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Глава британского МИДа Рааб заявил о причастности Кремля к отравлению Навального: "Это чистый гангстеризм"

Глава британского МИДа Рааб заявил о причастности Кремля к отравлению Навального:

Версия о причастности Российской Федерации к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального представляется наиболее правдоподобной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, сообщает The Daily Mail.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что в отравлении замешано российские власти, Рааб ответил: "Я думаю, что очень сложно придумать правдоподобное альтернативное объяснение, основанное на послужном списке России".

При этом он напомнил, что "Новичок" был использован в Солсбери. По его словам, это очень опасная субстанция с большим сложностями получения, хранения и применения.

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Глава МИД Британии заявил, что Россия должна дать на это ответ. "И я думаю, что нам нужно провести расследование через ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), и России необходимо в полной мере сотрудничать", - добавил министр.

"Использование химического оружия в таком контексте является чистым гангстеризмом, и Россия несет ответственность за то, чтобы никогда не использовать его от имени властей, и, во-вторых, следить за тем, чтобы никто другой не мог использовать его на территории страны", - сказал он.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: 

Великобритания (4949) отравление (1583) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+10
Не надо было покрывать ***** гебнявое , когда они отравили Литвиненко , скрипачей ,ухитрились убить Березовского в Англии И все остальные хороши ,самолёт с Качинским ухищренно подорвали ,сделали вид ,что ничего не случилось ? Можете озабоченными ходить и дальше
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06.09.2020 17:43
+9
от нє нада!
не заважайте фрау Ріббентроп північний поток 2 добудовувати!
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06.09.2020 17:28
+7
Терроризм это батенька...терроризм...
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06.09.2020 17:38
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Рабсєя і є срана-терорист і сцарь її *****.
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06.09.2020 20:06 Ответить
Ні, це не гангстерізм, це набагато гірше - політичне вбивство (сподіваюсь, невдале). Не применшуйте, британці.
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06.09.2020 20:39 Ответить
Я так понимаю что-то начало доходить до европейцев,но это не точно.
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06.09.2020 21:28 Ответить
Это говорит британец? Потомок тех, кто оккупировал в своё время четверть всего мира, уничтожали целые государства, а ради профицита торговли огромный Китай подсадили на наркоту!

Браво!
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06.09.2020 21:55 Ответить
Как будто это большая новость, это стало нормой с времен победы большевиков в России и продолжается до настоящего времени. И хотя они делают вид что "сменили масть" но нутро террористов, преступников и садистов осталось прежним.
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06.09.2020 22:37 Ответить
ТАК ДАЙТЕ МИЛЛИАРД ФУНТОВ ЗА ШКУРУ ПУТИНА !!! ТОЛЬКО ЧТОБЫ ЕЁ СНЯЛИ ЖИВЬЕМ !)
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06.09.2020 23:38 Ответить
и что дальше ? импотенты
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07.09.2020 01:35 Ответить
Сколько же это раз европейцам надо на грабли наступить чтобы их реакция от глубочайшей озабочености перешла к реальным действиям? Почему то на Украине всем известно что от Уйла ничего хорошего не жди...а вот они все в сомнениях "ужли и капли чего нить человеческого нет у сего господина?" К сожалению,нет...
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07.09.2020 06:49 Ответить
На сколько надо быть тупыми в кремле что бы отправить отправленного не выездное кремлёвской говно за границу. Нет, нас хотят сделать тупыми
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07.09.2020 07:59 Ответить
какой "гангстеризм"?
расеяне как били дикарями, так дикарями и остались.
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07.09.2020 12:01 Ответить
А до цього отруєння параша була взірцем гуманізму і добросусідства?
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07.09.2020 17:49 Ответить
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