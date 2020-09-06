503-й Отдельный батальон морской пехоты опроверг информацию "промокшанского сайта" Страна.UA о том, что воины оставляют свои позиции в Шумах

Российская Федерация продолжает воевать с Украиной в информационном поле, публикуя на пророссийских ресурсах неправдивую информацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице 503-го Отдельного батальона морской пехоты.

"На этот раз использован известный промокшанский сайт Страна.UA - Новости Украины, который регулярно подтверждает свою антиукраинскую позицию публикациями мыслей Кремля и подконтрольных ему террористов. В материале нечестивого существа по имени Александр Сибирцев, которое называет себя журналистом, отмечается что, по словам офицера нашего подразделения, морпехи оставляют определенные позиции в Шумах из-за страха перед свинособаками Пениса Душилина.

Заявляем - никаких официальных комментариев этой информационной помойке воины 503 ОБМП не давали. Мы на своих позициях и продолжаем защищать украинскую землю от мокшанской орды. Следим за информационной гигиеной, друзья!", - говорится в сообщении.

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