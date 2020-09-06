"Лукашенко - крепкий орешек": Подборка шуток про "перехваченный" спецслужбами Беларуси разговор

Пользователи соцсетей отреагировали на недавно опубликованную беларускими властями якобы перехваченную запись переговоров Варшавы и Берлина по поводу отравления Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, подборку шуток опубликовал в своем ЖЖ российский блогер Илья Варламов.

Беларуские государственные телеканалы показали в новостях отдельный сюжет на эту тему:

"Однако запись переговоров выглядит настолько неправдоподобной, что про неё в сети сразу появилось множество шуток", - пишет блогер.

белорусская прослушка американцев.

Джон: Майк, согласись, президент Лукашенко — самый умный, начитанный, тонкий, стратегически мыслящий, интеллигентный, чуткий, храбрый, популярный политик на свете?

Майк: Да, Джон. С этим невозможно спорить. Мы в резидентуре очень его боимся. — Feldman (@EvgenyFeldman) September 4, 2020

⚡Пресс-служба Лукашенко пригрозила перехватить еще больше переговоров, если над опубликованной записью не перестанут смеяться



"Нет никаких оснований не доверять опубликованной записи: она размещена официальными органами и в государственных СМИ", – говорится в заявлении. — ИА "Панорама" (@ia_panorama) September 4, 2020

Варламов напоминает, что после президентских выборов 2006 года Лукашенко говорил, что результаты были сфальсифицированы в меньшую сторону: "За президента Лукашенко проголосовало 93,5 процента. Говорят - это не европейский показатель. Мы сделали 86. Это правда было".



Теперь же в сети аналогично стали шутить про "перехваченный" разговор Варшавы и Берлина.

"Перехваченный" разговор Берлина и Варшавы. Осторожно, вызывает неконтролируемые приступы ора pic.twitter.com/24MfZCNNEi — Чай з варэннем (@belteanews) September 4, 2020

ОЛО ВАРШАВА ГЭТА МЭРКЭЛЬ ДА АГА — балет напивасился (@st_tema) September 4, 2020

Появились альтернативные варианты видео.



- ....лукашенко оказался крепким орешком! они профессионалы и организованы. чиновники и военные верны президенту. все, извини, не могу говорить

- но ты же сам позвонил https://t.co/6lkTUGLTxK — осфрид (@FreddSnow) September 4, 2020

- Кукловод 1, это Кукловод 2, как там цветная революция?

- Работаем по методичке, но великий Батька силён. 30 миллионов белорусов за него, не знаем что делать.

- Заставим Тихановскую отравить Навального

- Отличный план. Хайль Гитлер!

- Хайль! — Чилик (@Chilikto) September 4, 2020

Перехват телефонного разговора из Западного Берлина в Житомир:

- Послушай Майк, идет война, но как же чертовски похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине! — Послушай, Майк! (@maglov) September 4, 2020

Беларуская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой сразу после того, как его начитали студенты иняза БГУ за закрытие прогулов по физре — Алеся Вішнявецкая🇺🇦🇪🇺🇵🇱 (@Szlachetna_Pani) September 4, 2020

ИГИЛ взяло ответственность на себя за перехваченный разговор Берлина и Варшавы, подтвердив что Лукашенко действительно крепкий орешек — Litvino-Ватоўкі (@LitVata) September 4, 2020

Варшава: Лукашенко оказался крепким орешком.

Остальное при встрече, не по телефону.



Берлин: Да-да, понимаю. Тогда до встречи pic.twitter.com/xafj0QoEQ6 — Toтzе (@zagibaigvozdi) September 5, 2020

Перехваченный разговор Берлина и Варшавы:



— Да?

— Алё!

— Да да?

— Ну как там с отравлением Навального?

— А?

— Как с отравлением Навального?

— Чё с Навальным?

— Чё?

— Куда ты звонишь?

— Тебе звоню.

— Кому?

— Ну тебе.

— Кому тебе?

— А вот тебе вот.

— Ты кто такой?

— Майк — ≋ (@iloverochev) September 4, 2020

Песков, Володин, Лавров и Захарова сидят сейчас, пьют водку и тянут спичку, кому завтра перехваченную Лукашенко запись переговоров комментировать. — Maxim Mironov (@mironov_fm) September 4, 2020

Все с нетерпением ждали, чтобы услышать запись об отравлении Навального, а в результате получили очередную запись в историю болезни Лукашенко. — Марсик (@marsdao) September 4, 2020

- Алло! Беларусь? Да вы там охуели что-ли вообще? Какой "Крепкий орешек?" Я тут при чём?

- А? Гэта ты Брус? Ничаво не слышу! Тут что-та гудзиць. Прыязджай да мяне у госци. pic.twitter.com/QKVp1PEoqe — Krychek (@Krychek5) September 4, 2020

Лукашенко, кажется, забыл сказать, что Берлин и Варшава это населенные пункты в России pic.twitter.com/lz6hqdzSHb — negroni against police violence 🥃 97% abv. (@negronipolice) September 4, 2020

- Алло, Варшава? Это Берлин, не могу говорить

- Но ты сам мне позвонил

- Все пока — Bob Farber (@Bobchensk) September 4, 2020

Там еще вырезали:



Варшава: ты видел, как Лукашенко и его сын с автоматом ходят?



Берлин: видел, не дай бог нападут, захватят всю Европу.



Варшава: не говори, 4 ночь не сплю от страха. — podvodn1k (@podvodn1k) September 4, 2020

Перехваченный разговор:

Варшава: Как наши дела, Ник?

Берлин: Всё по плану.

Варшава: Говори нормально, я не понимаю тебя.

Берлин: Наш коварный капиталистический замысел достиг апогея, скоро мы свергнем доблестных лидеров России и Беларуси, последних оплотов свободного мира! — Мэксим (@Cookie_MP) September 4, 2020

У меня только один вопрос: если перехвачены были "телефонные переговоры" между Берлином и Варшавой, зачем надо было добавлять на фон сэмпл шума, присущего связи по рации? 🤦‍♂️ — Vonzales 💬 (@VonzalesDelGado) September 4, 2020

Берлин: Майк, скажи, наш план по захвату Сибири в силе? Мы продолжаем дурманить этих тупых русских гомосексуализмом?

Вашингтон: Да, Джон. Имплементируй План Даллеса. pic.twitter.com/wPvf3o4Tdz — Feldman (@EvgenyFeldman) September 4, 2020

Заходят как-то в бар Берлин и Варшава, а бармен им и говорит связь плохая ну ка повторите план полностью ещё раз и на английском — Молчаливый Боб (@shegan35) September 4, 2020

-Алло, Польша?

-Польша

-Это я, Меркель

-Привет

-Хочу сказать, что про Навального я наврала. Никакого отравления не было

-А зачем наврали?

-Чтобы Путин не совал нос в дела Беларуси

-А что вам с того?

-Русофобка я

-Понятно А нам зачем звоните?

-Предупредить чтобы Лукашенко не узнал — maksimus silvestris (@Maksim_Rawski) September 3, 2020

Вы не представляете как долго мы выбирали как круто назвать папу в расшифровке: Крепкий орешек, Терминатор, Рембо, Рокки Бальбоа, Последний самурай, Кобра, Чубакка, Гладиатор, Росомаха, Робокоп, Бульбазавр, Терминатор 2, Крестный отец, Джон Уик - дитя Беларуси... — Грустный Коленька (@sadmikalai) September 4, 2020