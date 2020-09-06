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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 6 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно данным Минздрава, в восьми регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев, Винницкая, Ивано-Франковская, Одесская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Тернопольской (250,9), Черновицкой (242,6), Ивано-Франковской (174,5), Харьковской (126,1) областях и Киеве (108,5).

Во всех областях проводится достаточное число тестов.

Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
А все больные в больницах снабжены ПУЛЬСОКСИМЕТРОМ ?

Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2584
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06.09.2020 15:17
+1
В Словакии обязательно около каждой постели в больницы жти аппараты
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06.09.2020 15:18
+1
Как этот прибор работает?
Основной параметр, который определяет пульсоксиметр, - это насыщение (или сатурация) крови кислородом. В составе красных кровяных клеток (эритроцитов) есть белок гемоглобин, который переносит кислород. Количество гемоглобина c кислородом в венах и артериях https://www.uptodate.com/contents/pulse-oximetry разное (в артериях больше), именно из-за этого артериальная кровь более яркая, а венозная более темная.
Пульсоксиметр, грубо говоря, определяет именно яркость крови и позволяет судить, сколько гемоглобина в артериальной крови связано с кислородом. Эта цифра выражается в процентах, и именно она называется насыщением крови (а точнее гемоглобина) кислородом. Если пульсоксиметр показывает 96%, это значит, что 96% гемоглобина переносит кислород, а 4% - нет.
Еще пульсоксиметр определяет частоту пульса, часть приборов может также показывать пульсовую волну, позволяющую косвенно судить о кровоснабжении органов.
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06.09.2020 15:19
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А какие рейтинги правящих партий в критических областях?
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06.09.2020 15:14 Ответить
Шмыгаля и Степанова в тюрьму за незаконный карантин. Конституционный суд признал незаконным введение карантина, который нарушил права человека в Украине и нарушил 6 статей Конституции. А Шмыгаль на это решение нашмыгал и сказал, что он ничего не нарушал.Эта скотина идет против главного закона Украины. Геть, падла, из власти !!!!
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06.09.2020 20:48 Ответить
и шо?слуги вообще даже не родычи титульному народу ..
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06.09.2020 15:16 Ответить
А все больные в больницах снабжены ПУЛЬСОКСИМЕТРОМ ?

Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2584
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06.09.2020 15:17 Ответить
В Словакии обязательно около каждой постели в больницы жти аппараты
показать весь комментарий
06.09.2020 15:18 Ответить
Как этот прибор работает?
Основной параметр, который определяет пульсоксиметр, - это насыщение (или сатурация) крови кислородом. В составе красных кровяных клеток (эритроцитов) есть белок гемоглобин, который переносит кислород. Количество гемоглобина c кислородом в венах и артериях https://www.uptodate.com/contents/pulse-oximetry разное (в артериях больше), именно из-за этого артериальная кровь более яркая, а венозная более темная.
Пульсоксиметр, грубо говоря, определяет именно яркость крови и позволяет судить, сколько гемоглобина в артериальной крови связано с кислородом. Эта цифра выражается в процентах, и именно она называется насыщением крови (а точнее гемоглобина) кислородом. Если пульсоксиметр показывает 96%, это значит, что 96% гемоглобина переносит кислород, а 4% - нет.
Еще пульсоксиметр определяет частоту пульса, часть приборов может также показывать пульсовую волну, позволяющую косвенно судить о кровоснабжении органов.
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06.09.2020 15:19 Ответить
Говорят, чтобы вовремя вызвать скорую при симптомах коронавируса (и простой ОРВИ), нужно следить за уровнем кислорода в крови.

ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ - Это устройства, которые определяют уровень насыщения крови кислородом, при пневмонии такой показатель https://www.uptodate.com/contents/pneumonia-in-adults-beyond-the-basics#H10 может упасть .
Кроме того при положительном тесте на коронавирус одним из параметров, определяющих необходимость госпитализации, будут показатели пульсоксиметрии ниже 93%.
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06.09.2020 15:21 Ответить
Прикольно...Тут Милованов проговорился...статистику для МинЗдрава готовит его фирма соросятная в угоду западным хозяевам. Это так , для информации откуда эта истерия, ну когды Зелёным надо.
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06.09.2020 15:27 Ответить
Ну, якщо для смягчєнія не годяться, то може хоч для усілєнія підійдуть?
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06.09.2020 16:27 Ответить
 
 