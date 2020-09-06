Наемники РФ обустраивают траншеи, наблюдательные посты и огневые позиции на Донбассе, - пресс-центр ОС

За время действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня - с 27 июля до сегодняшнего дня - Объединенные силы зафиксировали ряд нарушений в сфере оборудования инженерных сооружений вражеских позиций на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности:

- проводились инженерные работы по оборудованию новых ходов сообщения вблизи с. Ужовка общей длиной до 80 метров и вблизи Голубовского общей протяженностью до 170 метров;

- зафиксировано оборудование хода сообщения протяженностью до 90 метров и стрелкового огневой позиции вблизи с. Набережное;

- проводились инженерные работы по оборудованию наблюдательного поста вблизи с. Александровка, дооборудование стрелковой огневой позиции неподалеку от Каштанового, оборудование новой огневой позиции вблизи Золотого-5;

- переоборудуются старые заброшенные позиции в районе мостового путепровода с целью сокращения расстояния до позиций подразделений ОС (до 800 метров) вблизи с. Калиновое.

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"В последнее время руководство российских оккупационных войск подняло мощную волну обвинений украинской стороны по оборудованию инженерных сооружений по линии разграничения в населенном пункте Шумы. Эти обвинения не соответствуют действительности и являются провокационными. В определенный период нарушений договоренностей с украинской стороны в указанном населенном пункте не фиксировалось, что было зафиксировано в ежедневном докладе ССМ ОБСЕ от 05.09.2020 года.

Такая практика обвинения украинской стороны в системных нарушениях применяется российскими оккупационными войсками для формирования негативного имиджа ВС Украины, носит политическую составляющую с целью срыва достигнутых договоренностей на Трехсторонняя контактной группе.

Этот случай в очередной раз подтверждает позицию "ДНР" "ЛНР" по игре в Минских договоренностях с целью решения политической составляющей для влияния на Украину", - отмечается в сообщении.

При этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон продолжает придерживаться принятых дополнительных договоренностей, в частности при введении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которые вступили в действие с 00.01 27 июля 2020 года, сообщают в пресс-центре.

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Напомним, самопровозглашенная "Донецкая народная республика" пригрозила уничтожить позиции украинской армии у Шумов, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.

5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесен утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что в случае обстрелов ОС ответят всеми имеющимися силами и средствами. Украинская сторона инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины.