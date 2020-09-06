Сын об узнике Кремля Дудке: Про обмен даже не спрашивал, смирился с тем, что будет сидеть
Осужденного по "делу "украинских диверсантов" севастопольца Владимира Дудку, который находится в российском заключении, продолжают беспокоить хронические болезни.
Об этом сообщил в Facebook его сын Илья Каверников со ссылкой на адвоката, посетившего политзаключенного, передает Цензор.НЕТ.
"Папа передает всем привет, благодарит за письма - это большая поддержка. Со здоровьем все по-прежнему - хронические болезни не дают покоя. В принципе, больше ничего нового. Как говорит папа - день сурка. Папа про обмен у адвоката даже не спрашивал, сказал, что уже смирился с тем, что будет сидеть. Вот и все", - написал Каверников.
Крымская правозащитная группа просит писать письма украинским узникам Кремля, в том числе Владимиру Дудке.
"Находясь в нечеловеческих условиях колонии, отбывая незаконное наказание, нашим политзаключенным очень важна поддержка украинцев и международного сообщества.
К сожалению, не все письма, которые посылают политзаключенным, доходят до адресатов или доходят с большой задержкой, так как проходят жесткую цензуру. Если вы решили написать Владимиру Дудке или другим украинским политзаключенным, воспользуйтесь нашими рекомендациями: пишите на русском языке, так как на украинском письма в российские колонии часто не доходят, не пишите о политике, не спрашивайте об условиях содержания в колонии или СИЗО.
Письма политзаключенным - это важный инструмент, который позволяет сдерживать давление на политзаключенных со стороны администраций мест лишения свободы в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.
По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые якобы изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.
4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого. Владимира Дудку удерживают в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дурбєлінський це твій родич, дурімарчику ?
@newkc14
#Ливия. На месте бывшей дислокации #русской банды #Вагнера в Ливии нашли новое массовое захоронение мирных жителей, похищенных и запытанных насмерть
Почему молчишь цензор ?
@_Fashington
Личность одного из титушек установлена.
Теперь можно с абсолютной точностью говорить, что Россия устроила террор в Беларуси
Почему молчишь цензор ?