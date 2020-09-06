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Новости Агрессия России против Украины
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От выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ, - Бутусов

От выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ, - Бутусов

Личные данные погибшего будут опубликованы после официальных уведомлений родственников.

Об этом на странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Война сегодня:

В 17:15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ.

В 15:55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии.

В 13:30 обстрелян из автоматического гранатомета опорный пункт ВСУ близ Марьинки под Донецком. Ранен один военнослужащий, его состояние стабильное.

Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ. Власти ситуацию пока не комментируют.

Личные данные погибшего и раненых есть в распоряжении редакции, но будут опубликованы только после официальных уведомлений родственников", - написал журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток"

Автор: 

Бутусов Юрий (4353) потери (4380) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+92
Сейчас подонки скажут что это не повод для срыва перемирия.
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06.09.2020 20:01
+82
Від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4848
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06.09.2020 20:28
+75
Он погиб за мои интересы, как гражданина Украины, вечная память!
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06.09.2020 20:03
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Страница 3 из 3
Сегодня убит один и ранены трое украинских воинов: власть молчит - Бутусов Сентябрь 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d1%82-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd.html#comments Комментарии: 5

Від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9495Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ.
Война сегодня:

В 17.15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ.
В 15.55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии.
В 13.30 обстрелян из автоматического гранатомета опорный пункт ВСУ близ Марьинки под Донецком. Ранен один военнослужащий, его состояние стабильное.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал около часа назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.html Конец перемирия!? Наемники РФ обстреляли позиции ООС, ранен украинский воин
Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ.
Власти ситуацию пока не комментируют.
Личные данные погибшего и раненых есть в распоряжении редакции, но будут опубликованы только после официальных уведомлений родственников.
***
В общем, сегодня настал конец перемирию, которым так долго хвастался Зеленский (увидевший что-то в глазах Путина). А ведь его многие предупреждали, что так рано или поздно и случится…
P. S. Чуть позднее после этого сообщения Бутусова https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/941355629690387 пресс-центр Операции объединенных сил разметил такую информацию:
«Сегодня, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко от Причепиловки, что в Луганской области.
К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.
В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются».
P. P. S. Только что Юрий Бутусов написал еще следующее:

«Обстоятельства гибели двух военнослужащих ВСУ в районе Верхнеторецкого, связь с которыми была потеряна 5 сентября устанавливаются - весьма вероятно, в результате внезапного нападения российских оккупантов.

Сегодня, в 12.00 6 сентября, в 400 метрах от украинских позиций в направлении позиций российских войск в районе села Верхнеторецкое были обнаружены тела двух военнослужащих ВСУ.
5 сентября в 8.20 эти военнослужащие были направлены для тушения пожара близ села Верхнеторецкое. В 18.00 командир подразделения доложил, что местонахождение военнослужащих неизвестно. В результате поисков, оба тела были обнаружены сегодня в 12.00 в 400 метрах от украинских позиций в сторону позиций противника.
Тела обгорели, в результате пожара окружаюшей местности затруднено определение причин гибели.
У одного из погибших сохранилось личное оружие, другого нашли без оружия, с которым он выходил на задание.
Причины почему два бойца так далеко ушли от свои позиций в сторону противника, и почему они погибли - устанавливается. Одна из версий - нападение противника».

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07.09.2020 00:43 Ответить
Криворізький клоун не мужик, а просто клоун без статі. Така реальність
Земля пухом полеглим воякам України.
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07.09.2020 00:44 Ответить
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ


https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ

Бочкарев

@gm6rrkF5BbKsvZZ

·https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1302702351296409601 1 ч

В ответ
https://twitter.com/jackdorseydono1 @jackdorseydono1

Кварталокомандующий уже созвал РНБО и совещение в Генштабе? Зеля сейчас дня на три спрячется, т.к. очень не хочется комментировать гибель хлопцев. Любой идиот знает, что ненаказанное зло борзеет. Пиар-перемирие им.Моторолы уже давно закончилось.
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07.09.2020 01:09 Ответить
а в офісі кварталу-95 все пучком... Зелена сволота яку треба знести і куди швидше ніж яника і бажано як чаушеску або кадаффі
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07.09.2020 07:50 Ответить
последнее 5001 нарушение перемирья
адекватка -- чтобы не было желания
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07.09.2020 07:57 Ответить
Герої не вмирають
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07.09.2020 08:27 Ответить
одна криворожская гнида с Банковой сказала что "нужнопростопрекратитьстрелять"? ну что сЦко квартальная, сЦыкун зарыганый, прекратил? ублюдок мамы римы, у меня интересный вопрос, она тебя случайно выродка не стоя рожала, может ты тварь головкой при родах о кафель ударился?
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07.09.2020 08:38 Ответить
Пора послать гавнокомандующего в сраку. Иды у сраку, у СРАКУ!.
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07.09.2020 09:01 Ответить
Ждите очередного "террориста" который что-то там захватит.Отвлечь надо Зё Быдлоту от новости о убитом солдате!
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07.09.2020 09:04 Ответить
Заявление будет краткое примерно такое-ЭТО ПРОВАКАЦИЯ ,НАС ПРОВАЦИРУЮТ,МЫ НЕ ОТВЕЧАЕМ НА ПРОВАКАЦИИ,МЫ КАК ДАДИМ,КАК ДАДИМ ПО ЗУБАМ!А ТЕПЕРЬ О КОРОНОВИРУСЕ!
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07.09.2020 09:13 Ответить
Один убитый не считается?
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07.09.2020 09:49 Ответить
Героям Слава !
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07.09.2020 09:55 Ответить
ну то что зебаран редкая мразь уже нет сомнения. даешь зебарана в отставку !!!
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07.09.2020 13:31 Ответить
10000%
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07.09.2020 19:15 Ответить
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