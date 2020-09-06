Враг второй раз за день нарушил режим перемирия на Донбассе, погиб воин ОС, - пресс-центр
Вооруженные формирования Российской Федерации 6 сентября во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ОС недалеко от Причепиловки на Луганщине.
Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.
"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.
Напомним, главред Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на собственные источники, что от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.
В сводке Объединенных сил по состоянию на 18:00 говорилось, что с начала суток на Донбассе двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения.
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Ваше пиар-перемирие им. Мотролы, закончилось.
Не слишком ли много совпадений?
Пора послати до Києва з фронту батальйонну тактичну групу й заарештувати зрадників на Банковій.
Кравченко - звиздун?
За потерпевшего - терпилу можно не спрашивать!
не наказанное зло - борзеет !!!!
Але воно втреться, імпотент і слабак, і винні будуть наші.
Відмовитися від капітуляції воно не може: бо там уже все вирішено і ставки високі.
Тому іншого варіанту, як фізично знищити цього виродка і його кагал, щоб врятувати країну - нема. І чим далі - це стає очевиднішим.
А зебілам і решті бидла, яке це уможливило - кара ! Нехай вона впаде на кожного з вас, сволота. Як ви можете ходити по цій землі, яку ви зрадили і віддали ж** ?! Як ви смієте пельки свої розтуляти і типу обурюватися ?
Я ж періодично наводжу ваші цитатки, де ви вищали що гундоса гнида - справжній патріот України і найкращий пре-зе-дент і бажали йому успіху. Забули ? І я вас перепитувала: чи успіху в її знищенні. =Батько українського народу=, так ? Пам*ятаєте ?
Ото хай вам все вернеться.
Росія використовує перемир'я для нарощування боєздатності сил на Донбасі - InformNapalm
Про це свідчать результати аналізу звітів СММ ОБСЄ.
Росія продовжує використовувати перемир'я для нарощування боєздатності своїх сил на Донбасі. Про це повідомили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти https://informnapalm.org/ua/analiz-zvitiv-smm-obsie-august2020/?fbclid=IwAR1nn-dMdBmDbDoXOARcvhdripxm7GUdDnW0klJkMIjCLJLiAj6VMpWCGO4 InformNapalm
ведуться активні інженерні роботи, проводиться мінування нових ділянок місцевості, постійне поповнення боєкомплекту из РФ», - йдеться в тексті.
Зазначається, що РФ не виводить свою зброю та техніку, не виводить свої гібридні збройні формування.
----------- https://tyzhden.ua/News/247356
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3519442724742403?__cft__[0]=AZXpnaDP2oaygdkvWbz8YztNbnrpYObgufFHve3i4KCL_3DbMepExPrRDuTbc0olH-*****************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Результат наради Кравчука, Фокіна та Зеленського. Троє загиблих та поранених за день це: "Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу".
но это зрада, конечно же.