95-й квартал. А війне - не шоу!!
-Чого ж ще хоче ЗЕлений придурок, домагаючись знову зустрітися з ПУ в очікуваному ним "нормандському форматі" ? Для чого? Щоб ще раз заглянути в очі ПУ? Щоб ще раз переконатися, що "Путін хоче миру"? Чи, щоб висловити "свою стурбованість"? Так бруд плям не боїться...
А в якості кого ЗЕ буде в "нормандсткій четвірці" - "Шісткою"?Шостий президент - банальна "шістка"!
-Терпимість до неприйнятного - основний девіз раба грошей, раба духу. Так роль ГоловКОмВерха не грають... А можливо так грали в 95-кварталі, а він й досі не вийшов з написаних йому ролей...? Так почитай хоча б єврейську мудрість: "Ти мусиш вбити ворога, який вдерся в твою хату"! Бо нині тобі набагато ближча роль єврейського царя -поца Лейби (Льоні) , яку ти грав в "триста єврейців"(див. в коментарях)
- Що ж ... Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!-
32Yuliy Tatarchenko, Borys Bazyl та ще 30
3 коментарі
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в 2012 году РАБссия былда на 4 месте в Мире по экономике с 5 триллионами долларов
сегодня РАБссия на 20 месте в Мире...с годовым бюджетом 220 млрд. долл.
Штат Калифорния на 12 месте в Мире... с бюджетом пол триллиона...
Чубаров на самом деле подстёгивает Запад - у них реальная возможность надавить на московию экономически.
А тут, в Киеве, хоть еще десять крымско-татарских телеканалов откройте, толку не будет.
Ну зайди без впн вкантакте, майл ру или яндекс, давай, потом расскажешь.
https://censor.net/ru/video_news/278541/ukraina_vernet_krym_ne_siloyi_a_umom_poroshenko_video
Крім України ніхто українських інтереісів відстоювать не буде - в усіх є власні.