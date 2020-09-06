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Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали "титушки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минске и других городах Беларуси 6 сентября прошли масштабные протесты. В столице РБ задержания проводились и по пути на акцию, и после нее.

По оценкам TUT.BY, только в столице к Дворцу независимости пришли более ста тысяч человек, информирует Цензор.НЕТ.

Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали титушки 01
Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали титушки 02
Фото: TUT.BY

В Минске людей задерживали по пути на акцию - у станций метро Пушкинская и Восток, а также на улице Чеботарева в Тракторозаводском поселке.

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Массовые задержания прошли после окончания акции: несколько человек задержали у Дворца независимости, еще некоторое количество - на Немиге. 

Во время акции протеста возле Дворца независимости силовики несколько раз распыляли у ограждения слезоточивый газ.

После того, как акция закончилась и возле Дворца независимости осталось примерно два десятка человек, силовики выбежали из-за заграждения и задержали нескольких парней.

Люди в форме и неизвестные в черном шли по проспекту за людьми, уходящими к стеле. Часть людей погнали в парк Победы, куда поехали микроавтобусы и автозаки.

Люди со щитами и в шлемах, которые перекрыли улицу Ленина, резко побежали вперед, на демонстрантов. При этом протестующие никак не провоцировали людей в шлемах.

В парке Победы было задержано не менее 20 человек. Силовики пытались догнать, избить и задержать участников акции, а те начали прыгать в воду.

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Задержания проводились по всему центру города. Людям в черной форме "помогали" "неизвестные в кепках, масках и с дубинками". Среди прочего, они ворвались в кофейню на проспекте Победителей, где укрылись участники акции.

"Неизвестные разбили дубинками стеклянные двери и вломились внутрь. Они выволокли наружу несколько человек. Никто из обозначенных сотрудников внутренних дел ничего не предпринял", - сообщает издание.

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Правозащитная организация "Весна" сообщает про 175 задержанных только в Минске.

Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали титушки 03
Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали титушки 04
Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали титушки 05
Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали титушки 06

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Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали титушки 07
Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали титушки 08
Фото: TUT.BY

Пресс-секретарь МВД Беларуси заявила РИА "Новости", что по всей стране на акциях протеста задержаны сотни человек, точное число озвучат в понедельник.

По данным правозащитников, задержания шли в Гродно и Барановичах.

В Могилеве задержан журналист БелаПАН Алесь Осипцов. Журналист был освобожден из Ленинского РОВД.

Артема Скумана задержали в Витебске. Правозащитники сообщают, что против него применили перцовый баллончик.

В Браславе задержан историк и краевед Кастусь Шидловский.

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Автор: 

Беларусь (7890) задержание (6675) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2767) Минск (1562) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+50
Титушня с Питера там громила кафешки и уже почистила аккаунт.
Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали "титушки" - Цензор.НЕТ 9763
Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали "титушки" - Цензор.НЕТ 4398

Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали "титушки" - Цензор.НЕТ 1175
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06.09.2020 20:43
+50
Эти мрази гебнявые устраивали провокации в Одессе на Куликовом
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06.09.2020 20:52
+39
Все « титушки «( проплаченные наемные дегенераты ,убийцы безработные отморозки ) придуманы гебней ещё с Майдана
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06.09.2020 20:48
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Страница 4 из 4
Вова, история это сказочка для идиотов. Историю переписывают по сто раз на день! Почитай историю от поляка и от украинца! Там общие только имена собственные..... Если не получается сделать из человека "патриота" включают историю!
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07.09.2020 12:28 Ответить
Понял: история-для идиотов, химия - для наркоманов, математика - для аутистов, а земля - плоская (а возможно, и на трех китах). Согласен полностью! Ты только не волнуйся и таблетки вовремя принимай.
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07.09.2020 12:40 Ответить
Ничего ты не понял, да и не поймёшь уже никогда. А про химию и математику я ничего не говорил!!!!! ЭТО для умных, тебе не понять ЭТОГО!
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07.09.2020 12:51 Ответить
ты скольким омоновцам дал звезды ?
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07.09.2020 07:46 Ответить
давай Кал_Інін вперед, чи ти кацапське сцикло тільки підбурювати можеш?
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07.09.2020 08:03 Ответить
Пора бы уже нашим комментаторам дозреть, что не все народы заслуживают свободы.
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07.09.2020 01:47 Ответить
Назови народы которые свободы не заслуживают и почему ?
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07.09.2020 07:48 Ответить
Это типичный бот опричник, их сча валом.
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07.09.2020 07:51 Ответить
русиш швайнен например
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07.09.2020 13:21 Ответить
Обнуляйтер уже помогает ихтамнетами
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07.09.2020 03:24 Ответить
В чем отличие действий силовиков и титушни от сс и орды батыя? Никаких. Людоловы.
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07.09.2020 07:32 Ответить
Шарики!Нужно больше шариков!
Тьфу ...
Стоя на коленях хотят скинуть диктатора.
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07.09.2020 09:30 Ответить
Не можете свергнуть? Терпите!
Запад вам не поможет....
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07.09.2020 09:47 Ответить
блин этот ультразвук бабский выбешивает не хило так
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07.09.2020 13:20 Ответить
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