РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10819 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 235 57

ОБСЕ подтверждает неизменность позиций ОС у Шумов, отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса, - украинская делегация в ТКГ

ОБСЕ подтверждает неизменность позиций ОС у Шумов, отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса, - украинская делегация в ТКГ

В Киеве прошло расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, посвященное угрозам главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина и обстоятельствам ранения бойца Объединенных сил 6 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, участие в мероприятии, среди прочих, приняли вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины.

Участники заслушали доклады о ситуации в районе Шумов представителя рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел Украины, а также приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября 2020 года.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, которого удалось достичь 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток на Донбассе двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения, - пресс-центр. ВИДЕО

В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня.

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Важно, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Особое внимание на встрече было уделено инциденту, произошедшему 6 сентября, в результате которого был ранен украинский военнослужащий, осуществлявший работы по разбору сгоревшего блиндажа. Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе.

По итогам совещания глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление главаря террористов "ДНР" Пушилина об обстреле является желанием обострить ситуацию на Донбассе, - Кравчук

Напомним, самопровозглашенная "Донецкая народная республика" пригрозила уничтожить позиции украинской армии у Шумов, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.

5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесен утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что в случае обстрелов ОС ответят всеми имеющимися силами и средствами. Украинская сторона инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины. 

Читайте также: Кравчук на ТКГ довел Грызлова до припадка, а тот от злости даже от видеосвязи отключался, - Казанский

Автор: 

Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766) Офис Президента (1796)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса

Т.е. наших пацанов будут и дальше каждый день безнаказанно обстреливать.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:07
+21
Поки в кріслі президента України сидить потвора "с той сторони" - будуть обстрілювати.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:08
+12
ОБСЕ подтверждает неизменность позиций ОС у Шумов, отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9967
показать весь комментарий
06.09.2020 19:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса

Т.е. наших пацанов будут и дальше каждый день безнаказанно обстреливать.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:07 Ответить
Поки в кріслі президента України сидить потвора "с той сторони" - будуть обстрілювати.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:08 Ответить
отдельные провокации террористов на Луганщине, Донбасчине, со стороны Крыма, Белграда, Бларуси, Азовского моря.......- не основание для срыва мирного процесса
показать весь комментарий
06.09.2020 19:19 Ответить
мрази🤡🎪👿🤢🦠 , подставляйте свои задницы , а не чужих детей безоружных под обстрелы ваших «убийц-повстанцев»!!!
показать весь комментарий
06.09.2020 19:33 Ответить
Кравчучка? Тобто - підставлятиметься? При одній умові, якщо ти, старий пердуне разом з Фокіним виїдеш в зону обстрілу бойовиками - в окопи до наших бійців!!
показать весь комментарий
06.09.2020 20:10 Ответить
Схоже на те. Смерть українського воїна від кулі снайпера - це виявляється "окрема провокація". Підрив двох бійців на "не встановленому вибуховому предметі" - "окремпюа провокація"? Розстріл автоцистерн - теж? Облаштування нових позицій все ближче до наших - "окрема провокація"? А якщо "окремі провокації" йдуть безперервним потоком, то це теж велика і нескінченна "окрема провокація"?
показать весь комментарий
06.09.2020 20:50 Ответить
Поки зєлєнського та його банду не відірвуть від державного корита, в українських військових немає шансів себе достойно захистити. Не кажучи вже ні про територію.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:07 Ответить
Пора заарештувати зрадників на Банковій.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:49 Ответить
Але половина з них саме за це проголосувала.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:58 Ответить
Всі ми люди і це нормально, якщо люди помиляються. Так Всесвіт побудований. Проблема - якщо люди не навчаються на помилках. Сподіваюсь вже більше половини зрозуміли за кого вони голосували.
показать весь комментарий
06.09.2020 20:07 Ответить
А я не сподіваюсь.

Їхні помилки дуже дорого обходяться.
І отакі ще чекають: а раптом зе-гнида виправиться.
показать весь комментарий
06.09.2020 20:14 Ответить
Він точно не виправиться. зє- гнида такий який він є.
Мені здається, що це чмо яке в дитинстві мріяло стати гопніком. Я нарешті, коли так склалося життя, що це чмо опинилося в кріслі президента, з нього полізла ця мрія.
показать весь комментарий
06.09.2020 21:00 Ответить
ОБСЕ подтверждает неизменность позиций ОС у Шумов, отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9967
показать весь комментарий
06.09.2020 19:12 Ответить
Офіційно. Годину тому була спроба захоплення військової частини на херсонщині !!!

ВАЖЛИВО!Сьогодні, 05 вересня, близько 17.00 чергова зміна одного з підрозділів, який виконує бойові завдання у Херсонській області, застосувала зброю, здійснивши кілька пострілів, попереджуючи протиправні дії окремої групи громадян України.Інцидент стався на межі військового об'єкту, що розташований в районі Арабатської стрілки.
Після застосування зброї на попередження зазначені громадяни припинили здійснення протиправних дій по відношенню до особового складу, що несе службу з оборони військового об'єкту.Постраждалих унаслідок інциденту немає.
На місці події працюють правоохоронні органи.Командування об'єднаних сил Збройних Сил України застерігає громадян України від протиправних дій по відношенню до військових об'єктів та військовослужбовців, які виконують бойові завдання у складі угрупування військ у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях.Служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:13 Ответить
Щось на таку невеличку статтю дуже багато "громадян України".
показать весь комментарий
06.09.2020 19:19 Ответить
подождем немного и все прояснится... на факт что такая непонятка была и это очень плохо..
показать весь комментарий
06.09.2020 19:38 Ответить
йухня якась ...правоохоронні органи мали приїхати і прибрати сміття200 тоді б було меньше бажаючих лізти до військових ...
показать весь комментарий
06.09.2020 19:24 Ответить
согласен... но то что инцидент был это факт!!! .. немного погодя узнаем правду..
показать весь комментарий
06.09.2020 19:28 Ответить
Пора відрядити з фронту тактичну батальйонну групу для арешту зрадників на Банковій.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:55 Ответить
это нужно было делать еще поза-поза вчера...
показать весь комментарий
06.09.2020 19:58 Ответить
Вистачить ротної. Кияни допоможуть.
показать весь комментарий
06.09.2020 20:52 Ответить
плюнули в обличчя , а ці облизалися і чекають на черговий плювок ...
показать весь комментарий
06.09.2020 19:17 Ответить
в Москві ...
показать весь комментарий
06.09.2020 19:25 Ответить
участники заслушали доклады и таки заслушались...
где спрвка про секас добровольный,бубой подписанная?
показать весь комментарий
06.09.2020 19:19 Ответить
Шумы бомбили ,нам объявили что началася война
показать весь комментарий
06.09.2020 19:21 Ответить
Сколько ж еще наших пацанов должно погибнуть из за этого тупорылого Осла Оманского , пока до него не дойдет , что ***** мир не нужен , а его жалкие попытки увидеть мир в глазах ***** , приводят только к деморализации ВСУ .
показать весь комментарий
06.09.2020 19:22 Ответить
Все воно понімає. Тому й поспішає офіційно підписати капітуляцію.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:54 Ответить
Хотеть то оно хочет , да кто ж ему даст это сделать.
показать весь комментарий
06.09.2020 20:09 Ответить
Завтра щось буде....
показать весь комментарий
06.09.2020 19:23 Ответить
бомбить будут
показать весь комментарий
06.09.2020 19:27 Ответить
Сцикло зробить все, щоб не розчарувати свого шефа *****, і надалі буде робити так зване одностороннє відведення військ.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:24 Ответить
https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
показать весь комментарий
06.09.2020 19:25 Ответить
предположительно Новичек
показать весь комментарий
06.09.2020 19:29 Ответить
Скоріше за все, боракс.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:50 Ответить
В Минске задержали автомобиль с "негосударственной атрибутикой" и оружием
показать весь комментарий
06.09.2020 19:27 Ответить
Я чё-то не понимаю - по минску дебальцеве - чьё?
"
На заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет подниматься вопрос о четком разграничении сторон и о контроле Киева над https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/shtab-ahmetova-nachal-vydavat-pomoshch-eshche-v-2-naselennyh-punktah-na-linii-ognya--593869.html Дебальцево (Донецкой обл.), заявил бывший член подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман https://www.segodnya.ua/politics/pnews/kiev-eshche-raz-ozvuchil-svoyu-poziciyu-po-vyboram-na-donbasse-725241.html Бессмертный , передает телеканал "http://112.ua/ 112 Украина ".
"На сегодняшний день у нас есть целые населенные пункты, которые заняты российскими войсками и войсками бандформирований ОРДО и ОРЛО, а это не дает возможности четко определить позиции после отведения. Потому что эта линия разграничения не соответствует той, которая была оговорена соглашениями "Минска-2". Очевидно, что этот вопрос будет подниматься", - сказал он.
Бессмертный также пояснил, что вопрос четкого территориального разграничения имеет значение при отведении сил и средств.
"Стороны дискутируют о разведении, и пункты их дислокации становятся стартовыми позициями. Километр или два - нужно знать, от чего отводить", - подчеркнул Бессмертный.
Он также отметил: "Дебальцево должно было находиться под контролем украинских войск. Это прямое нарушение Минска-2".
показать весь комментарий
06.09.2020 19:36 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAQUXMdQ4jKMSLumSQlbsQL8kGel4XPy2fuhi1wu6jv9lVIBMCrKaNKYG5Z_Z3_Q3BWOiZVCjjgQmYf&hc_ref=ARQ8Hq_rxl39vV06-ZPUofqysa-7LnpVV8UnMgUvxrmVFmubSEgQJLkyoVQYaCVdaJU&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4554219147951679 25 хв ·

Война сегодня:
В 17.15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ.
В 15.55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии.

В 13.30 обстрелян из автоматического гранатомета опорный пункт ВСУ близ Марьинки под Донецком. Ранен один военнослужащий, его состояние стабильное.
Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ. Власти ситуацию пока не комментируют.
Личные данные погибшего и раненых есть в распоряжении редакции, но будут опубликованы только после официальных уведомлений родственников.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:45 Ответить
Уже прокоментували.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:51 Ответить
Якщо у вівторок фракція ЄС не заблокує трибуну з вимогою припинення одностороннього перемир'я, то на опозиційності сиволапого гетьмана можна буде поставити хрест.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:52 Ответить
Логично, понавыбирать 70% прокацапов в Раду, это не мы. А припиняти Пороху.
показать весь комментарий
06.09.2020 21:09 Ответить
Господи, які мерзенні гниди !
Ось так: ви гиньте, хай у вас прицільно стріляють і ранять, можете потім помирати від ран - але капітуляцію це не зупинить. Підстав нема, курс обрано - тля все підписала, що від неї вимагали. Бо компромат не слабий.
Життя військових - ніщо.
Гарно проголосували ? Як там з харчуванням, до речі ? Далі по натівських стандартах ? Чи зе-меню краще ?

Всі, хто привів кагал - ниці зрадники і вороги.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:56 Ответить
Кравчук, (коммуняцкая украинская гнида) что же ты так хреново следишь за соблюдением
условий перемирия? Каждый день, практически, нарушается перемирие, а сегодня
уже есть погибший украинский воин, а еще один ранен. Тебя это не волнует?
Ты готов лишать жизни наших воинов ради удовлетворения прихотей
Вольодьки *****?
показать весь комментарий
06.09.2020 21:15 Ответить
А Рашен бандформирования в ответ.." Ну мало вам раненного.. нате вам еще и убитого сегодня под Крымским выстрелом снайпера." А мы все утираемся и высказываем ... да хр-н знает что мы высказываем.. т.е. несем... Блеем и утираемся.. теряем остатки собственного самоуважения, и уважения к государству.. ( видимо этого Раша и добивается, а наша власть боится или играет в поддавки)
показать весь комментарий
06.09.2020 22:29 Ответить
Гибель украинских бойцов это оказывается "отдельные провокации". Сколько еще должно погибнуть наших воинов чтобы эта гребаная старая и ржавая кравчучка начала считать по-другому?
показать весь комментарий
06.09.2020 22:51 Ответить
А скільки треба наших убитих хлопців, щоб це вважалося зривом домовленостей? Квартал-95 циферку ще не оголошував?
показать весь комментарий
07.09.2020 07:47 Ответить
 
 