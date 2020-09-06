Глава британского МИДа Рааб заявил о причастности Кремля к отравлению Навального: "Это чистый гангстеризм"

Версия о причастности Российской Федерации к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального представляется наиболее правдоподобной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, сообщает The Daily Mail.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что в отравлении замешано российские власти, Рааб ответил: "Я думаю, что очень сложно придумать правдоподобное альтернативное объяснение, основанное на послужном списке России".

При этом он напомнил, что "Новичок" был использован в Солсбери. По его словам, это очень опасная субстанция с большим сложностями получения, хранения и применения.

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Глава МИД Британии заявил, что Россия должна дать на это ответ. "И я думаю, что нам нужно провести расследование через ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), и России необходимо в полной мере сотрудничать", - добавил министр.

"Использование химического оружия в таком контексте является чистым гангстеризмом, и Россия несет ответственность за то, чтобы никогда не использовать его от имени властей, и, во-вторых, следить за тем, чтобы никто другой не мог использовать его на территории страны", - сказал он.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.