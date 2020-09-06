Волонтер Абрамичев стал кандидатом на должность городского головы Харькова от "ЕС"

Известный волонтер Олег Абрамичев с позывным "Пиротехник" стал кандидатом на должность главы города Харьков от партии "Европейская Солидарность".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Олег Абрамичев - харьковчанин, предприниматель, волонтер, соучредитель организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана", лидер команды "ЕС" в городе Харькове.

В течение шести лет войны проехал на своем авто почти один миллион километров и доставил более 200 тонн помощи военным и гражданским на Донбассе. Неоднократно привозил на фронт известных деятелей культуры - музыкантов, актеров, поэтов и писателей, чтобы поддержать искусством боевой дух наших защитников.

По словам Абрамичева, он осознал, что надо присоединяться к числу ответственных украинцев, готовых активно отстаивать в собственной стране демократические европейские ценности.

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"Сегодня у власти оказались дилетанты, которые не способны профессионально действовать, ведь не понимают очень многих вещей и процессов. Они разрушают и дискредитируют институты управления в государстве, вносят хаос, ведут к обнищанию украинцев. Это надо остановить и именно поэтому я решил идти в политику. Это взвешенное решение, которое я принял не единолично, а с командой "ЕС", - подчеркнул он.

Лидер "ЕС" в Харькове отмечает, что сейчас происходит шаг назад от выбранного после Революции Достоинства курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Это может привести государство к болезненному "реваншу" антиукраинских сил. "ЕС", по его мнению, является единственной украинской партией в Харькове с патриотическими настроениями, а главное - действиями.

"Она представлена крепкой фракцией в парламенте и территориальными организациями по всей Украине. Я разделяю и поддерживаю направления ее деятельности и ощущение единства во взглядах ее членов", - отметил Абрамичев.

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