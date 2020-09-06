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Новости Агрессия России против Украины
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Враг второй раз за день нарушил режим перемирия на Донбассе, погиб воин ОС, - пресс-центр

Враг второй раз за день нарушил режим перемирия на Донбассе, погиб воин ОС, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации 6 сентября во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ОС недалеко от Причепиловки на Луганщине.

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обустраивают траншеи, наблюдательные посты и огневые позиции на Донбассе, - пресс-центр ОС

Враг второй раз за день нарушил режим перемирия на Донбассе, погиб воин ОС, - пресс-центр 01

Напомним, главред Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на собственные источники, что от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.

В сводке Объединенных сил по состоянию на 18:00 говорилось, что с начала суток на Донбассе двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения.

Автор: 

Донбасс (26956) потери (4380) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+82
Враг второй раз за день нарушил режим перемирия на Донбассе, погиб воин ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 61
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06.09.2020 21:07
+38
Ну і?! Суки зебільні? нада только пєрєстать стрєлять?!
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06.09.2020 21:09
+37
два раза за день это же несистемно
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06.09.2020 21:08
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Страница 2 из 2
А чи не час вже згадати пісню веселу харківських фанатів,якастала хітом.Та яким там хітом- хітярою! От треба тіки трохи її переозвучити- вован-хуйло-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
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06.09.2020 21:54 Ответить
Говорили же дебилам,что русня все-равно сорвет перимирье после того как порешает дела в своей губернии-Белоруссии
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06.09.2020 22:00 Ответить
"Враг второй раз за день нарушил режим перемирия на Донбассе" - какой президент, такой и режим перемирия.
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06.09.2020 22:00 Ответить
Не называйте иуду -порношута этим словом ,
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06.09.2020 22:06 Ответить
Прекращение огня сорвано систематическими (более 900 )нарушениями с "той стороны" ( оккупационными войсками РФ), неоднократными постоянными обстрелами, поступающими угрозами уничтожения наших позиций и вот теперь прицельным обстрелам в результате которых ранен один боец и убит другой. Украина просто обязана официально заявить РФ, ОБСЕ, ЕС, ООН, США что в связи с этим договоренности по прекращения огня теряют свою силу. И с сего дня вооруженные силы Украины получили команду открывать огневой удар без дополнительного согласования сразу по факту деятельности противника вблизи линии соприкосновения, возобновить воздушную и прочие виды разведки, перебросить более мощные виды вооружений непосредственно на линию фронта. В случае если такой команды не будет пора отдавать под трибунал главнокомандующего ( или как вариант рассаживать по передней линии окопов членов семей всех ветвей власти в полном составе)
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06.09.2020 22:03 Ответить
Где главнокомандующий? Где созыв РНБО?
Ваше пиар-перемирие им. Мотролы, закончилось.
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06.09.2020 22:04 Ответить
Как-то все началось с пожара, пропажи на нем двух бойцов, подрыва водовозки, стрельба...
Не слишком ли много совпадений?
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06.09.2020 22:09 Ответить
Избиратель осла начал что то подозревать?
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06.09.2020 22:41 Ответить
Гівнокомандуючий радо б звинуватим у зриві "перемир'я" українських бійців, але (наразі) такої можливості у нього немає.
Пора послати до Києва з фронту батальйонну тактичну групу й заарештувати зрадників на Банковій.
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07.09.2020 07:51 Ответить
А как же "Если формирования РФ обстреляют территорию Украины, Командование ОС ответит всеми имеющимися силами и средствами, - командующий Кравченко"
Кравченко - звиздун?
За потерпевшего - терпилу можно не спрашивать!
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06.09.2020 22:12 Ответить
У сотий раз: з свинособаками ніколи не можна домовлятись. Їх мета - нести страх, смерть і хаос.
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06.09.2020 22:12 Ответить
особливо, якщо вони бачать що за їхні нахабні дії їм нема покарання...
не наказанное зло - борзеет !!!!
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06.09.2020 22:19 Ответить
Ворог удруге за день порушив режим перемир'я на Донбасі, загинув воїн ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5028
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06.09.2020 22:17 Ответить
У ***** проблеми з "новичком", тому загострення в Україні те що треба московії ......
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06.09.2020 22:20 Ответить
проблема в крыму с водой уже очень таки .***** пару дней назад пообещал решить этот вопрос ..
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06.09.2020 23:34 Ответить
А нельзя что бы получили ранения не совместимые с жизнью Кравчук, Фокин, Сивохо и прочая шалупень?
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06.09.2020 22:24 Ответить
Кравчука з Фокіним в окоп на передову, нехай ці комуняки в кацапів стріляють.
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06.09.2020 22:29 Ответить
Обнюханому тупому нарику вкотре харкнули в пику і витерли об нього ноги. Бо воно - ніхто.
Але воно втреться, імпотент і слабак, і винні будуть наші.
Відмовитися від капітуляції воно не може: бо там уже все вирішено і ставки високі.
Тому іншого варіанту, як фізично знищити цього виродка і його кагал, щоб врятувати країну - нема. І чим далі - це стає очевиднішим.
А зебілам і решті бидла, яке це уможливило - кара ! Нехай вона впаде на кожного з вас, сволота. Як ви можете ходити по цій землі, яку ви зрадили і віддали ж** ?! Як ви смієте пельки свої розтуляти і типу обурюватися ?
Я ж періодично наводжу ваші цитатки, де ви вищали що гундоса гнида - справжній патріот України і найкращий пре-зе-дент і бажали йому успіху. Забули ? І я вас перепитувала: чи успіху в її знищенні. =Батько українського народу=, так ? Пам*ятаєте ?
Ото хай вам все вернеться.
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06.09.2020 22:33 Ответить
Тихше, тихше, бо у вас зара' істерика трапиться. Тупого наріка привів до влади прихований агент москви та імітатор патріотизму сивочолий гетьман. Різниця між цими двома джедаями одна: сиволапий гетьман імітував патріотизм, а у наріка на це клепки бракує. Хоча "жіноча логіка" апріорі відкидає можливість логічного аналізу, нагадаю, що це під час правління порошнека генпрокурор луценго видавав росії кавказців, які воювали за Україну. Це під час правління порошнека було знищено 5 (!) стратегічних складів з ************, це порошнек реанімував мумію мертвечука і дав йому можливість за гроші пуйла скупляти українські ТБ-канали. Це за часів правління порошрека не був введений військовий стан і не був закритий кордон між рахою та Україною. Продовжити, чи самі знайдете решту досягнень "патріота" порошнека? І ще одна порада: замість мантрувати про міфічні 73%, краще проаналізуйте, чому ви на останніх виборах голосували за ворога Канади джустіна peoplekind трюдо?
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07.09.2020 08:02 Ответить
Харкнули в Украину! А вовсе не в презедателя, который сам заодно с харкнувшими.
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07.09.2020 08:53 Ответить
терпилы в Генштабе всегда будут проигрывать и иметь потери, если не давать жесткой ответки....все это на совести Зеленского,и его генштаба вместе с Хомчаком. А враг все делает правильно, умно и хитро!!.

Росія використовує перемир'я для нарощування боєздатності сил на Донбасі - InformNapalm
Про це свідчать результати аналізу звітів СММ ОБСЄ.

Росія продовжує використовувати перемир'я для нарощування боєздатності своїх сил на Донбасі. Про це повідомили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти https://informnapalm.org/ua/analiz-zvitiv-smm-obsie-august2020/?fbclid=IwAR1nn-dMdBmDbDoXOARcvhdripxm7GUdDnW0klJkMIjCLJLiAj6VMpWCGO4 InformNapalm

ведуться активні інженерні роботи, проводиться мінування нових ділянок місцевості, постійне поповнення боєкомплекту из РФ», - йдеться в тексті.

Зазначається, що РФ не виводить свою зброю та техніку, не виводить свої гібридні збройні формування.
----------- https://tyzhden.ua/News/247356
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06.09.2020 23:21 Ответить
Вот тебе зеля и результат перемирия и прекращения огня, ну и что ты от этого имеешь, - гибель нашего воина. Вот тебе - главное не стрелять, вот тебе - не системные обстрелы. Лошара ты ещё зелёная, молод и глуп, какого хрена полез в президенты???
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06.09.2020 23:28 Ответить
Мовчання козлят: чому мовчить вувузєла пояснень не потребує. Але чому і досі мовчить сиволапий гетьман, весь із себе такий патріотичний? Чому не вимагає відмовитися від одностороннього перемир'я? Мабуть тому, що за наказом пуйла сам колись таке перемир'я запроваджував? Відразу ж після інавгурації, пам'ятаєте?
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07.09.2020 08:05 Ответить
Дней 10 назад и со стороны Донецка военный был убит снайпером ВСУ, без разведения сил перемирия не будет.
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07.09.2020 01:07 Ответить
Воно скаже - пастрєлівают, де буде ховатись ця істота коли спровокує "пастрєліваніє" в Києві.
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07.09.2020 01:10 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZXpnaDP2oaygdkvWbz8YztNbnrpYObgufFHve3i4KCL_3DbMepExPrRDuTbc0olH-*****************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3519442724742403?__cft__[0]=AZXpnaDP2oaygdkvWbz8YztNbnrpYObgufFHve3i4KCL_3DbMepExPrRDuTbc0olH-*****************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Результат наради Кравчука, Фокіна та Зеленського. Троє загиблих та поранених за день це: "Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу".
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07.09.2020 01:11 Ответить
А наш преЗЕдент сейчас на корпоративчеке или видосики снимает? у кого какие версии?
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07.09.2020 01:43 Ответить
Ворог удруге за день порушив режим перемир'я на Донбасі, загинув воїн ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8438
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07.09.2020 01:46 Ответить
за месяц перемирия - 1 убитый.
но это зрада, конечно же.
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07.09.2020 05:23 Ответить
Конечно. Потому что просто растреляный как в тире. Не хочешь его заменить,а,зеркалозалежное?
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07.09.2020 08:05 Ответить
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