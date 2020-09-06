ОБСЕ подтверждает неизменность позиций ОС у Шумов, отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса, - украинская делегация в ТКГ

В Киеве прошло расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, посвященное угрозам главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина и обстоятельствам ранения бойца Объединенных сил 6 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, участие в мероприятии, среди прочих, приняли вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины.

Участники заслушали доклады о ситуации в районе Шумов представителя рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел Украины, а также приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября 2020 года.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, которого удалось достичь 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня.

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Важно, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Особое внимание на встрече было уделено инциденту, произошедшему 6 сентября, в результате которого был ранен украинский военнослужащий, осуществлявший работы по разбору сгоревшего блиндажа. Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе.

По итогам совещания глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

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Напомним, самопровозглашенная "Донецкая народная республика" пригрозила уничтожить позиции украинской армии у Шумов, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.

5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесен утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что в случае обстрелов ОС ответят всеми имеющимися силами и средствами. Украинская сторона инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

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