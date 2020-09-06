503-й Отдельный батальон морской пехоты опроверг информацию "промокшанского сайта" Страна.UA о том, что воины оставляют свои позиции в Шумах
Российская Федерация продолжает воевать с Украиной в информационном поле, публикуя на пророссийских ресурсах неправдивую информацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице 503-го Отдельного батальона морской пехоты.
"На этот раз использован известный промокшанский сайт Страна.UA - Новости Украины, который регулярно подтверждает свою антиукраинскую позицию публикациями мыслей Кремля и подконтрольных ему террористов. В материале нечестивого существа по имени Александр Сибирцев, которое называет себя журналистом, отмечается что, по словам офицера нашего подразделения, морпехи оставляют определенные позиции в Шумах из-за страха перед свинособаками Пениса Душилина.
Заявляем - никаких официальных комментариев этой информационной помойке воины 503 ОБМП не давали. Мы на своих позициях и продолжаем защищать украинскую землю от мокшанской орды. Следим за информационной гигиеной, друзья!", - говорится в сообщении.
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Це має бути однією з ґаксіом інформаційної гігієни.
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky Денис Казанський https://twitter.com/den_kazansky @den_kazansky https://twitter.com/den_kazansky/status/1302284159461847041 23 ч
Боевики ДНР выдвинули ультиматум Украине и заявили, что в понедельник нанесут удар по позициям ВСУ.
Похоже, перемирию конец.
А потом, когда получат ответку, опять будут орать про кровавую хунту, которая не хочет мира и обстреливает Донбасс.
Воно кумарить , адже для нього війна давно закінчилась !
https://mobile.twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran https://mobile.twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran https://mobile.twitter.com/sergiy_taran/status/1302257956558430209 5 сент.
Лідер терористів Пушилін «призначив» обстріл українських позицій на 7 вересня за нібито «порушення перемир'я» та дав точне місце обстрілу - село Шуми, у передмісті Горлівки. Переконаний, саме туди мають бути перенесені зустрічі мінської групи під керівництвом Кравчука-Фокіна.
https://mobile.twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway
https://mobile.twitter.com/eternalrailway https://mobile.twitter.com/eternalrailway
"Син Фокіна - живе на державній дачі в Кончі-Заспі. Їздить у Москву.
Внучка - їздить у Вашингтон. Засмагає у Майямі, тусується в Лас-Вегасі.
Правнук Габріел - народжений громадянином США.
А от Україну треба срочно повертати в неосоюз і робити рабами без права жити як в США і ЄС."
https://twitter.com/1918UA
ин України
@1918UA
·https://twitter.com/1918UA/status/1302549177700962305 6 ч
А куди поділися Парасюки, Соболєви, Семенченки, та інші срані борці за Україну? Вже перемогли, чи боротьбалка зламалася?
What Can I Do
Витримки комбату.
Командування ОТУ «Схід» повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
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Вранці 5 вересня ватажок фейкової «республіки» Денис Пушилін віддав наказ знищити інженерні споруди Збройних сил України біля лінії зіткнення в Донбасі. Він «дав час» українським військовим відійти з району поблизу населеного пункту Шуми до 8:00 7 вересня.
Зе ваш вихід. Ви гарант чи ви лох.
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Страна ЮА - это помойка.