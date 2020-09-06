От выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ, - Бутусов
Личные данные погибшего будут опубликованы после официальных уведомлений родственников.
Об этом на странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Война сегодня:
В 17:15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ.
В 15:55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии.
В 13:30 обстрелян из автоматического гранатомета опорный пункт ВСУ близ Марьинки под Донецком. Ранен один военнослужащий, его состояние стабильное.
Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ. Власти ситуацию пока не комментируют.
Личные данные погибшего и раненых есть в распоряжении редакции, но будут опубликованы только после официальных уведомлений родственников", - написал журналист.
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Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ.
Война сегодня:
В 17.15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ.
В 15.55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии.
В 13.30 обстрелян из автоматического гранатомета опорный пункт ВСУ близ Марьинки под Донецком. Ранен один военнослужащий, его состояние стабильное.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал около часа назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.html Конец перемирия!? Наемники РФ обстреляли позиции ООС, ранен украинский воин
Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ.
Власти ситуацию пока не комментируют.
Личные данные погибшего и раненых есть в распоряжении редакции, но будут опубликованы только после официальных уведомлений родственников.
***
В общем, сегодня настал конец перемирию, которым так долго хвастался Зеленский (увидевший что-то в глазах Путина). А ведь его многие предупреждали, что так рано или поздно и случится…
P. S. Чуть позднее после этого сообщения Бутусова https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/941355629690387 пресс-центр Операции объединенных сил разметил такую информацию:
«Сегодня, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко от Причепиловки, что в Луганской области.
К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.
В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются».
P. P. S. Только что Юрий Бутусов написал еще следующее:
«Обстоятельства гибели двух военнослужащих ВСУ в районе Верхнеторецкого, связь с которыми была потеряна 5 сентября устанавливаются - весьма вероятно, в результате внезапного нападения российских оккупантов.
Сегодня, в 12.00 6 сентября, в 400 метрах от украинских позиций в направлении позиций российских войск в районе села Верхнеторецкое были обнаружены тела двух военнослужащих ВСУ.
5 сентября в 8.20 эти военнослужащие были направлены для тушения пожара близ села Верхнеторецкое. В 18.00 командир подразделения доложил, что местонахождение военнослужащих неизвестно. В результате поисков, оба тела были обнаружены сегодня в 12.00 в 400 метрах от украинских позиций в сторону позиций противника.
Тела обгорели, в результате пожара окружаюшей местности затруднено определение причин гибели.
У одного из погибших сохранилось личное оружие, другого нашли без оружия, с которым он выходил на задание.
Причины почему два бойца так далеко ушли от свои позиций в сторону противника, и почему они погибли - устанавливается. Одна из версий - нападение противника».
Земля пухом полеглим воякам України.
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
Бочкарев
@gm6rrkF5BbKsvZZ
·https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1302702351296409601 1 ч
В ответ
https://twitter.com/jackdorseydono1 @jackdorseydono1
Кварталокомандующий уже созвал РНБО и совещение в Генштабе? Зеля сейчас дня на три спрячется, т.к. очень не хочется комментировать гибель хлопцев. Любой идиот знает, что ненаказанное зло борзеет. Пиар-перемирие им.Моторолы уже давно закончилось.
адекватка -- чтобы не было желания