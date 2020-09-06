Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 6 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Согласно данным Минздрава, в восьми регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев, Винницкая, Ивано-Франковская, Одесская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Тернопольской (250,9), Черновицкой (242,6), Ивано-Франковской (174,5), Харьковской (126,1) областях и Киеве (108,5).
Во всех областях проводится достаточное число тестов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Основной параметр, который определяет пульсоксиметр, - это насыщение (или сатурация) крови кислородом. В составе красных кровяных клеток (эритроцитов) есть белок гемоглобин, который переносит кислород. Количество гемоглобина c кислородом в венах и артериях https://www.uptodate.com/contents/pulse-oximetry разное (в артериях больше), именно из-за этого артериальная кровь более яркая, а венозная более темная.
Пульсоксиметр, грубо говоря, определяет именно яркость крови и позволяет судить, сколько гемоглобина в артериальной крови связано с кислородом. Эта цифра выражается в процентах, и именно она называется насыщением крови (а точнее гемоглобина) кислородом. Если пульсоксиметр показывает 96%, это значит, что 96% гемоглобина переносит кислород, а 4% - нет.
Еще пульсоксиметр определяет частоту пульса, часть приборов может также показывать пульсовую волну, позволяющую косвенно судить о кровоснабжении органов.
ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ - Это устройства, которые определяют уровень насыщения крови кислородом, при пневмонии такой показатель https://www.uptodate.com/contents/pneumonia-in-adults-beyond-the-basics#H10 может упасть .
Кроме того при положительном тесте на коронавирус одним из параметров, определяющих необходимость госпитализации, будут показатели пульсоксиметрии ниже 93%.