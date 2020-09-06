Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток"

Двое военнослужащих, отрезанных пламенем во время тушения пожара под Верхнеторецким, подорвались на минном поле противника.

Об этом сообщает в Фейсбуке Оперативно-тактическая группировка "Восток", передает Цензор.НЕТ.

"Командование ОТГ "Восток" сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Как сообщалось ранее, воины были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого. Командование ОТГ "Восток" выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших воинов", - говорится в сообщении.

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