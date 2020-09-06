От выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ, - Бутусов

Личные данные погибшего будут опубликованы после официальных уведомлений родственников.

Об этом на странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Война сегодня:

В 17:15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ.

В 15:55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии.

В 13:30 обстрелян из автоматического гранатомета опорный пункт ВСУ близ Марьинки под Донецком. Ранен один военнослужащий, его состояние стабильное.

Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ. Власти ситуацию пока не комментируют.

Личные данные погибшего и раненых есть в распоряжении редакции, но будут опубликованы только после официальных уведомлений родственников", - написал журналист.

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