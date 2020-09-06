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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наемники РФ обустраивают траншеи, наблюдательные посты и огневые позиции на Донбассе, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обустраивают траншеи, наблюдательные посты и огневые позиции на Донбассе, - пресс-центр ОС

За время действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня - с 27 июля до сегодняшнего дня - Объединенные силы зафиксировали ряд нарушений в сфере оборудования инженерных сооружений вражеских позиций на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности:

- проводились инженерные работы по оборудованию новых ходов сообщения вблизи с. Ужовка общей длиной до 80 метров и вблизи Голубовского общей протяженностью до 170 метров;

- зафиксировано оборудование хода сообщения протяженностью до 90 метров и стрелкового огневой позиции вблизи с. Набережное;

- проводились инженерные работы по оборудованию наблюдательного поста вблизи с. Александровка, дооборудование стрелковой огневой позиции неподалеку от Каштанового, оборудование новой огневой позиции вблизи Золотого-5;

- переоборудуются старые заброшенные позиции в районе мостового путепровода с целью сокращения расстояния до позиций подразделений ОС (до 800 метров) вблизи с. Калиновое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ подтверждает неизменность позиций ОС у Шумов, отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса, - украинская делегация в ТКГ

"В последнее время руководство российских оккупационных войск подняло мощную волну обвинений украинской стороны по оборудованию инженерных сооружений по линии разграничения в населенном пункте Шумы. Эти обвинения не соответствуют действительности и являются провокационными. В определенный период нарушений договоренностей с украинской стороны в указанном населенном пункте не фиксировалось, что было зафиксировано в ежедневном докладе ССМ ОБСЕ от 05.09.2020 года.

Такая практика обвинения украинской стороны в системных нарушениях применяется российскими оккупационными войсками для формирования негативного имиджа ВС Украины, носит политическую составляющую с целью срыва достигнутых договоренностей на Трехсторонняя контактной группе.

Этот случай в очередной раз подтверждает позицию "ДНР" "ЛНР" по игре в Минских договоренностях с целью решения политической составляющей для влияния на Украину", - отмечается в сообщении.

При этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон продолжает придерживаться принятых дополнительных договоренностей, в частности при введении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которые вступили в действие с 00.01 27 июля 2020 года, сообщают в пресс-центре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если формирования РФ обстреляют территорию Украины, Командование ОС ответит всеми имеющимися силами и средствами, - командующий Кравченко

Наемники РФ обустраивают траншеи, наблюдательные посты и огневые позиции на Донбассе, - пресс-центр ОС 01

Напомним, самопровозглашенная "Донецкая народная республика" пригрозила уничтожить позиции украинской армии у Шумов, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.

5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесен утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что в случае обстрелов ОС ответят всеми имеющимися силами и средствами. Украинская сторона инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Автор: 

Донбасс (26956) перемирие (1590) СЦКК (725) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Любое перемирие орки используют для того, чтобы укрепить свои позиции, подвезти боеприпасы и пополнить ряды пушечного мяса.
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06.09.2020 19:54
+7
скажіть їм, нехай не будують, бо бубочка наш вже війну закінчив у своїй ментальності!
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06.09.2020 19:54
+5
рюзгє мір лікується тільки люлями
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06.09.2020 20:05
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скажіть їм, нехай не будують, бо бубочка наш вже війну закінчив у своїй ментальності!
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06.09.2020 19:54 Ответить
комусь "перемир,я зеленського" йде на користь
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06.09.2020 20:12 Ответить
Любое перемирие орки используют для того, чтобы укрепить свои позиции, подвезти боеприпасы и пополнить ряды пушечного мяса.
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06.09.2020 19:54 Ответить
так тому они этот "умыр" дебилу Вовочке клованскому и втюхали.. идиот Главхумно у нас в армии не служил вообще не понимает от рождения элементарных вещей не говоря о делах военных что такое тактика стратегия фортификация что такое оборонительная война а что такое наступление...и набрал же таких в погонах знатных оралолизателей... а кого то слушать иных со стороны... у него с рождения к этому родытели не обучили даже на рефлекторном уровне...
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06.09.2020 19:59 Ответить
ну это же логично-если нет противодействия..тем более много желающих в войнушку поиграть и водку пожрать нахаляву без особого риска. а их свиней поганых нужно убивать
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06.09.2020 20:01 Ответить
хм..странно... а я то думал что в карты играют да спят... ведь ВСЕОХВАТЫВАЮЩИЕ перемирие епта, и "наш" зеленый главкАмАндир чет там в глазах Куйла увидал про мир....
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06.09.2020 19:57 Ответить
Короче херня это все. Ближайшие 10 лет по линии соприкосновения будет "стена".
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06.09.2020 20:01 Ответить
рюзгє мір лікується тільки люлями
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06.09.2020 20:05 Ответить
хм.. а за линией соприкосновения где сейчас обитают кацапо-лугандонцы --- "лунный пейзаж"..
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06.09.2020 20:14 Ответить
Если противник нарушал условия - почему тогда не было ему ультиматума?
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06.09.2020 20:34 Ответить
В Приднестровье подобные вуайеристы-мазохисты уже 30 лет наблюдают.
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06.09.2020 20:51 Ответить
Найманці РФ облаштовують траншеї, спостережні пости та вогневі позиції на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9182
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06.09.2020 21:05 Ответить
После сегодняшних потерь ( один раненный и один убитый) Украине хватит играть в эту игру в одни ворота.. А наносить огневые удары и в ответ на любые обстрелы врага но и по любым попыткам укрепить позиции, провести минирование вблизи досягаемости наших военных. Главное возобновить воздушную разведку и перебросить к линии фронта более мощное вооружение.. Хватит, поигрались в перемирие.. Более 900 нарушений, постоянные обстрелы,минирования, наглое возведение новых укреплений перед нашими позициями, угрозы уничтожить наши позиции, и вот теперь прицельные обстрелы и наш раненный боец и убитый огнем снайпера. Или гарант дождется что армия придет в Киев узнать что же происходит, так можно и до Ростова не добежать.
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06.09.2020 22:12 Ответить
Пора военным ,имеющим чувство человеческого достоинства ,сказать своё слово ,продажным,генералам ,уже готовым служить «той ************* педофилычу ! Сколько можно выполнять преступные приказы предателя -уклониста -наркомана ?запроданцев кравчука и Фокина в тюрьму
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06.09.2020 22:28 Ответить
тишина от зелёного клоуна
"наши люди" готовятся к продолжению боёв.
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06.09.2020 22:32 Ответить
Росія використовує перемир'я для нарощування боєздатності сил на Донбасі - InformNapalm

Про це свідчать результати аналізу звітів СММ ОБСЄ.

Росія продовжує використовувати перемир'я для нарощування боєздатності своїх сил на Донбасі. Про це повідомили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти https://informnapalm.org/ua/analiz-zvitiv-smm-obsie-august2020/?fbclid=IwAR1nn-dMdBmDbDoXOARcvhdripxm7GUdDnW0klJkMIjCLJLiAj6VMpWCGO4 InformNapalm

ведуться активні інженерні роботи, проводиться мінування нових ділянок місцевості, постійне поповнення боєкомплекту из РФ», - йдеться в тексті.

Зазначається, що РФ не виводить свою зброю та техніку, не виводить свої гібридні збройні формування.

----------- https://tyzhden.ua/News/247356
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06.09.2020 22:46 Ответить
 
 