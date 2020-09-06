"Марш единства" в Беларуси: на улицы вышли тысячи людей, в Минске колонна протестующих направилась к резиденции Лукашенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Участники многотысячного несанкционированного марша оппозиции в Минске движутся в направлении резиденции захватившего власть в стране президента Александра Лукашенко.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", очевидцы сообщают, что колонна из порядка 40 тыс. человек покидает проспект Независимости и направляется в сторону площади Государственного флага, где располагается Дворец Независимости - городская резиденция Лукашенко.
Еще несколько тысяч людей направляются в сторону резиденции со стороны Нямиги.
Тем временем подходы к резиденции перекрыты силовиками, там выставлены комплексы "Рубеж".
Саму резиденцию охраняет бронетехника - порядка 10 БТР, на крыше замечены люди в черном камуфляже, предположительно снайперы.
Вокруг резиденции также выставлено оцепление из людей в черном камуфляже без опознавательных знаков.
Силовики также оградили колючей проволокой как минимум два объекта - Дворец Республики и площадь вокруг Стелы "Минск — город-герой", сообщает Радыё Свабода.
"Колонны митингующих с Автозавода, Партизанского проспекта, Лошицы, Новой Боровой, Сухарево двинулись к центру Минска. На вокзале звучит песня Цоя "Перемен". Стратегические объекты - стела у Музея истории войны и Дворца Республики - уже окружены колючей проволокой в центре Минска… Повсюду скопились полицейские и военнослужащие", - говорится в сообщении.
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Вот с цветочками походить - это да.
А второй Майдан, замешанный на жертвах и крови закончился аннексией Крыма и войной на Донбассе.
так что логично сделать совсем другой вывод - бескровная революция бывает действеннее кровавой.
2 - Революция Достоинства была кровавой - разбитые головы, бтры, коктейли Молотова. Закончился аннексией Крыма и войной на Донбассе.
Вывод:
мирная революция эффективнее и сохранит страну и людей.
Методичка, ты кремлядская!
БЕЛОРУСЫ ВЫ МОЛОДЦЫ!!!
ДОДАВИТЕ ЭТИХ УПЫРЕЙ !!!
я бы их убивал не секунды не сомневаясь в своей правоте
учи историю, идиот мокшанский
Пожелаем и беларусам удачи. Без крови.
всего лишь
не о свержении диктатора
все либерасты пересрались между собой и в итоге пропихнули хряка..... как и было за
думано....
в Белоруси тоже поняли что чем больше народу вывалит на улицы тем власть будет беспомо
щнее....... и это то что боится панически при чём абсолютно любая власть- единства мнения и
готовность к массовым протестам.