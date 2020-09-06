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Новости Местные выборы-2020
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Волонтер Абрамичев стал кандидатом на должность городского головы Харькова от "ЕС"

Волонтер Абрамичев стал кандидатом на должность городского головы Харькова от

Известный волонтер Олег Абрамичев с позывным "Пиротехник" стал кандидатом на должность главы города Харьков от партии "Европейская Солидарность".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Олег Абрамичев - харьковчанин, предприниматель, волонтер, соучредитель организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана", лидер команды "ЕС" в городе Харькове.

В течение шести лет войны проехал на своем авто почти один миллион километров и доставил более 200 тонн помощи военным и гражданским на Донбассе. Неоднократно привозил на фронт известных деятелей культуры - музыкантов, актеров, поэтов и писателей, чтобы поддержать искусством боевой дух наших защитников.

По словам Абрамичева, он осознал, что надо присоединяться к числу ответственных украинцев, готовых активно отстаивать в собственной стране демократические европейские ценности.

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"Сегодня у власти оказались дилетанты, которые не способны профессионально действовать, ведь не понимают очень многих вещей и процессов. Они разрушают и дискредитируют институты управления в государстве, вносят хаос, ведут к обнищанию украинцев. Это надо остановить и именно поэтому я решил идти в политику. Это взвешенное решение, которое я принял не единолично, а с командой "ЕС", - подчеркнул он.

Лидер "ЕС" в Харькове отмечает, что сейчас происходит шаг назад от выбранного после Революции Достоинства курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Это может привести государство к болезненному "реваншу" антиукраинских сил. "ЕС", по его мнению, является единственной украинской партией в Харькове с патриотическими настроениями, а главное - действиями.

"Она представлена крепкой фракцией в парламенте и территориальными организациями по всей Украине. Я разделяю и поддерживаю направления ее деятельности и ощущение единства во взглядах ее членов", - отметил Абрамичев.

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Автор: 

местные выборы (2752) Харьков (7466) Европейская Солидарность (1051) Абрамичев Олег (1)


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Топ комментарии
+25
Відразу видно, що - ненародний барига

Волонтер Абрамичев стал кандидатом на должность городского головы Харькова от "ЕС" - Цензор.НЕТ 1143
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06.09.2020 20:14
+17
https://twitter.com/hohland_gosdep
https://twitter.com/hohland_gosdep

Госдеп Хохланда

@hohland_gosdep


У меня есть еще две мечты: посетить могилу Кернеса и Зеленского
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06.09.2020 20:16
+16
Норм, голосуем.
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06.09.2020 20:09
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Олег Абрамычев - честный и порядочный человек. Кроме того, он хороший организатор. Наконец ЕС выдвинула в кандидаты человека дела, а не политикана, который патриот только на словах.
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07.09.2020 01:54 Ответить
"Честный и порядочный" - это не профессия. А на счет, "хорошего организатора" неплохо было бы понимать смысл этого слова в контексте "управления хозяйственной деятельностью города-миллионника". Большой корпоратив организовать, это "хороший организатор"? У нас уже есть примеры таких "организаторов". Если бы Абрамичев поработал с десяток лет проектным менеджером в международных компаниях, то я бы безоговорочно поверил в его организаторские способности.
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07.09.2020 10:44 Ответить
Можно сколь угодно долго сыпать друг на друга ругательства и оскорбления,но реалии Харькова на сегодня таковы:два реальных кандидата,Кернес и Светличная.Так как Кернес уже в "печенках" сидит,выбираю Светличную.Вот как то так,банально,из двух зол меньшее.
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07.09.2020 08:23 Ответить
Ми за нього проголосуємо, але рахувати наші голоси будуть учітєлькі хернеса. Нажаль(
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07.09.2020 08:25 Ответить
Гэпа, де гаряча вода, маланець грьобаний?!!!
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07.09.2020 10:23 Ответить
Навіщо вона тобі така дорога гаряча вода, бойлер не можеш купити?
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07.09.2020 12:25 Ответить
"ЕС" не будет рулить в Харькове.
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07.09.2020 12:18 Ответить
Подивимось ще...)
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07.09.2020 14:14 Ответить
На себе у дзеркало?
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07.09.2020 18:08 Ответить
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