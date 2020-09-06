Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 6 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно данным Минздрава, в восьми регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев, Винницкая, Ивано-Франковская, Одесская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Тернопольской (250,9), Черновицкой (242,6), Ивано-Франковской (174,5), Харьковской (126,1) областях и Киеве (108,5).

Во всех областях проводится достаточное число тестов.