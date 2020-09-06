Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали "титушки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Минске и других городах Беларуси 6 сентября прошли масштабные протесты. В столице РБ задержания проводились и по пути на акцию, и после нее.
По оценкам TUT.BY, только в столице к Дворцу независимости пришли более ста тысяч человек, информирует Цензор.НЕТ.
В Минске людей задерживали по пути на акцию - у станций метро Пушкинская и Восток, а также на улице Чеботарева в Тракторозаводском поселке.
Массовые задержания прошли после окончания акции: несколько человек задержали у Дворца независимости, еще некоторое количество - на Немиге.
Во время акции протеста возле Дворца независимости силовики несколько раз распыляли у ограждения слезоточивый газ.
После того, как акция закончилась и возле Дворца независимости осталось примерно два десятка человек, силовики выбежали из-за заграждения и задержали нескольких парней.
Люди в форме и неизвестные в черном шли по проспекту за людьми, уходящими к стеле. Часть людей погнали в парк Победы, куда поехали микроавтобусы и автозаки.
Люди со щитами и в шлемах, которые перекрыли улицу Ленина, резко побежали вперед, на демонстрантов. При этом протестующие никак не провоцировали людей в шлемах.
В парке Победы было задержано не менее 20 человек. Силовики пытались догнать, избить и задержать участников акции, а те начали прыгать в воду.
Задержания проводились по всему центру города. Людям в черной форме "помогали" "неизвестные в кепках, масках и с дубинками". Среди прочего, они ворвались в кофейню на проспекте Победителей, где укрылись участники акции.
"Неизвестные разбили дубинками стеклянные двери и вломились внутрь. Они выволокли наружу несколько человек. Никто из обозначенных сотрудников внутренних дел ничего не предпринял", - сообщает издание.
Правозащитная организация "Весна" сообщает про 175 задержанных только в Минске.
Пресс-секретарь МВД Беларуси заявила РИА "Новости", что по всей стране на акциях протеста задержаны сотни человек, точное число озвучат в понедельник.
По данным правозащитников, задержания шли в Гродно и Барановичах.
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