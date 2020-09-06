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Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток"

Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки

Двое военнослужащих, отрезанных пламенем во время тушения пожара под Верхнеторецким, подорвались на минном поле противника.

Об этом сообщает в Фейсбуке Оперативно-тактическая группировка "Восток", передает Цензор.НЕТ.

"Командование ОТГ "Восток" сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Как сообщалось ранее, воины были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого. Командование ОТГ "Восток" выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших воинов", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС продолжаются поиски двух воинов, пропавших во время тушения пожара, - Минобороны

Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки Восток 01

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взрыв (6733) пожар (5938) смерть (9216) Донбасс (26955) военнослужащие (6125) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+37
Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 6228
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06.09.2020 15:38
+29
Не верю!
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06.09.2020 15:36
+26
и никто не слышал звука подрыва на мине???
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06.09.2020 15:41
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Не верю!
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06.09.2020 15:36 Ответить
и никто не слышал звука подрыва на мине???
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06.09.2020 15:41 Ответить
никто, за исключением "командования ОТГ "Восток"
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06.09.2020 15:45 Ответить
Первыми услышали в офисе президента.
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06.09.2020 15:56 Ответить
Вочевидь то міни з глушниками.
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06.09.2020 16:46 Ответить
или с ..берушами (затычками в ушах) для чинуш преЗЕдентских
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06.09.2020 16:53 Ответить
А может их подорвали?
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06.09.2020 15:38 Ответить
Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 6228
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06.09.2020 15:38 Ответить
Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 7189

...
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06.09.2020 15:40 Ответить
и в догонку визги с офиса - потерь нет!
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06.09.2020 15:45 Ответить
Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 1330
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06.09.2020 15:50 Ответить
Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 9784
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06.09.2020 15:50 Ответить
Какие только отмазки не придумывает штаб в угоду клоуну, чтобы скрыть боевые потери...
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06.09.2020 16:02 Ответить
Я надеюсь настанет время когда за такие события будет трибунал, и виновные понесут наказание. И бубочка за гос измену тоже ответит.
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06.09.2020 17:38 Ответить
Опять скажут, что ещё один мирный день без боевых потерь. Минное поле противника на украинской земле - это же не война, это всеобъемлющее, или как его там, перемирие. Вечная память.
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06.09.2020 16:04 Ответить
Зате не стріляють...
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06.09.2020 16:06 Ответить
Очередная чушь из ОП.
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06.09.2020 16:08 Ответить
Уже не знают,что брехать. А обнюхавшийся клован завтра скажет что погибших на фронте нет уже месяц.
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06.09.2020 16:39 Ответить
Президент Зеленский сцыкливая баба и тряпка. Более слабого президента в Украине не было. Это даже хуже овоща.
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06.09.2020 16:40 Ответить
Да уж. Если даже взрыва никто не слышал то хорошо охраняю линию фронта. Там вообще кто то ее охраняет или пьяный сторож остался перемирие охранять?
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06.09.2020 17:10 Ответить
кто сказал что не было слышна взрыва?
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06.09.2020 20:05 Ответить
Ну все, почалось, панеслась.... Мир на Донбасі ні +уйлу ані оркам з ОРДЛО абсолютно не потрібен. Війна, розруха, хаос це їхня суть, спосіб життя. Згадайте історію московії, рос.імперії, совка, нео.рахи - постійні конфлікти та війни, і не на своїй території (2 світова частково). У себе срач розруха - але захищають міфічних "руских" в чужині. Якщо на рашці так добре і повне щастя для "рускага_чилавека", то якого біса ці "руские" не повертаються на "родину", а псують життя іншим мирним народам ?
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06.09.2020 17:14 Ответить
зелю ****** в расход
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06.09.2020 18:46 Ответить
Отправили на смерть и долго прислушивались к звуку разрыва, но его не было.
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06.09.2020 19:27 Ответить
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,

где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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06.09.2020 21:17 Ответить
Два воїни, які зникли під час гасіння пожежі в зоні ООС, підірвалися на мінному полі, - командування Оперативно-тактичного угруповання "Схід" - Цензор.НЕТ 2347
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07.09.2020 00:28 Ответить
вы фсё врётиии.
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07.09.2020 05:43 Ответить
 
 