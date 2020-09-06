Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток"
Двое военнослужащих, отрезанных пламенем во время тушения пожара под Верхнеторецким, подорвались на минном поле противника.
Об этом сообщает в Фейсбуке Оперативно-тактическая группировка "Восток", передает Цензор.НЕТ.
"Командование ОТГ "Восток" сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Как сообщалось ранее, воины были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого. Командование ОТГ "Восток" выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших воинов", - говорится в сообщении.
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потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.