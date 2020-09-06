Наемники РФ обустраивают траншеи, наблюдательные посты и огневые позиции на Донбассе, - пресс-центр ОС
За время действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня - с 27 июля до сегодняшнего дня - Объединенные силы зафиксировали ряд нарушений в сфере оборудования инженерных сооружений вражеских позиций на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности:
- проводились инженерные работы по оборудованию новых ходов сообщения вблизи с. Ужовка общей длиной до 80 метров и вблизи Голубовского общей протяженностью до 170 метров;
- зафиксировано оборудование хода сообщения протяженностью до 90 метров и стрелкового огневой позиции вблизи с. Набережное;
- проводились инженерные работы по оборудованию наблюдательного поста вблизи с. Александровка, дооборудование стрелковой огневой позиции неподалеку от Каштанового, оборудование новой огневой позиции вблизи Золотого-5;
- переоборудуются старые заброшенные позиции в районе мостового путепровода с целью сокращения расстояния до позиций подразделений ОС (до 800 метров) вблизи с. Калиновое.
"В последнее время руководство российских оккупационных войск подняло мощную волну обвинений украинской стороны по оборудованию инженерных сооружений по линии разграничения в населенном пункте Шумы. Эти обвинения не соответствуют действительности и являются провокационными. В определенный период нарушений договоренностей с украинской стороны в указанном населенном пункте не фиксировалось, что было зафиксировано в ежедневном докладе ССМ ОБСЕ от 05.09.2020 года.
Такая практика обвинения украинской стороны в системных нарушениях применяется российскими оккупационными войсками для формирования негативного имиджа ВС Украины, носит политическую составляющую с целью срыва достигнутых договоренностей на Трехсторонняя контактной группе.
Этот случай в очередной раз подтверждает позицию "ДНР" "ЛНР" по игре в Минских договоренностях с целью решения политической составляющей для влияния на Украину", - отмечается в сообщении.
При этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон продолжает придерживаться принятых дополнительных договоренностей, в частности при введении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которые вступили в действие с 00.01 27 июля 2020 года, сообщают в пресс-центре.
Напомним, самопровозглашенная "Донецкая народная республика" пригрозила уничтожить позиции украинской армии у Шумов, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.
5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесен утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.
Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что в случае обстрелов ОС ответят всеми имеющимися силами и средствами. Украинская сторона инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"наши люди" готовятся к продолжению боёв.
Про це свідчать результати аналізу звітів СММ ОБСЄ.
Росія продовжує використовувати перемир'я для нарощування боєздатності своїх сил на Донбасі. Про це повідомили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти https://informnapalm.org/ua/analiz-zvitiv-smm-obsie-august2020/?fbclid=IwAR1nn-dMdBmDbDoXOARcvhdripxm7GUdDnW0klJkMIjCLJLiAj6VMpWCGO4 InformNapalm
ведуться активні інженерні роботи, проводиться мінування нових ділянок місцевості, постійне поповнення боєкомплекту из РФ», - йдеться в тексті.
Зазначається, що РФ не виводить свою зброю та техніку, не виводить свої гібридні збройні формування.
----------- https://tyzhden.ua/News/247356