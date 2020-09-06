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Новости Украинские заложники в РФ Репрессии в оккупированном Крыму
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Сын об узнике Кремля Дудке: Про обмен даже не спрашивал, смирился с тем, что будет сидеть

Сын об узнике Кремля Дудке: Про обмен даже не спрашивал, смирился с тем, что будет сидеть

Осужденного по "делу "украинских диверсантов" севастопольца Владимира Дудку, который находится в российском заключении, продолжают беспокоить хронические болезни.

Об этом сообщил в Facebook его сын Илья Каверников со ссылкой на адвоката, посетившего политзаключенного, передает Цензор.НЕТ.

"Папа передает всем привет, благодарит за письма - это большая поддержка. Со здоровьем все по-прежнему - хронические болезни не дают покоя. В принципе, больше ничего нового. Как говорит папа - день сурка. Папа про обмен у адвоката даже не спрашивал, сказал, что уже смирился с тем, что будет сидеть. Вот и все", - написал Каверников.

Сын об узнике Кремля Дудке: Про обмен даже не спрашивал, смирился с тем, что будет сидеть 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над украинскими заложниками Кремля Омеровым, Гафаровым и Дудкой издеваются и не оказывают надлежащую медпомощь, - Денисова

Крымская правозащитная группа просит писать письма украинским узникам Кремля, в том числе Владимиру Дудке.

"Находясь в нечеловеческих условиях колонии, отбывая незаконное наказание, нашим политзаключенным очень важна поддержка украинцев и международного сообщества.

К сожалению, не все письма, которые посылают политзаключенным, доходят до адресатов или доходят с большой задержкой, так как проходят жесткую цензуру. Если вы решили написать Владимиру Дудке или другим украинским политзаключенным, воспользуйтесь нашими рекомендациями: пишите на русском языке, так как на украинском письма в российские колонии часто не доходят, не пишите о политике, не спрашивайте об условиях содержания в колонии или СИЗО.

Письма политзаключенным - это важный инструмент, который позволяет сдерживать давление на политзаключенных со стороны администраций мест лишения свободы в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Сын об узнике Кремля Дудке: Про обмен даже не спрашивал, смирился с тем, что будет сидеть 02

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые якобы изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого. Владимира Дудку удерживают в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю.

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Автор: 

адвокат (1431) обмен (1369) Дудка Владимир (37)


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Топ комментарии
+5
Наберіть в гуглі фразу- президент дурачок. І побачите хто він.
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06.09.2020 21:42
+4
Брехня. Вся первая страница выдачи -- Зеленский, кроме одной записи (какой-то блог об абстрактном президенте дураке).
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06.09.2020 21:57
+3
Kavkaz Center
@newkc14
#Ливия. На месте бывшей дислокации #русской банды #Вагнера в Ливии нашли новое массовое захоронение мирных жителей, похищенных и запытанных насмерть

Почему молчишь цензор ?
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06.09.2020 21:47
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Наберіть в гуглі фразу- президент дурачок. І побачите хто він.
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06.09.2020 21:42 Ответить
Брехня. Вся первая страница выдачи -- Зеленский, кроме одной записи (какой-то блог об абстрактном президенте дураке).
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06.09.2020 21:57 Ответить
тримай патєрпєвший

Сын об узнике Кремля Дудке: Про обмен даже не спрашивал, смирился с тем, что будет сидеть - Цензор.НЕТ 3492
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06.09.2020 22:02 Ответить
Син про в'язня Кремля Дудку: Про обмін навіть не питав, змирився з тим, що сидітиме - Цензор.НЕТ 9597
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06.09.2020 22:39 Ответить


Дурбєлінський це твій родич, дурімарчику ?

Син про в'язня Кремля Дудку: Про обмін навіть не питав, змирився з тим, що сидітиме - Цензор.НЕТ 8589
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06.09.2020 22:49 Ответить
В тебе дитяча травма? Чи тебе твій начальник бригади вантажників піддоном передурачив?
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06.09.2020 22:59 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
#Ливия. На месте бывшей дислокации #русской банды #Вагнера в Ливии нашли новое массовое захоронение мирных жителей, похищенных и запытанных насмерть

Почему молчишь цензор ?
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06.09.2020 21:47 Ответить
Вашингтонский Öбком
@_Fashington
Личность одного из титушек установлена.

Теперь можно с абсолютной точностью говорить, что Россия устроила террор в Беларуси

Почему молчишь цензор ?
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06.09.2020 21:48 Ответить
 
 