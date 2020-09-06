Сын об узнике Кремля Дудке: Про обмен даже не спрашивал, смирился с тем, что будет сидеть

Осужденного по "делу "украинских диверсантов" севастопольца Владимира Дудку, который находится в российском заключении, продолжают беспокоить хронические болезни.

Об этом сообщил в Facebook его сын Илья Каверников со ссылкой на адвоката, посетившего политзаключенного, передает Цензор.НЕТ.

"Папа передает всем привет, благодарит за письма - это большая поддержка. Со здоровьем все по-прежнему - хронические болезни не дают покоя. В принципе, больше ничего нового. Как говорит папа - день сурка. Папа про обмен у адвоката даже не спрашивал, сказал, что уже смирился с тем, что будет сидеть. Вот и все", - написал Каверников.

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Крымская правозащитная группа просит писать письма украинским узникам Кремля, в том числе Владимиру Дудке.

"Находясь в нечеловеческих условиях колонии, отбывая незаконное наказание, нашим политзаключенным очень важна поддержка украинцев и международного сообщества.

К сожалению, не все письма, которые посылают политзаключенным, доходят до адресатов или доходят с большой задержкой, так как проходят жесткую цензуру. Если вы решили написать Владимиру Дудке или другим украинским политзаключенным, воспользуйтесь нашими рекомендациями: пишите на русском языке, так как на украинском письма в российские колонии часто не доходят, не пишите о политике, не спрашивайте об условиях содержания в колонии или СИЗО.

Письма политзаключенным - это важный инструмент, который позволяет сдерживать давление на политзаключенных со стороны администраций мест лишения свободы в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые якобы изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого. Владимира Дудку удерживают в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю.

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