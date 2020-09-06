ОБСЕ подтверждает неизменность позиций ОС у Шумов, отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса, - украинская делегация в ТКГ
В Киеве прошло расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, посвященное угрозам главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина и обстоятельствам ранения бойца Объединенных сил 6 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, участие в мероприятии, среди прочих, приняли вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины.
Участники заслушали доклады о ситуации в районе Шумов представителя рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел Украины, а также приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября 2020 года.
"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, которого удалось достичь 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня.
Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
"Важно, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.
Особое внимание на встрече было уделено инциденту, произошедшему 6 сентября, в результате которого был ранен украинский военнослужащий, осуществлявший работы по разбору сгоревшего блиндажа. Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе.
По итогам совещания глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.
Напомним, самопровозглашенная "Донецкая народная республика" пригрозила уничтожить позиции украинской армии у Шумов, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.
5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесен утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.
Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что в случае обстрелов ОС ответят всеми имеющимися силами и средствами. Украинская сторона инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
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Т.е. наших пацанов будут и дальше каждый день безнаказанно обстреливать.
Їхні помилки дуже дорого обходяться.
І отакі ще чекають: а раптом зе-гнида виправиться.
Мені здається, що це чмо яке в дитинстві мріяло стати гопніком. Я нарешті, коли так склалося життя, що це чмо опинилося в кріслі президента, з нього полізла ця мрія.
ВАЖЛИВО!Сьогодні, 05 вересня, близько 17.00 чергова зміна одного з підрозділів, який виконує бойові завдання у Херсонській області, застосувала зброю, здійснивши кілька пострілів, попереджуючи протиправні дії окремої групи громадян України.Інцидент стався на межі військового об'єкту, що розташований в районі Арабатської стрілки.
Після застосування зброї на попередження зазначені громадяни припинили здійснення протиправних дій по відношенню до особового складу, що несе службу з оборони військового об'єкту.Постраждалих унаслідок інциденту немає.
На місці події працюють правоохоронні органи.Командування об'єднаних сил Збройних Сил України застерігає громадян України від протиправних дій по відношенню до військових об'єктів та військовослужбовців, які виконують бойові завдання у складі угрупування військ у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях.Служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.
где спрвка про секас добровольный,бубой подписанная?
"
На заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет подниматься вопрос о четком разграничении сторон и о контроле Киева над https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/shtab-ahmetova-nachal-vydavat-pomoshch-eshche-v-2-naselennyh-punktah-na-linii-ognya--593869.html Дебальцево (Донецкой обл.), заявил бывший член подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман https://www.segodnya.ua/politics/pnews/kiev-eshche-raz-ozvuchil-svoyu-poziciyu-po-vyboram-na-donbasse-725241.html Бессмертный , передает телеканал "http://112.ua/ 112 Украина ".
"На сегодняшний день у нас есть целые населенные пункты, которые заняты российскими войсками и войсками бандформирований ОРДО и ОРЛО, а это не дает возможности четко определить позиции после отведения. Потому что эта линия разграничения не соответствует той, которая была оговорена соглашениями "Минска-2". Очевидно, что этот вопрос будет подниматься", - сказал он.
Бессмертный также пояснил, что вопрос четкого территориального разграничения имеет значение при отведении сил и средств.
"Стороны дискутируют о разведении, и пункты их дислокации становятся стартовыми позициями. Километр или два - нужно знать, от чего отводить", - подчеркнул Бессмертный.
Он также отметил: "Дебальцево должно было находиться под контролем украинских войск. Это прямое нарушение Минска-2".
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4554219147951679 25 хв ·
Война сегодня:
В 17.15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ.
В 15.55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии.
В 13.30 обстрелян из автоматического гранатомета опорный пункт ВСУ близ Марьинки под Донецком. Ранен один военнослужащий, его состояние стабильное.
Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ. Власти ситуацию пока не комментируют.
Личные данные погибшего и раненых есть в распоряжении редакции, но будут опубликованы только после официальных уведомлений родственников.
Ось так: ви гиньте, хай у вас прицільно стріляють і ранять, можете потім помирати від ран - але капітуляцію це не зупинить. Підстав нема, курс обрано - тля все підписала, що від неї вимагали. Бо компромат не слабий.
Життя військових - ніщо.
Гарно проголосували ? Як там з харчуванням, до речі ? Далі по натівських стандартах ? Чи зе-меню краще ?
Всі, хто привів кагал - ниці зрадники і вороги.
условий перемирия? Каждый день, практически, нарушается перемирие, а сегодня
уже есть погибший украинский воин, а еще один ранен. Тебя это не волнует?
Ты готов лишать жизни наших воинов ради удовлетворения прихотей
Вольодьки *****?