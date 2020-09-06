Враг второй раз за день нарушил режим перемирия на Донбассе, погиб воин ОС, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации 6 сентября во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ОС недалеко от Причепиловки на Луганщине.

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обустраивают траншеи, наблюдательные посты и огневые позиции на Донбассе, - пресс-центр ОС

Напомним, главред Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на собственные источники, что от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.

В сводке Объединенных сил по состоянию на 18:00 говорилось, что с начала суток на Донбассе двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения.